Пушистый купидон: россияне назвали домашних питомцев лучшими помощниками в любви

Домашние животные давно стали не просто частью семьи, а своеобразным индикатором характера человека. Новый опрос дейтинг-сервиса Twinby и благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", проведённый в преддверии Дня защиты бездомных животных, показал: большинство россиян считают владельцев питомцев более привлекательными и эмоционально открытыми по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных.
В исследовании приняли участие 1,2 тыс. человек из разных регионов России: 68% женщин и 32% мужчин.
Результаты показали, что мужчины чаще сталкиваются с одиночеством (26% против 16% у женщин). При этом именно они чаще описывают дом как "место пустоты", тогда как женщины связывают его с уютом и спокойствием.
58% всех участников признались, что страдают от нехватки эмоциональной близости. Для многих эту роль компенсирует домашний питомец — собака, кошка или даже аквариумная рыбка.
"Домашние животные становятся способом восстановить душевное равновесие и чувство тепла, которого не хватает в отношениях", — пояснили в фонде "Ника".
Более 70% россиян заявили, что у них есть домашние животные.
Наиболее "пушистыми" регионами оказались:
|Регион
|Доля владельцев животных
|Дальневосточный ФО
|81%
|Южный ФО
|79%
|Сибирский ФО
|78%
|Северо-Западный ФО
|61%
|Северо-Кавказский ФО
|57%
Жители мегаполисов чаще выбирают кошек, тогда как на юге и в Сибири предпочитают собак, объясняя это частным жильём и возможностью прогулок.
Около половины опрошенных уверены, что питомец помогает заводить новые знакомства.
Среди женщин так считают 44%, среди мужчин — 38%. Владельцы собак лидируют: 51% признались, что именно питомец помогает начать разговор с незнакомцами.
Кроме того, 62% пользователей дейтинга признались, что больше обращают внимание на профили с фото животных. Такие снимки создают ощущение доброты и доверия.
"Животное делает человека "живым” в глазах других — оно показывает, что человек способен заботиться и привязываться", — отмечают аналитики Twinby.
Для 86% россиян важно, как потенциальный партнёр относится к животным.
У тех, у кого питомцы уже есть, этот критерий особенно значим — они в пять раз чаще называют любовь к животным обязательным условием гармоничных отношений.
90% респондентов положительно воспринимают эмоциональную привязанность к питомцу, а 85% заявили, что нелюбовь к животным может стать причиной разрыва или отказа от знакомства.
94% уверены: животное укрепляет отношения и помогает вырабатывать терпение, эмпатию и готовность к компромиссам.
Психологи объясняют эффект просто: наличие животного сигнализирует о социальной зрелости и эмоциональной отзывчивости. Люди с питомцами воспринимаются как надёжные, добрые и заботливые, что напрямую повышает их привлекательность в глазах потенциальных партнёров.
|Фактор
|Влияние на восприятие
|Забота о питомце
|Показывает ответственность и стабильность
|Общение с животными
|Развивает эмпатию и мягкость
|Прогулки с собакой
|Расширяют круг общения
|Фото с питомцем
|Повышают доверие и интерес в онлайне
41% россиян особенно ценят тех, кто берёт животных из приютов, считая это знаком доброты и эмпатии.
При выборе питомца 49% ориентируются на характер и образ жизни, а каждый четвёртый (24%) готов взять животное, нуждающееся в доме.
Эта тенденция показывает растущую социальную осознанность: любовь к животным становится частью личных ценностей и влияет на восприятие человека не меньше, чем образование или карьера.
Согласно опросу, количество владельцев кошек и собак почти одинаково, но собаки лидируют в сельской местности.
Профили с питомцами вызывают больше симпатии и доверия, а разговор о животных помогает завести диалог.
Да, это благородный поступок. 41% опрошенных считают его показателем доброты и зрелости.
Многие признались, что именно прогулки с собакой или походы в приют помогли им встретить партнёра. Совместная забота о животном часто превращается в первый опыт совместной жизни — с компромиссами, смехом и теплом.
Исследование показало: домашние животные не просто украшают быт, а делают людей ближе друг к другу.
Они помогают справляться с одиночеством, становятся темой для общения и тестом на зрелость.
Похоже, выражение "любовь живёт дома" всё чаще означает — вместе с хвостом, лапами и искренним взглядом питомца.
