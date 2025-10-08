Крупный штраф за крошку хлеба: как забота о птицах стала в Москве поводом для наказания

Кормление птиц в городских дворах и парках кажется безобидным делом, но иногда добрые намерения могут обернуться крупными штрафами. Всё зависит от места, способа и последствий таких действий.
Само по себе кормление голубей, воробьёв или уток не является правонарушением. Однако в ряде случаев оно может привести к административной ответственности — особенно если нарушаются правила благоустройства города.
"Если при кормлении птиц происходит загрязнение или повреждение объектов благоустройства — скамеек, газонов, тротуаров, — это образует состав административного правонарушения", — пояснил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Тургунбой Зокиров.
В Москве такие действия подпадают под ч. 1 ст. 8.19 КоАП города Москвы, и за них предусмотрены внушительные штрафы.
|Нарушение
|Граждане
|Должностные лица
|Юридические лица
|Загрязнение или повреждение объектов благоустройства (скамеек, газонов, тротуаров)
|3 000-5 000 руб.
|30 000-40 000 руб.
|300 000-500 000 руб.
|Повреждение зелёных насаждений
|3 500-4 000 руб.
|50 000 руб.
|300 000 руб.
Таким образом, если во время подкормки птиц страдает городской газон или тротуар, ответственность наступает независимо от того, была ли цель доброй.
В договорах социального найма и правилах содержания жилья прямо указано: жильцам следует воздерживаться от кормления птиц из окон. Остатки пищи нередко становятся приманкой для крыс и других вредителей, а также загрязняют фасады и подоконники.
Кроме того, органы местного самоуправления имеют право устанавливать собственные ограничения в рамках правил благоустройства конкретного муниципалитета. В некоторых районах действуют запреты на кормление птиц во дворах школ, возле детских площадок и вблизи остановок общественного транспорта.
На природоохранных зонах Москвы (заповедники, заказники, парки федерального значения) кормление диких животных, включая птиц, запрещено полностью. Это делается для сохранения естественного баланса экосистемы: постоянное подкармливание делает птиц зависимыми от человека, мешает миграции и способствует размножению грызунов.
"Органы местного самоуправления вправе устанавливать собственные ограничения через правила благоустройства", — отметил Тургунбой Зокиров.
Нововведения коснулись и других аспектов обращения с животными. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, ужесточающий ответственность за уклонение от регистрации собак и вакцинации от бешенства.
|Нарушение
|Граждане
|Должностные лица
|Юридические лица
|Содержание домашних животных в местах общего пользования
|До 3 000 руб.
|До 15 000 руб.
|До 30 000 руб.
|Нарушение правил выгула и провоза животных
|До 3 000 руб.
|До 15 000 руб.
|До 30 000 руб.
|Нарушения в работе приютов
|-
|До 15 000 руб.
|До 30 000 руб.
Таким образом, москвичам стоит внимательнее относиться не только к содержанию домашних питомцев, но и к общению с дикой городской фауной.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.