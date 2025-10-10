За любовь к питомцу — налоговая скидка: хозяевам животных хотят сделать подарок

Домашние животные в России могут получить своеобразную "социальную защиту" — партия "Новые люди" предложила законопроект, который позволит их владельцам оформлять налоговый вычет за ветеринарные услуги. Инициатива, по словам авторов, направлена не только на поддержку ответственных хозяев, но и на повышение общего уровня здоровья населения.
"Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", — сообщил депутат Госдумы Олег Леонов.
Парламентарий подчеркнул, что мера будет справедливой и социально полезной. По сути, речь идёт о частичном возврате средств, потраченных на лечение и профилактику болезней питомцев — аналогично тому, как граждане получают вычет за медицинские услуги для себя.
Если инициатива будет одобрена, владельцы смогут вернуть часть затрат на приём у ветеринара, вакцинацию, анализы и хирургические процедуры. Законопроект предполагает создание прозрачной системы подтверждения расходов — через чеки и электронные сервисы ФНС.
Ветеринарные расходы часто становятся серьёзной нагрузкой на семейный бюджет. По данным зоомагазинов и клиник, только базовое ежегодное обслуживание кошки или собаки обходится в среднем от 10 до 30 тысяч рублей. При хронических заболеваниях сумма может увеличиваться в разы.
Инициаторы считают, что налоговый вычет станет стимулом регулярно проходить обследование и своевременно лечить питомцев, а значит — снизить риск распространения зоонозов, то есть болезней, общих для человека и животных.
Риск заразиться инфекцией у домашних животных осенью особенно велик. Понижение температуры, высокая влажность и сокращение светового дня ослабляют иммунитет.
"Даже если животное почти не гуляет, риск остаётся, потому что микробы попадают в квартиру с воздухом, едой или на вещах хозяев", — отмечали эксперты Life. ru.
Чаще всего страдают щенки, пожилые собаки и животные с хроническими проблемами со здоровьем. Вторая волна активности клещей — дополнительный повод обратиться к ветеринару для профилактической обработки.
Если инициатива партии "Новые люди" будет реализована, Россия станет одной из первых стран, где забота о животных получит официальное финансовое поощрение. Это может повлечь за собой развитие "ветеринарной культуры" — от регулярных прививок до страхования здоровья питомцев.
Кроме того, рынок ветеринарных услуг получит дополнительный импульс: спрос на легальные клиники и лицензированных специалистов вырастет, что снизит долю серых схем и сомнительных процедур.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка ответственных владельцев
|Увеличение нагрузки на бюджет
|Повышение уровня ветеринарной культуры
|Возможность злоупотреблений с поддельными чеками
|Профилактика заболеваний у животных и людей
|Необходимость строгого контроля расходов
|Рост прозрачности ветеринарных услуг
|Вероятное усложнение отчётности для владельцев
После принятия закона владельцы смогут подать документы через "Госуслуги" или ФНС, приложив электронные чеки из лицензированных клиник.
По предварительным оценкам — до 13% от суммы расходов, аналогично медицинскому вычету.
Диагностика, вакцинация, операции, анализы, терапевтические процедуры.
