Отказ от прививок опасен: что угрожает домашним животным без вакцинации

Даже если кошка или собака живут дома и не выходят на улицу, вакцинация им все равно необходима. Прививки защищают животных от опасных инфекций, которые могут попасть в дом с обувью, одеждой или предметами с улицы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Щенок на приёме у ветеринара

По словам специалиста, лучшее время для проведения вакцинации — весна.

"Весной активизируются многие инфекции. Это связано с нашей климатической зоной: зимой инфекционные возбудители могут сохраняться в снегу, а когда начинается таяние, они выходят наружу. Поэтому весенняя вакцинация помогает животным встретить этот период с максимально крепким иммунитетом", — объяснил Шеляков.

Ветеринар отметил, что прививки начинают ставить животным с раннего возраста.

"Первая вакцинация проводится, когда щенку или котенку исполняется около трех месяцев. Сначала делают первичный комплекс прививок, затем через три-четыре недели — повторную. В дальнейшем вакцинацию повторяют раз в год, чтобы поддерживать иммунитет на высоком уровне", — уточнил специалист.

Большинство вакцин, по словам Шелякова, являются комплексными и защищают сразу от нескольких заболеваний.

"Собакам делают прививки от шести инфекций — чумы, гепатита, энтерита, аденовирусной инфекции, лептоспироза и бешенства. Кошкам ставят вакцины от бешенства, панлейкопении, ринотрахеита и кальцивироза. Есть отечественные и импортные препараты, но по эффективности они сопоставимы", — добавил ветеринар.

Он подчеркнул, что вакцинация — это не формальность, а важнейшая мера профилактики.

"Даже одна инфекция, особенно бешенство, может стоить жизни животному. Прививки — это защита, которая спасает жизнь", — заключил эксперт.