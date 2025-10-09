Человек стал новой природой: почему эволюция животных теперь полностью зависит от нашей деятельности

Учёные Университета Монпелье, одного из старейших вузов Франции, пришли к выводу, что именно человек стал главным фактором, влияющим на размеры животных. Оказалось, что деятельность людей за последние тысячелетия изменила ход эволюции — дикие виды уменьшились, а домашние, напротив, выросли.
Французские исследователи проанализировали более 225 тысяч костей из 311 археологических памятников Средиземноморской Франции. Это останки как диких животных — лис, кроликов, оленей, — так и домашних — коз, свиней, овец, кур и крупного рогатого скота.
Учёные измеряли длину, ширину и толщину костей и зубов, сопоставляя результаты с климатом, растительностью, численностью населения и землепользованием.
"Наш анализ позволил проследить, как изменялись размеры животных под влиянием человека и природы", — отметили авторы исследования из Университета Монпелье.
Затем с помощью статистического моделирования они выявили закономерности, показывающие, какие именно факторы влияли на эволюцию животных в разные исторические периоды.
Выяснилось, что на протяжении более семи тысяч лет размеры домашних и диких животных менялись синхронно. Всё определяла среда обитания: климат, растительность и уровень доступных ресурсов. Но примерно тысячу лет назад ситуация резко изменилась.
С наступлением Средневековья животноводство стало развиваться стремительно. Люди начали целенаправленно разводить более крупных особей, чтобы получать больше мяса, молока и шерсти. В то же время дикие животные стали мельчать — из-за охоты, вырубки лесов и разрушения естественных экосистем.
|Категория
|Пример животных
|Тенденция
|Причина изменений
|Домашние
|Крупный рогатый скот, свиньи, овцы, куры
|Увеличение размеров тела
|Селекция ради мяса, молока, яиц
|Дикие
|Олени, лисы, кролики
|Уменьшение размеров
|Охота, сокращение среды обитания
|Промежуточные виды
|Полудикие козы, кабаны
|Разнонаправленные изменения
|Смешанные популяции, давление человека
Таким образом, человек заменил природу как главную силу, влияющую на эволюцию животных. И это одно из самых ярких свидетельств "антропогенной эпохи", когда деятельность людей изменила даже биологические законы.
Учёные отмечают, что похожие процессы происходили и в других регионах Европы. Крупные быки и овцы стали стандартом для фермерства, тогда как дикие особи того же рода уменьшались.
Охота на оленей и кроликов привела к тому, что выживали только более мелкие животные, способные прятаться и быстро размножаться.
"Мы видим, что даже тысячи лет назад человек был мощным эволюционным фактором", — подчеркнула команда проекта.
Похожие тенденции наблюдаются и сегодня. Городские животные — лисы, еноты, вороны — становятся мельче и умнее, адаптируясь к жизни рядом с людьми. А домашние питомцы — кошки и собаки — приобретают всё более разнообразные формы и размеры из-за селекции.
Не случайно одно из самых обсуждаемых исследований последних лет — работа о том, как кошки "одомашнили" себя. Они стали меньше и спокойнее, научились зависеть от человека и использовать его для выживания.
Именно тогда увеличилось население, началась интенсивная охота и освоение земель под сельское хозяйство.
Частично — если вернуть им среду обитания и снизить антропогенное давление.
Да, селекция и промышленное животноводство по-прежнему увеличивают массу некоторых видов, особенно птицы и крупного рогатого скота.
За последние 10 тысяч лет человек одомашнил более 30 видов животных. Первые были собаки и козы, затем овцы, свиньи и коровы.
Каждое новое вмешательство в природу меняло баланс — не только численность, но и размер тел животных.
Сегодня археология помогает увидеть этот процесс в ретроспективе: от мелких кроликов бронзового века до гигантских быков XIX столетия.
Исследование Университета Монпелье наглядно показало: человек стал новым эволюционным двигателем планеты.
Наши предки не только приручили животных, но и изменили их размеры, форму и даже стратегии выживания. Дикие виды уменьшились, домашние выросли — всё ради удобства человека.
И теперь именно от нас зависит, сможем ли мы вернуть природе равновесие, в котором эволюция снова будет идти по естественным законам.
