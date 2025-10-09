Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финский политик возмутился словами Зеленского — поставил под сомнение его готовность к миру
Мария Погребняк в шоке: зачем Гузеева решила публично разоблачать Кудрявцеву
Когда запах становится объятием: секрет нанесения духов, что превращает шарф в ароматную ауру
70 миллионов лет до вылупления: находка, которая перевернула представление о динозаврах
Маленькая деталь с большим характером: как она способна убить мотор
Осень пришла — а балкон зацвёл: соседи теперь думают, что у вас отопление в горшках
Обычная поза, а эффект как после марафона: упражнение, что закаляет тело и характер
Шикарный цвет ценой шевелюры: чем опасны частые окрашивания
Возвращение во Средиземье: какие секреты нового Властелина колец раскрыл Элайджа Вуд

Пушистый купидон: россияне назвали домашних питомцев лучшими помощниками в любви

7:25
Зоосфера

Домашние животные давно стали не просто частью семьи, а своеобразным индикатором характера человека. Новый опрос дейтинг-сервиса Twinby и благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", проведённый в преддверии Дня защиты бездомных животных, показал: большинство россиян считают владельцев питомцев более привлекательными и эмоционально открытыми по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных.

Семья с собакой дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семья с собакой дома

Когда пушистый друг помогает не чувствовать себя одиноким

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. человек из разных регионов России: 68% женщин и 32% мужчин.
Результаты показали, что мужчины чаще сталкиваются с одиночеством (26% против 16% у женщин). При этом именно они чаще описывают дом как "место пустоты", тогда как женщины связывают его с уютом и спокойствием.

58% всех участников признались, что страдают от нехватки эмоциональной близости. Для многих эту роль компенсирует домашний питомец — собака, кошка или даже аквариумная рыбка.

"Домашние животные становятся способом восстановить душевное равновесие и чувство тепла, которого не хватает в отношениях", — пояснили в фонде "Ника".

У кого чаще есть питомцы

Более 70% россиян заявили, что у них есть домашние животные.
Наиболее "пушистыми" регионами оказались:

Регион Доля владельцев животных
Дальневосточный ФО 81%
Южный ФО 79%
Сибирский ФО 78%
Северо-Западный ФО 61%
Северо-Кавказский ФО 57%

Жители мегаполисов чаще выбирают кошек, тогда как на юге и в Сибири предпочитают собак, объясняя это частным жильём и возможностью прогулок.

Как животные влияют на знакомства

Около половины опрошенных уверены, что питомец помогает заводить новые знакомства.
Среди женщин так считают 44%, среди мужчин — 38%. Владельцы собак лидируют: 51% признались, что именно питомец помогает начать разговор с незнакомцами.

Кроме того, 62% пользователей дейтинга признались, что больше обращают внимание на профили с фото животных. Такие снимки создают ощущение доброты и доверия.

"Животное делает человека "живым” в глазах других — оно показывает, что человек способен заботиться и привязываться", — отмечают аналитики Twinby.

Отношение к животным как тест на совместимость

Для 86% россиян важно, как потенциальный партнёр относится к животным.
У тех, у кого питомцы уже есть, этот критерий особенно значим — они в пять раз чаще называют любовь к животным обязательным условием гармоничных отношений.

90% респондентов положительно воспринимают эмоциональную привязанность к питомцу, а 85% заявили, что нелюбовь к животным может стать причиной разрыва или отказа от знакомства.

94% уверены: животное укрепляет отношения и помогает вырабатывать терпение, эмпатию и готовность к компромиссам.

Почему питомцы делают нас привлекательнее

Психологи объясняют эффект просто: наличие животного сигнализирует о социальной зрелости и эмоциональной отзывчивости. Люди с питомцами воспринимаются как надёжные, добрые и заботливые, что напрямую повышает их привлекательность в глазах потенциальных партнёров.

Таблица: почему животные помогают в личной жизни

Фактор Влияние на восприятие
Забота о питомце Показывает ответственность и стабильность
Общение с животными Развивает эмпатию и мягкость
Прогулки с собакой Расширяют круг общения
Фото с питомцем Повышают доверие и интерес в онлайне

Люди и приюты: доброта как критерий выбора

41% россиян особенно ценят тех, кто берёт животных из приютов, считая это знаком доброты и эмпатии.
При выборе питомца 49% ориентируются на характер и образ жизни, а каждый четвёртый (24%) готов взять животное, нуждающееся в доме.

Эта тенденция показывает растущую социальную осознанность: любовь к животным становится частью личных ценностей и влияет на восприятие человека не меньше, чем образование или карьера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заводить питомца "для галочки" или ради фото.
  • Последствие: стресс и для животного, и для хозяина.
  • Альтернатива: обдуманное решение с учётом характера и графика.
  • Ошибка: ревновать партнёра к питомцу.
  • Последствие: конфликты и недоверие.
  • Альтернатива: воспринимать животное как союзника в создании уюта.
  • Ошибка: игнорировать мнение партнёра при выборе животного.
  • Последствие: споры и обиды.
  • Альтернатива: выбирать питомца вместе, чтобы стать настоящей командой.

Советы шаг за шагом

  1. Если чувствуете одиночество — подумайте о питомце. Это не заменит общение, но поможет вернуть эмоциональную теплоту.
  2. Не скрывайте животное в профиле. Фото с питомцем повышает доверие и внимание к анкете.
  3. Обсудите с партнёром правила ухода. Совместная забота укрепляет отношения.
  4. Поддержите приют. Даже небольшое пожертвование или волонтёрство добавит смысла.
  5. Планируйте время. Животное требует любви и ответственности — иначе эффект обратный.

Мифы и правда

  • Миф: питомцы усложняют личную жизнь.
  • Правда: наоборот, они часто становятся связующим звеном между людьми.
  • Миф: мужчины с животными выглядят слабее.
  • Правда: забота о питомце усиливает образ зрелости и надёжности.
  • Миф: животное — временный антидепрессант.
  • Правда: питомцы действительно снижают стресс, но требуют долгосрочной привязанности.

FAQ

Кого чаще выбирают россияне — кошек или собак?

Согласно опросу, количество владельцев кошек и собак почти одинаково, но собаки лидируют в сельской местности.

Как животное влияет на знакомства онлайн?

Профили с питомцами вызывают больше симпатии и доверия, а разговор о животных помогает завести диалог.

Стоит ли брать животное из приюта?

Да, это благородный поступок. 41% опрошенных считают его показателем доброты и зрелости.

А что если питомец — это начало новой истории?

Многие признались, что именно прогулки с собакой или походы в приют помогли им встретить партнёра. Совместная забота о животном часто превращается в первый опыт совместной жизни — с компромиссами, смехом и теплом.

Исследование показало: домашние животные не просто украшают быт, а делают людей ближе друг к другу.
Они помогают справляться с одиночеством, становятся темой для общения и тестом на зрелость.
Похоже, выражение "любовь живёт дома" всё чаще означает — вместе с хвостом, лапами и искренним взглядом питомца.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Воздушный поединок века: китайский J-16 перехватил и выгнал американский F-22
Мария Погребняк в шоке: зачем Гузеева решила публично разоблачать Кудрявцеву
Когда запах становится объятием: секрет нанесения духов, что превращает шарф в ароматную ауру
70 миллионов лет до вылупления: находка, которая перевернула представление о динозаврах
Маленькая деталь с большим характером: как она способна убить мотор
Осень пришла — а балкон зацвёл: соседи теперь думают, что у вас отопление в горшках
Обычная поза, а эффект как после марафона: упражнение, что закаляет тело и характер
Шикарный цвет ценой шевелюры: чем опасны частые окрашивания
Возвращение во Средиземье: какие секреты нового Властелина колец раскрыл Элайджа Вуд
Место, где исполняются желания и рождаются легенды: Рас-Мохаммед не отпускает тех, кто его увидел
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.