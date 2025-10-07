Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягода, которую путают с облепихой: в чём сила шефердии и для чего её сажают садоводы
Дедовские методы не работают: нефтегаз увеличил IT-бюджет на 155%
Ванная комната как у миллионера стоит копейки: секрет кроется не в мраморе, а совсем в другом
Мышцы голодают, даже при идеальном питании: скрытая угроза для спортивных успехов
Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов
Когда эмоции захватывают штурмом: как распознать момент, когда вы в тильте
Не только стены, но и задолженности: покупатель рискует получить вместе с жильём чужие счета
Волочкова моложе меня на девять лет, не верят: Елена Воробей поделилась секретами молодости
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел

От ведьминых ритуалов до лабораторий биологов: история дьявольского взгляда коз

8:11
Зоосфера

Мало кто задумывается, что глаза животных — это не просто "окна в душу", а результат миллионов лет адаптации. Почему у коз и овец зрачки вытянуты в горизонтальные прямоугольники, у кошек — узкие вертикальные щели, а у нас — ровные круги? Оказывается, форма зрачка напрямую связана с образом жизни, питанием и даже позой животного.

Крупный план морды козы сбоку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крупный план морды козы сбоку

Что делает зрачок и зачем он нужен

Зрачок — это отверстие в радужке глаза, через которое свет попадает на сетчатку. Его можно сравнить с диафрагмой фотоаппарата: при ярком свете он сужается, при темноте расширяется. Таким образом глаз регулирует количество света и помогает видеть чётко при разных условиях освещения.

Но природа пошла дальше. Для каждого вида зрачок стал "оптическим инструментом", заточенным под его стратегию выживания — будь то охота, защита или ориентация на местности.

Даём слово науке

В 2015 году исследователь Мартин Бэнкс из Калифорнийского университета в Беркли вместе с коллегами изучил глаза более 200 наземных видов животных. Учёные установили, что форма зрачка напрямую связана с положением вида в пищевой цепочке: хищник он, травоядное или всеядное существо.

"Форма зрачка отражает то, как животное взаимодействует с миром — охотится оно или спасается", — отметил исследователь Мартин Бэнкс.

Именно с этого началось понимание: у каждого зрачка — своя логика и функция.

Почему у коз и овец зрачки прямоугольные

Козы, овцы и другие травоядные большую часть времени проводят на открытых пространствах, где важно вовремя заметить приближение хищника. Их глаза расположены по бокам головы, а прямоугольные горизонтальные зрачки дают панорамный обзор — почти 360°. Это позволяет животному одновременно следить за землёй, горизонтом и небом.

Ещё одна особенность — вращение глазного яблока при наклоне головы. Когда коза опускает морду к траве, зрачки всё равно остаются параллельными горизонту. Так животное сохраняет ориентацию в пространстве и не теряет бдительности.

Кроме того, горизонтальный зрачок снижает количество бликов от солнца, уменьшая поток света сверху и снизу, что делает зрение более устойчивым к яркому освещению.

Почему у кошек вертикальные зрачки

У кошек зрачки работают как оптический переключатель. В яркий день они сужаются до узких щелей, а в темноте расширяются почти до идеального круга. Разница между минимальным и максимальным диаметром у кошки — примерно в 135 раз, у человека — всего в 30. Именно поэтому кошки видят в темноте лучше нас и быстрее адаптируются к резкой смене освещённости.

Вертикальные зрачки особенно удобны для хищников-засадников, которые нападают внезапно. Такая форма помогает точно оценивать глубину и расстояние до добычи даже при слабом свете.

Кошачий глаз умеет использовать размытие фона — эффект малой глубины резкости, знакомый фотографам. Так кошка определяет, где находится мышь: ближе или дальше.

Кстати, у гепардов, волков и львов — хищников, которые преследуют добычу на бегу, зрачки круглые: при быстром движении они дают более стабильную картинку.

Почему у людей зрачок круглый

Круглая форма — универсальное решение. Человеческий зрачок одинаково хорошо работает и при дневном свете, и в полумраке. Мы не нуждаемся в ночном зрении кошки или панорамном обзоре козы, зато можем различать мелкие детали, читать и видеть на разных расстояниях.

Наша зрительная система развивалась в условиях, где важно было и рассматривать предметы вблизи, и отслеживать опасность вдали. Круглый зрачок — компромисс между светочувствительностью и чёткостью изображения.

Кроме того, у человека особая структура сетчатки — палочки отвечают за ночное зрение (чёрно-белое), а колбочки - за цветовое. Запомнить просто: колбочки — как цветные химические пробирки, а палочки — "гаишные", чёрно-белые.

А что насчёт каракатицы

Если у коз горизонтальные зрачки, а у кошек вертикальные, то у каракатицы они… W-образные! Этот морской мастер маскировки использует необычную форму, чтобы одновременно следить за тем, что происходит впереди и позади. В слабом освещении её зрачки расширяются до почти идеального круга, обеспечивая максимальный приток света.

Такой дизайн помогает каракатицам мгновенно менять окраску, подстраиваясь под окружение, ведь они "считывают" световые контрасты моментально.

Сравнение

Животное Форма зрачка Зачем нужна такая форма Тип зрения
Коза, овца Прямоугольный горизонтальный Панорамный обзор, защита от хищников Широкоугольное, наземное
Кошка Вертикальный Контроль света, точность при охоте Ночное, хищное
Человек Круглый Универсальность, чёткость деталей Дневное, детализированное
Каракатица W-образный Одновременное наблюдение в двух направлениях Объёмное, адаптивное

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что форма зрачка случайна.
    Последствие: непонимание эволюционных адаптаций.
    Альтернатива: помнить, что зрачок — инструмент выживания, а не просто "элемент глаза".

  • Ошибка: полагать, что животные видят мир "так же, как человек".
    Последствие: искажение восприятия их поведения.
    Альтернатива: учитывать особенности поля зрения и глубины восприятия.

А что если бы у людей были щелевидные зрачки

Теоретически это дало бы нам больше возможностей видеть в темноте, но ухудшило бы восприятие цвета и детализацию. Круглый зрачок идеально подходит для деятельности, требующей точности — чтения, письма, использования инструментов.

Если бы наш зрачок был, как у козы, мы бы лучше видели боковым зрением, но хуже фокусировались на мелочах. Эволюция выбрала баланс.

Плюсы и минусы зрачков разных типов

Тип зрачка Плюсы Минусы
Прямоугольный Панорамный обзор Слабое восприятие глубины
Вертикальный Отличное ночное зрение Ограниченное боковое
Круглый Универсальность Средняя адаптация к темноте
W-образный Широкое поле зрения Сложная структура, ограниченные углы света

Мифы и правда

  • Миф: козы видят мир перевёрнутым.
    Правда: их мозг корректирует изображение, как и у людей.

  • Миф: у кошек зрачки круглые только ночью.
    Правда: они могут расширяться при испуге даже при дневном свете.

  • Миф: у людей круглый зрачок — единственный вариант у приматов.
    Правда: у некоторых лемуров и ночных обезьян зрачки щелевидные.

2 интересных факта

  • У коз зрачки могут поворачиваться внутри глаза, сохраняя горизонтальное положение даже при наклоне головы.
  • Кошачий зрачок может расширяться в 135 раз — рекорд среди наземных млекопитающих.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о различной форме зрачков встречаются ещё у Аристотеля.
  • В XIX веке учёные полагали, что вертикальный зрачок делает зрение "демоническим" — отсюда мифы о ведьмах и кошках.

И в итоге форма зрачка — это не просто анатомическая деталь, а гениальное изобретение природы, отражающее то, как каждое существо видит и понимает свой мир.

 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел
Мотор вечной молодости: японский способ обмануть износ и заставить двигатель жить дольше
Европа без спешки: почему опытные туристы выбирают спонтанность и как это правильно делать
Зима не любит ленивых: чек-лист, который спасёт вас от буксировщика и нервного срыва
От ведьминых ритуалов до лабораторий биологов: история дьявольского взгляда коз
Почему материнский капитал перестаёт работать? Планы по его развитию
Как идея одного человека изменила спорт — история рождения турнира Мистер Олимпия
Жаохэ встречает россиян: 11 000 туристов за 2 дня — безвиз дал старт
Океан вокруг, а пить нельзя: секрет выживания существ, которым море заменяет всё, кроме влаги
Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.