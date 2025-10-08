Существо без имени и рода: оно светилось и дышало под водой — зарождение новой формой жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Океанографическое судно Nautilus проводило исследования у берегов Южной Калифорнии, в районе архипелага Чаннел-Айлендс. Тогда учёные заметили на морском дне странный фиолетовый шар, который мерцал мягким светом, словно живое существо. Никто из специалистов не смог сразу определить, что это за организм. С тех пор загадочный Blobus purpilis остаётся одной из самых обсуждаемых находок последних лет.

Фиолетовый шар на морском дне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фиолетовый шар на морском дне

Тайны океана

Архипелаг Чаннел-Айлендс называют "Северными Галапагосами". Здесь встречаются уникальные виды растений и животных, многие из которых не живут больше нигде на планете. Территория входит в состав Национального парка США, и для учёных этот район — идеальная лаборатория под открытым небом и под водой.

Судно Nautilus, принадлежащее фонду исследователя Роберта Балларда (того самого, кто открыл "Титаник"), работает как мобильная океанографическая станция. С его борта управляют глубоководными аппаратами, которые передают на поверхность видео и данные в реальном времени. Именно благодаря этим подводным роботам в один из дней на экране монитора появился загадочный фиолетовый объект.

Светящийся шар

Оператор заметил небольшое образование, похожее на желеобразный пузырь с переливами фиолетового цвета. Объект мягко покачивался на морском дне, словно дышал. Чтобы не повредить находку, исследователи использовали вакуумную систему — устройство, которое бережно "всасывает" мягкие организмы вместе с окружающей водой.

Когда шар оказался на борту Nautilus, он неожиданно разделился на две створки, напоминая раковину. Именно тогда родилось первое предположение — это может быть разновидность морского слизня из рода Pleurobranch. Однако дальнейшее изучение показало, что всё не так просто.

Ошибочная гипотеза и новый след

Когда образец попал в лабораторию Гарвардского университета, специалисты кафедры сравнительной зоологии начали анализ тканей и строения. Оказалось, что перед ними не слизень, а скорее представитель семейства велютинид — морских улиток, внешне напоминающих слизней из-за редуцированной раковины. Эти существа ведут скрытный образ жизни, часто сливаясь с кораллами и губками, и поэтому их крайне трудно заметить.

Тем не менее, даже среди велютинид ученые не нашли точного совпадения. Поэтому гипотеза о том, что это новый, ранее неизвестный вид, остаётся открытой. Временное название, данное организму, — Blobus purpilis, что в переводе с латинского означает "пурпурный шар".

Подводные исследования

Чтобы добраться до глубин, учёные используют дистанционно управляемые аппараты (ROV). На борту Nautilus работает система "Hercules" — робот с манипуляторами, камерами и пробоотборниками. Он способен работать на глубине до 4 километров.

В подобных экспедициях исследователи используют:

  1. Видеокамеры высокого разрешения для фиксации поведения организмов.
  2. Вакуумные пробоотборники для мягких существ.
  3. Контейнеры с регулируемой температурой, чтобы сохранить образцы живыми.

Каждое открытие фиксируется и передаётся в онлайн-трансляции. Благодаря этому зрители по всему миру могут наблюдать за открытием в прямом эфире.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: неправильное определение вида.
  • Последствие: путаница в классификации, невозможность понять экосистемную роль организма.
  • Альтернатива: комплексное исследование — генетический анализ, 3D-сканирование, микроскопия тканей.

Новая форма жизни

Учёные предполагают, что такие находки могут указывать на существование ветвей эволюции, о которых наука пока не знает. Глубоководная среда изолирована, давление и температура там экстремальные, поэтому виды развиваются по собственным законам. Возможно, Blobus purpilis - результат длительной адаптации к этим условиям.

Некоторые исследователи высказывают гипотезу, что подобные организмы могут использовать биолюминесценцию не только для защиты, но и для общения.

Часто задаваемые вопросы

— Где сейчас хранится Blobus purpilis?
Экземпляр находится в музее сравнительной зоологии Гарвардского университета, в коллекции глубоководных беспозвоночных.

— Можно ли увидеть его живьем?
Нет, образец погиб вскоре после подъема, но видеозапись доступна на официальном канале EV Nautilus.

— Почему он светится?
Скорее всего, свечение служит для отпугивания хищников или коммуникации с другими организмами, как у некоторых видов медуз.

Мифы и правда

  1. Миф: Blobus purpilis — инопланетное существо.
    Правда: все признаки указывают на земное происхождение, хотя вид действительно уникален.
  2. Миф: он может размножаться делением, как амеба.
    Правда: биологическая структура ближе к моллюскам, и у него, вероятно, есть обычная половая система.
  3. Миф: это искусственное создание, попавшее в океан из лаборатории.
    Правда: нет доказательств вмешательства человека, образец найден в естественной среде.

Океан остаётся самой загадочной лабораторией планеты — и, возможно, именно в его глубинах скрываются ответы на вопросы о происхождении жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
