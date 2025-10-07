Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядка с обогревом от природы: осенний приём, который даёт ранний урожай без удобрений
Стены, которые дышат: древний материал майя снова завоёвывает современные интерьеры
Сезон батарей: воздух стал суше бумаги, а кожа требует не крема, а спасения
Машина без понтов, зато на века: как старый Solaris вернулся под новым именем и снова стал хитом
Зелёный свет для масштабного союза: как соглашение с Китаем повлияет на будущие инвестиции
После сорока мышцы тают, как лёд весной: простая формула, которая включает обмен веществ заново
Ночь в центре Лондона за 30 фунтов: как выглядит самый дешёвый способ выспаться на Пикадилли
Чеснок не завянет: вот как его хранить, чтобы оставался свежим месяцами
Суставы подают сигналы молча: простые тесты, которые покажут, насколько тело износилось

Тёплые батареи — холодный стресс: что делает отопительный сезон с домашними животными

0:32
Зоосфера

Осенью, когда включают отопление, многие владельцы домашних животных замечают, что питомцы начинают чесаться, появляется перхоть или тускнеет шерсть. По словам ветеринара Михаила Шелякова, причина чаще всего кроется в изменении микроклимата квартиры.

Отопление и животные
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Отопление и животные

"Сухой воздух от батарей провоцирует сухость кожи, перхоть и обострение конъюнктивита", — пояснил врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Сезон отопления действительно создаёт для животных стрессовые условия. Пересушенный воздух снижает влажность кожи, раздражает слизистые и даже может привести к снижению иммунитета. Особенно чувствительны к этому длинношерстные кошки, собаки с тонкой кожей и питомцы, у которых уже есть хронические проблемы — дерматиты, аллергии, воспаления глаз.

Как защитить питомца от сухого воздуха

Первое, на что стоит обратить внимание, — влажность в помещении. В отопительный сезон она может опускаться ниже 30%, хотя комфортный уровень для человека и животных — около 50-60%. Для контроля микроклимата подойдут бытовые увлажнители воздуха, а также простые решения вроде контейнеров с водой на батареях или развешанных мокрых полотенец.

Полезно чаще проветривать квартиру, особенно после включения отопления. Но сквозняков следует избегать — они могут спровоцировать простуду, конъюнктивит или воспаление ушей.

Рацион для здоровья кожи и шерсти

Чтобы помочь организму питомца справиться с пересушенным воздухом, важно поддерживать кожу и шерсть изнутри. Михаил Шеляков рекомендует включить в рацион витамины А, D и Е, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6. Они содержатся в специализированных кормах, добавках или натуральных продуктах — рыбе, яичных желтках, подсолнечном и льняном масле.

В этот период полезно чередовать сухой и влажный корм, чтобы животное получало достаточно жидкости. А вот чрезмерно частое купание, наоборот, может усугубить сухость кожи.

Осенняя линька: как помочь питомцу

Осенью у большинства кошек и собак начинается активная линька. Организм готовится к смене сезона, и шерсть меняется на более густую. В это время требуется регулярный уход — вычёсывание не только улучшает внешний вид животного, но и стимулирует кровообращение кожи.

Для длинношерстных пород стоит использовать пуходёрки и фурминаторы, а для короткошёрстных — мягкие резиновые щётки. Мыть собак лучше специальными гипоаллергенными шампунями с увлажняющими компонентами, такими как алоэ вера, овсяные экстракты и пантенол. После прогулок по листве или грязи необходимо вытирать лапы и живот, чтобы не допустить образования колтунов и раздражений.

Частые ошибки владельцев

  1. Слишком тёплые помещения. Если животное всё время находится в жаркой комнате, кожа пересушивается, а шерсть начинает ломаться.
  2. Отсутствие ухода за шерстью. Редкое вычёсывание приводит к колтунам, которые мешают коже дышать и становятся источником раздражения.
  3. Использование неподходящих средств. Человеческие шампуни и кремы могут вызвать аллергию у животных. Лучше выбирать специализированную ветеринарную косметику.

Альтернатива — обращение к грумеру: профессиональная стрижка и уход помогают снизить линьку и улучшить состояние кожи.

Чесотка без видимых причин

Если животное постоянно чешется, выкусывает шерсть или появляются залысины, стоит обратиться к ветеринару. Часто это признак дерматита, аллергии или паразитов. Самолечение может усугубить проблему. Врач назначит анализы, подберёт диету и при необходимости препараты — антигистаминные или противовоспалительные.

Как ухаживать за питомцем шаг за шагом

  1. Поддерживайте влажность воздуха на уровне 50-60%.
  2. Раз в день проветривайте комнаты.
  3. Вычёсывайте шерсть не реже трёх раз в неделю.
  4. Используйте мягкие шампуни и кондиционеры для животных.
  5. Добавляйте в рацион витамины A, D, E и жирные кислоты.
  6. Следите за чистотой глаз и ушей.
  7. Давайте животному возможность больше двигаться — активность улучшает обмен веществ и состояние кожи.

"Регулярный уход за шерстью, создание оптимального микроклимата, поддержка иммунитета и эмоционального состояния помогут благополучно пройти этот сезон и сохранить здоровье", — заключил эксперт.

Мифы и правда

Миф 1. Осенью питомцев нужно купать чаще, чтобы смывать пыль.
Правда. Частое купание сушит кожу. Лучше вычёсывать шерсть и использовать салфетки.

Миф 2. Если животное чешется — это всегда паразиты.
Правда. Зуд может быть вызван сухим воздухом, аллергией или неправильным питанием.

Миф 3. Увлажнитель воздуха — бесполезная трата денег.
Правда. Он помогает не только животным, но и людям, снижая риск заболеваний дыхательных путей.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать увлажнитель воздуха?
Для квартиры подойдёт ультразвуковая или традиционная модель. Главное — объём резервуара (от 3 л) и наличие гигростата.

Сколько стоит уход за шерстью у грумера?
Цена зависит от породы и региона, в среднем от 1500 до 4000 рублей за процедуру.

Что лучше: витамины в корме или добавки отдельно?
Если животное питается премиальным кормом, дополнительных добавок может не потребоваться. При натуральном питании — наоборот, витамины необходимы.

Осенний сезон приносит не только уют и тепло, но и дополнительные заботы о здоровье домашних питомцев. Пересушенный воздух, снижение влажности и активная линька могут стать серьёзным испытанием для кожи и шерсти животных. Однако внимательный уход, сбалансированный рацион и поддержание комфортного микроклимата в доме помогут избежать большинства проблем. Главное — не игнорировать первые признаки дискомфорта у любимца и заботиться о нём с таким же вниманием, как о себе.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Наука и техника
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Последние материалы
Чеснок не завянет: вот как его хранить, чтобы оставался свежим месяцами
Тёплые батареи — холодный стресс: что делает отопительный сезон с домашними животными
Суставы подают сигналы молча: простые тесты, которые покажут, насколько тело износилось
Станислав Садальский в шоке: стартует снос Дома кино – что построят на его месте
Несрезанные цветы превращаются в мышиные норы — садоводы предупреждают об опасной ошибке осени
Сухая земля в ведре спасает урожай: её готовят заранее и используют только после заморозков
Детокс больше не спасение: диетологи утверждают, что красота начинается не с отказов, а с баланса белков, жиров и витаминов
Он пахнет пряно, но жжёт беспощадно: почему листья пастернака опаснее, чем кажутся
5,5 миллиона за миф: почему старую Волгу считают святыней советских спецопераций
Этот хлеб едят даже на диете: рецепт сырного хлеба без дрожжей, который покорил мир — попробуйте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.