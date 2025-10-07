Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кажется, голуби всегда были взрослыми. Мы видим их на площадях, крышах, у фонтанов — и ни одного пухлого птенца рядом. Утята, воробьи, дрозды — пожалуйста, а голубиных малышей будто не существует. На самом деле они есть — просто растут в тени городских крыш, почти незаметно для человека.

Птенцы голубя в гнезде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Птенцы голубя в гнезде

Где голуби прячут своих птенцов

Голуби — мастера скрытности. Они не строят гнёзда на виду, как воробьи или ласточки, а предпочитают места, куда человек почти не заглядывает. Это чердаки, пустые черепичные ниши, углубления под крышами и высокие карнизы. Эти убежища защищают от ветра, дождя и хищников, а главное — от любопытных глаз.

Когда-то такие гнёзда видели часто: люди поднимались на чердаки, сушили бельё, хранили вещи, дети играли среди балок и коробок. Сегодня чердаки заперты, крыши — под замком, а голуби продолжают там жить. Поэтому их птенцы словно исчезли из городского пейзажа — просто спрятались выше уровня наших глаз.

Почему птенцов не видно на улицах

Главная причина в том, что голуби выпускают своих птенцов наружу уже взрослыми. Пока утята или воробьиные малыши бегают и учатся летать у нас на виду, голубята тренируются под крышей. Когда они впервые вылетают на свет, их внешний вид уже почти не отличается от взрослых особей. Так создаётся иллюзия, что голуби появляются "сразу взрослыми".

Кроме того, эти птицы летают и размножаются круглый год — в отличие от многих видов, у которых есть чёткий сезон выведения потомства. Поэтому голубиные гнёзда редко замечают даже орнитологи: их трудно найти, да и птенцы находятся там всего месяц.

Как растут голубиные птенцы: день за днём

  • 1 день: птенцы вылупляются через 18 дней после насиживания. Они голые, слепые, с редким жёлтым пушком и огромными глазами.
  • 4 день: на коже появляются бугорки — будущие перья.
  • 6-10 день: из бугорков вырастают стержни перьев, пушок исчезает. Птенцы учатся ползать, а затем стоять.
  • 18 день: они уже ходят, пробуют предметы клювом и активно общаются с родителями.
  • 25-30 день: молодые голуби начинают летать по чердаку и вскоре вылетают наружу. К этому моменту они уже выглядят как взрослые.

Таким образом, голуби проводят всё детство вдали от глаз человека — под надёжной крышей, в тишине и безопасности.

Сравнение

Птица Где растут птенцы Когда выходят наружу Видны ли людям
Утки В прибрежных зонах Через 1-2 дня Да
Воробьи В кустах и деревьях Через 10-14 дней Часто
Голуби На чердаках и крышах Через 25-30 дней Почти никогда

Как голуби заботятся о потомстве

Голуби — удивительно заботливые родители. Самец и самка по очереди насиживают яйца и кормят птенцов так называемым "птичьим молоком" — густым секретом из зоба, богатым белками и жирами. Этим кормом выкармливают малышей первые две недели, пока те не смогут есть обычное зерно.

Птенцы растут стремительно: к концу второй недели уже встают на ноги и начинают учиться махать крыльями. Через месяц после рождения они покидают гнездо и становятся частью городской стаи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что голуби не размножаются в городах.
    Последствие: недооценка численности вида.
    Альтернатива: помнить, что голуби выводят потомство круглый год, просто делают это скрытно.

  • Ошибка: искать птенцов на улицах.
    Последствие: впустую тратить время — голубята растут на высоте.
    Альтернатива: наблюдать за крышами и карнизами весной и летом — там чаще всего появляются новые гнёзда.

А что если бы голуби гнездились на земле

Тогда мы видели бы их птенцов не реже, чем утят. Но в условиях города это слишком опасно: кошки, вороны и крысы быстро нашли бы гнёзда. Поэтому эволюция "научила" голубей подниматься повыше. Так они спасают потомство и обеспечивают непрерывное воспроизводство вида — ведь голуби размножаются до 7 раз в год.

Плюсы и минусы скрытого гнездования

Плюсы Минусы
Защита от хищников и людей Труднодоступность для наблюдения
Безопасность птенцов Ограниченное пространство для полётов
Стабильная температура Зависимость от архитектуры зданий

Мифы и правда

  • Миф: голуби не имеют птенцов — они появляются взрослыми.
    Правда: птенцы просто растут в укрытии и быстро взрослеют.

  • Миф: голуби гнездятся только весной.
    Правда: они размножаются круглый год, если есть корм.

  • Миф: голуби бросают слабых птенцов.
    Правда: родители кормят всех, пока те не научатся летать.

2 интересных факта

  • Голубиное молоко вырабатывают не только самки, но и самцы — это редкий случай в мире птиц.
  • Голуби способны различать лица людей и запоминают тех, кто их кормил.

Исторический контекст

  • Ещё в Древнем Египте голубей разводили на крышах для пищи и писем.
  • В XIX веке в Европе чердаки специально оборудовали "голубятнями" для домашних пород.

Так что в следующий раз, увидев обычную стаю голубей на площади, вспомните — каждый из них когда-то тайно вырос под крышей, скрытый от

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
