Рыба, которая дышит воздухом и переживает смерть планеты: учёные нашли в ней рецепт бессмертия

7:37
Зоосфера

Представьте существо, способное жить без воды, дышать воздухом и впадать в спячку на годы. Это не герой фантастики, а реальная африканская рыба — протоптер. На первый взгляд — скользкая, бесформенная, как змея в чехле из ила, но внутри неё скрыт целый эволюционный архив. Учёные называют её "живым ископаемым" и надеются, что она поможет им разгадать тайны долголетия, гибернации и даже освоения других планет.

Африканская рыба протоптер в иле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Африканская рыба протоптер в иле

Живое противоречие: рыба, которая дышит лёгкими

Протоптер выглядит как нечто среднее между угрём и саламандрой. Его плавники — тонкие, будто вермишель, — служат своеобразными ногами. Он ползает по земле, двигаясь медленно, всего около 10 сантиметров в минуту. Для рыбы это почти подвиг: она буквально "шагает" по суше, виляя телом, словно пробует себя в роли наземного существа.

Главная особенность — двойная система дыхания. У него есть жабры, но есть и лёгкие, позволяющие дышать атмосферным воздухом. Когда болото пересыхает, рыба просто поднимается к поверхности, глотает воздух — и продолжает жить.

Генетическая загадка, которая не даёт покоя учёным

Если сравнить человеческий и рыбный геномы, выяснится удивительное: у нас три миллиарда пар ДНК, а у протоптера — около сорока миллиардов. Это в 13 раз больше! Зачем рыбе такой "лишний багаж"? Учёные считают, что в её генах накопились самокопирующиеся последовательности — своеобразные генетические паразиты, которые веками раздували ДНК до гигантских масштабов.

Но именно это могло помочь ей выжить. Сложный геном дал рыбе уникальную способность включать нужные адаптации в ответ на изменения среды. Благодаря этому она пережила вымирания, климатические катастрофы и миллионы лет эволюции, оставаясь почти неизменной.

Кокон, который спасает от гибели

Когда начинается засуха, большинство рыб обречено. Но не протоптер. Он зарывается в ил, выделяет слизь и строит из неё плотный кокон. Внутри него рыба спит, не двигаясь, без воды и пищи — до трёх с половиной лет. Это почти срок автокредита, который обычный человек выплачивает с болью, а рыба просто пережидает.

Кокон не просто укрытие: он пропитан антимикробными веществами, которые предотвращают заражения. По сути, у рыбы — встроенный биоскафандр, в котором она "спит" до первого дождя. Когда вода возвращается, протоптер просыпается и вылезает наружу, будто из спячки пробудился маленький дракон.

Сравнение: возможности протоптера и других существ

Способность Протоптер Обычная рыба Амфибия
Дышать воздухом Да Нет Да
Переживать засуху До 3,5 лет Нет Несколько недель
Регенерация хвоста Да Частично Да
Выживание без пищи До 4 лет Нет Нет

Вкус и ловля: рыба, которая приходит на звук дождя

Местные жители Африки давно знают эту рыбу не по книгам. В Судане её ловят необычным способом: бьют в барабаны, создавая вибрации, похожие на звук дождя. Протоптер, услышав их, "решает", что пора вылезать из ила, — и попадает в сети. В Уганде рыбу называют "мамба" и подают копчёной с арахисовым соусом или запекают в банановых листьях.

По вкусу она напоминает сома — нежное мясо, без резкого запаха. Но если сунуть руку слишком близко, можно получить травму: у рыбы сильные челюсти, и она способна прокусить кожу. Так что за этим "сонным монстром" лучше наблюдать издалека.

Почему NASA интересуется рыбой

Американское космическое агентство изучает протоптера не ради гастрономии. Рыба умеет впадать в глубокий сон, снижая обмен веществ почти до нуля. Учёные надеются использовать её секрет для создания технологий гибернации человека — например, чтобы "усыпить" космонавтов во время долгого перелёта на Марс. Это позволит экономить ресурсы и защитить психику от изоляции.

Эксперимент со спящими крысами

Шведские исследователи извлекли экстракт из мозга протоптеров, находящихся в спячке, и ввели его лабораторным крысам.

Результаты поразили:

  1. Температура тела животных резко упала.

  2. Они мгновенно заснули, словно их "выключили".

  3. Сон длился ровно 18 часов.

  4. После пробуждения крысы выглядели абсолютно здоровыми.

Теперь учёные ищут способ создать на основе этого безопасные снотворные препараты, а NASA рассматривает возможность использовать полученные знания в космической медицине.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать изучение редких видов, считая их бесполезными.
  • Последствие: потеря знаний, которые могли бы изменить медицину и технологии.
  • Альтернатива: использовать биологические механизмы выживания древних организмов для новых научных решений — от регенерации тканей до криосна.

А что если человек научится спать, как протоптер

Если бы человек умел впадать в гибернацию, это решило бы множество проблем. Перелёты между планетами, долгие операции, лечение тяжёлых болезней — всё это стало бы проще. Учёные даже предполагают, что программы сна у рыбы могут помочь подавлять рост опухолей. Возможно, именно в ней кроется ключ к будущим лекарствам от рака.

Плюсы и минусы феномена

Плюсы Минусы
Может выживать без воды Не приспособлен к активному движению
Умеет регенерировать хвост Может быть опасен для человека
Интересен для науки и медицины Сложно содержать вне природной среды
Способен "спать" годами Редкий и трудно изучаемый вид

Мифы и правда

Миф: протоптер — выдумка или мутант.
Правда: рыба действительно существует, её можно увидеть в океанариумах.

Миф: рыба может ходить, как человек.
Правда: она скорее ползает, используя плавники.

Миф: протоптер живёт в России.
Правда: только в неволе, естественная среда — Африка.

FAQ

Сколько живёт протоптер?
Около 20 лет, если не станет жертвой браконьеров.

Можно ли держать его в аквариуме?
Да, но нужен глубокий резервуар с илом и доступом к воздуху.

Где он водится?
В бассейнах рек Чад, Замбези, Нигер.

Опасен ли для человека?
Нет, если не пытаться взять голыми руками.

Три интересных факта

  1. Протоптер существовал ещё до появления динозавров — около 400 миллионов лет назад.
  2. В состоянии сна он снижает потребление кислорода в 50 раз.
  3. Ходят слухи, что он умеет предсказывать дождь — доказательств этому нет.

Исторический контекст

  • Первые окаменелости протоптеров нашли в XIX веке в Африке, их возраст — более 300 млн лет.
  • В викторианскую эпоху рыбу считали "недостающим звеном" между рыбами и наземными животными.
  • В 1950-х её ошибочно относили к земноводным из-за строения лёгких.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
