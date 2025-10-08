Крупный штраф за крошку хлеба: как забота о птицах стала в Москве поводом для наказания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кормление птиц в городских дворах и парках кажется безобидным делом, но иногда добрые намерения могут обернуться крупными штрафами. Всё зависит от места, способа и последствий таких действий.

Кормление птиц в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кормление птиц в парке

Кормить можно, но не везде и не как угодно

Само по себе кормление голубей, воробьёв или уток не является правонарушением. Однако в ряде случаев оно может привести к административной ответственности — особенно если нарушаются правила благоустройства города.

"Если при кормлении птиц происходит загрязнение или повреждение объектов благоустройства — скамеек, газонов, тротуаров, — это образует состав административного правонарушения", — пояснил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Тургунбой Зокиров.

В Москве такие действия подпадают под ч. 1 ст. 8.19 КоАП города Москвы, и за них предусмотрены внушительные штрафы.

Таблица: сколько можно заплатить за кормление птиц

Нарушение Граждане Должностные лица Юридические лица
Загрязнение или повреждение объектов благоустройства (скамеек, газонов, тротуаров) 3 000-5 000 руб. 30 000-40 000 руб. 300 000-500 000 руб.
Повреждение зелёных насаждений 3 500-4 000 руб. 50 000 руб. 300 000 руб.

Таким образом, если во время подкормки птиц страдает городской газон или тротуар, ответственность наступает независимо от того, была ли цель доброй.

Почему кормление из окон запрещено

В договорах социального найма и правилах содержания жилья прямо указано: жильцам следует воздерживаться от кормления птиц из окон. Остатки пищи нередко становятся приманкой для крыс и других вредителей, а также загрязняют фасады и подоконники.

Кроме того, органы местного самоуправления имеют право устанавливать собственные ограничения в рамках правил благоустройства конкретного муниципалитета. В некоторых районах действуют запреты на кормление птиц во дворах школ, возле детских площадок и вблизи остановок общественного транспорта.

Особо охраняемые территории

На природоохранных зонах Москвы (заповедники, заказники, парки федерального значения) кормление диких животных, включая птиц, запрещено полностью. Это делается для сохранения естественного баланса экосистемы: постоянное подкармливание делает птиц зависимыми от человека, мешает миграции и способствует размножению грызунов.

"Органы местного самоуправления вправе устанавливать собственные ограничения через правила благоустройства", — отметил Тургунбой Зокиров.

Как избежать штрафа

  1. Не кормите птиц на газонах и тротуарах. Корм может попасть в щели плитки, оставляя мусор.
  2. Не выбрасывайте пищу из окон. Это нарушение санитарных правил и пунктов договора социального найма.
  3. Используйте кормушки. Если хотите помогать птицам зимой, делайте это в специально отведённых местах, не нанося вреда городскому имуществу.
  4. Следите за чистотой. После подкормки уберите мусор и остатки пищи.
  5. Изучайте местные правила благоустройства. В разных районах и городах действуют собственные нормы.

Ответственность за другие нарушения с животными

Нововведения коснулись и других аспектов обращения с животными. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, ужесточающий ответственность за уклонение от регистрации собак и вакцинации от бешенства.

Нарушение Граждане Должностные лица Юридические лица
Содержание домашних животных в местах общего пользования До 3 000 руб. До 15 000 руб. До 30 000 руб.
Нарушение правил выгула и провоза животных До 3 000 руб. До 15 000 руб. До 30 000 руб.
Нарушения в работе приютов - До 15 000 руб. До 30 000 руб.

Таким образом, москвичам стоит внимательнее относиться не только к содержанию домашних питомцев, но и к общению с дикой городской фауной.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
