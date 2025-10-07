Тёплые батареи — холодный стресс: что делает отопительный сезон с домашними животными

Осенью, когда включают отопление, многие владельцы домашних животных замечают, что питомцы начинают чесаться, появляется перхоть или тускнеет шерсть. По словам ветеринара Михаила Шелякова, причина чаще всего кроется в изменении микроклимата квартиры.
"Сухой воздух от батарей провоцирует сухость кожи, перхоть и обострение конъюнктивита", — пояснил врач-ветеринар Михаил Шеляков.
Сезон отопления действительно создаёт для животных стрессовые условия. Пересушенный воздух снижает влажность кожи, раздражает слизистые и даже может привести к снижению иммунитета. Особенно чувствительны к этому длинношерстные кошки, собаки с тонкой кожей и питомцы, у которых уже есть хронические проблемы — дерматиты, аллергии, воспаления глаз.
Первое, на что стоит обратить внимание, — влажность в помещении. В отопительный сезон она может опускаться ниже 30%, хотя комфортный уровень для человека и животных — около 50-60%. Для контроля микроклимата подойдут бытовые увлажнители воздуха, а также простые решения вроде контейнеров с водой на батареях или развешанных мокрых полотенец.
Полезно чаще проветривать квартиру, особенно после включения отопления. Но сквозняков следует избегать — они могут спровоцировать простуду, конъюнктивит или воспаление ушей.
Чтобы помочь организму питомца справиться с пересушенным воздухом, важно поддерживать кожу и шерсть изнутри. Михаил Шеляков рекомендует включить в рацион витамины А, D и Е, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6. Они содержатся в специализированных кормах, добавках или натуральных продуктах — рыбе, яичных желтках, подсолнечном и льняном масле.
В этот период полезно чередовать сухой и влажный корм, чтобы животное получало достаточно жидкости. А вот чрезмерно частое купание, наоборот, может усугубить сухость кожи.
Осенью у большинства кошек и собак начинается активная линька. Организм готовится к смене сезона, и шерсть меняется на более густую. В это время требуется регулярный уход — вычёсывание не только улучшает внешний вид животного, но и стимулирует кровообращение кожи.
Для длинношерстных пород стоит использовать пуходёрки и фурминаторы, а для короткошёрстных — мягкие резиновые щётки. Мыть собак лучше специальными гипоаллергенными шампунями с увлажняющими компонентами, такими как алоэ вера, овсяные экстракты и пантенол. После прогулок по листве или грязи необходимо вытирать лапы и живот, чтобы не допустить образования колтунов и раздражений.
Альтернатива — обращение к грумеру: профессиональная стрижка и уход помогают снизить линьку и улучшить состояние кожи.
Если животное постоянно чешется, выкусывает шерсть или появляются залысины, стоит обратиться к ветеринару. Часто это признак дерматита, аллергии или паразитов. Самолечение может усугубить проблему. Врач назначит анализы, подберёт диету и при необходимости препараты — антигистаминные или противовоспалительные.
"Регулярный уход за шерстью, создание оптимального микроклимата, поддержка иммунитета и эмоционального состояния помогут благополучно пройти этот сезон и сохранить здоровье", — заключил эксперт.
Миф 1. Осенью питомцев нужно купать чаще, чтобы смывать пыль.
Правда. Частое купание сушит кожу. Лучше вычёсывать шерсть и использовать салфетки.
Миф 2. Если животное чешется — это всегда паразиты.
Правда. Зуд может быть вызван сухим воздухом, аллергией или неправильным питанием.
Миф 3. Увлажнитель воздуха — бесполезная трата денег.
Правда. Он помогает не только животным, но и людям, снижая риск заболеваний дыхательных путей.
Как выбрать увлажнитель воздуха?
Для квартиры подойдёт ультразвуковая или традиционная модель. Главное — объём резервуара (от 3 л) и наличие гигростата.
Сколько стоит уход за шерстью у грумера?
Цена зависит от породы и региона, в среднем от 1500 до 4000 рублей за процедуру.
Что лучше: витамины в корме или добавки отдельно?
Если животное питается премиальным кормом, дополнительных добавок может не потребоваться. При натуральном питании — наоборот, витамины необходимы.
Осенний сезон приносит не только уют и тепло, но и дополнительные заботы о здоровье домашних питомцев. Пересушенный воздух, снижение влажности и активная линька могут стать серьёзным испытанием для кожи и шерсти животных. Однако внимательный уход, сбалансированный рацион и поддержание комфортного микроклимата в доме помогут избежать большинства проблем. Главное — не игнорировать первые признаки дискомфорта у любимца и заботиться о нём с таким же вниманием, как о себе.
Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.