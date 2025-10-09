Не выдумка из мультфильма: как выглядит настоящая чучундра, и где она живёт

Слово "чучундра" часто звучит в разговорной речи как забавное или даже обидное прозвище. Но мало кто знает, что за этим словом стоит вполне реальное животное — маленькое, ночное, и, как выясняется, весьма полезное. РБК Life рассказывает, кто такая чучундра, где она живёт и почему её путают с мышами и ондатрами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чучундра в природе

"Чучундра" как слово

В русском языке выражение "чучундра" давно стало нарицательным. Им называют неуклюжих, неловких или просто забавных людей.

В словаре синонимов оно соседствует со словами дурак, тетеха, крыса и простофиля. Чаще всего так иронично описывают неопрятную или взлохмаченную женщину, хотя слово может применяться и к мужчине.

Однако у "чучундры" есть литературные корни. Это имя персонажа рассказа Редьярда Киплинга "Рикки-Тикки-Тави" из "Книги джунглей" (1894). В оригинале она описана как мускусная крыса — робкий зверёк, который живёт рядом с людьми и всё время боится змей.

"Я никогда не выхожу в центр комнаты, я только хожу вдоль стен и плачу о своей судьбе", — жаловалась Чучундра в рассказе Киплинга.

После выхода советского мультфильма 1965 года в режиссуре Александры Снежко-Блоцкой персонаж получил новое лицо — его изобразили как пугливую ондатру, живущую в доме английской семьи в Индии. Оттуда в язык и пришло выражение "Раскрой ухо, Чучундра!".

Настоящая чучундра — животное, а не выдумка

В реальности чучундра — это гигантская белозубка (Suncus murinus), представитель семейства землеройковых. В народе её называют мускусной землеройкой или домовой бурой землеройкой.

Она встречается в Азии, Северной Африке и даже на Дальнем Востоке.

Характеристики животного

Длина тела: 10-15 см

Вес: самцы — 33-147 г, самки — 23-82 г

Продолжительность жизни: 1,5-2,5 года

Особенности: вытянутая мордочка, короткие лапы, длинные когти и густая шерсть от серого до тёмно-коричневого оттенка.

Хвост у чучундры толстый у основания и сужается к кончику. От других мелких зверьков её отличает сильный мускусный запах, который выделяется железами на боках — именно из-за него вид получил своё название.

Где живёт чучундра

Чучундры — удивительно живучие существа. Они легко адаптируются к любой среде: живут в лесах, на сельхозугодьях и даже рядом с людьми.

Днём зверьки прячутся в норах или под строениями, а ночью выходят на охоту.

Их часто можно услышать по характерным пронзительным звукам, похожим на звон монет. Учёные считают, что такие сигналы помогают животным ориентироваться в темноте и общаться друг с другом.

Интересно, что чучундр нередко завозили специально — например, чтобы отпугивать крыс и змей сильным запахом. В Японии и США их даже одомашнили для научных экспериментов.

Чем питается чучундра

Землеройки относятся к насекомоядным. Основу их рациона составляют насекомые, улитки, черви и мелкие беспозвоночные.

Но эти зверьки всеядны: в экспериментах на Маврикии они охотно ели хлеб, желе, варёные яйца и даже арахисовое масло.

Питаются чучундры преимущественно в предрассветные часы, когда насекомые активны. Их метаболизм настолько быстрый, что они вынуждены искать еду каждые несколько часов, иначе рискуют погибнуть от голода.

Размножение

Самки становятся половозрелыми уже через месяц после рождения. За год они приносят два помёта по 3-8 детёнышей.

Период кормления короткий — около 20 дней, после чего малыши начинают самостоятельную жизнь.

Сравнение с мышью и ондатрой

Признак Чучундра Мышь Ондатра Отряд Насекомоядные Грызуны Грызуны Семейство Землеройковые Мышиные Хомяковые Размер 10-15 см, до 150 г 7-10 см, до 30 г До 33 см, до 1,8 кг Место обитания Леса, поселения Дома, поля Водоёмы, болота Питание Насекомые, черви Зерно, растения Трава, ракообразные Поведение Ночная активность Приспосабливаются к людям Отличные пловцы

Таким образом, несмотря на сходство внешности, чучундра вовсе не мышь и не ондатра. Это отдельный вид, ближе к землеройкам, чем к грызунам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать чучундру грызуном.

Последствие: неправильное понимание её роли в экосистеме.

Альтернатива: помнить, что это насекомоядное, контролирующее численность вредителей.

Ошибка: путать с ондатрой.

Последствие: неверные представления о среде обитания и поведении.

Альтернатива: отличать по морде, запаху и размерам.

Ошибка: недооценивать значение землероек.

Последствие: уничтожение полезных видов при борьбе с грызунами.

Альтернатива: сохранять баланс природы и не применять яды без необходимости.

Мифы и правда

Миф: чучундра — выдуманное животное из мультфильма.

Правда: это реальный вид землеройки, широко распространённый в Азии.

Миф: она безвредна и беззащитна.

Правда: чучундра способна отпугивать хищников запахом и резкими звуками.

Миф: живёт только в Индии.

Правда: встречается от Африки до Дальнего Востока, включая южные районы России.

3 интересных факта о чучундре

Её запах настолько резкий, что даже змеи избегают приближаться.

Зверёк может издавать до 15 разных типов звуков — от писка до звона.

Учёные используют чучундр в лабораториях для изучения поведения мелких млекопитающих.

Советы шаг за шагом: если вы встретили чучундру

Не пытайтесь её ловить. Укус хоть и не опасен, но неприятен. Не путайте с мышами. Чучундра приносит пользу, уничтожая насекомых. Если живёт рядом с домом — не трогайте. Она помогает держать баланс экосистемы. Не применяйте яды. Они вредят землеройкам и другим полезным видам. Наблюдайте. Это интересное существо, активное ночью и очень любопытное.

FAQ

Чем чучундра отличается от крысы?

Крысы — грызуны, а чучундра — насекомоядное животное. У неё вытянутая мордочка и резкий запах.

Можно ли держать чучундру дома?

Нет. В неволе она живёт недолго, требует постоянного питания и не приручается.

Правда ли, что она издаёт запах мускуса?

Да, этот запах — естественная защита от хищников и способ метить территорию.

Чучундра — не персонаж мультфильма, а живой представитель семейства землеройковых.

Она играет важную роль в природе, уничтожая вредных насекомых, и вопреки своему "комичному" образу — одно из самых приспособленных животных планеты.

Слово "чучундра" стало символом чего-то неловкого и пугливого, но настоящая чучундра — ловкий, выносливый и даже немного загадочный зверёк, без которого экосистема была бы неполной.