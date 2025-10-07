Чёрные спины в ночи: призраки океана или живые разведчики из чужого мира

Каждый год в сети появляются сообщения: "В Чёрном море видели косаток!". Видео, фотографии, рассказы очевидцев — всё выглядит убедительно. Но биологи уверяют: в действительности эти "черноморские косатки" — скорее ошибка наблюдателей, чем открытие нового подвида. Попробуем разобраться, могут ли на самом деле грозные морские охотники добраться до наших берегов.
Название "черноморская косатка" возникло по недоразумению. Его часто путают с косаткой черной — это другой вид, гораздо меньшего размера, длиной до 5-6 метров. Малые косатки действительно встречаются в соседнем Средиземном море и иногда заплывают к берегам Турции, Греции и даже Израиля. Но до Черного моря они не доходят.
Зато в его водах живут другие крупные дельфины — афалины. Они вырастают до трёх метров, окрашены в серо-черные тона и часто движутся группами. Именно их чаще всего принимают за "мини-косаток".
"Люди нередко путают афалин с молодыми косатками — окраска и форма спинного плавника похожи", — поясняет морской биолог Алексей Яковлев.
Казалось бы, ничто не мешает: ведь Босфор и Дарданеллы открыты, и через них свободно проходят корабли, рыбы и даже акулы. Однако для косаток Черное море — не курорт, а испытание на выживание.
Причин несколько:
Недостаток пищи. Косатка — стайный хищник, суточная норма которой превышает 200 килограммов рыбы. Стая в пять особей потребляет больше тонны в день. Основная добыча косаток — крупные рыбы, морские млекопитающие и кальмары. А в Черном море преобладают мелкие виды: хамса, тюлька, бычки. Для стаи косаток здесь просто нет корма.
Слишком пресная вода. Солёность Черного моря почти вдвое ниже, чем в океане. Для морских млекопитающих это серьёзное испытание: нарушается баланс электролитов, обмен веществ и терморегуляция. Косатки не могут долго существовать в такой среде.
Отсутствие подходящих условий для навигации. Косатки живут в больших акваториях, где глубины достигают сотен метров. Черное море гораздо мельче и теплее, что тоже не способствует длительному пребыванию хищников.
Ученые фиксируют малых косаток в Средиземном море, особенно у берегов Испании, Франции и Италии. Эти особи принадлежат небольшой популяции, обитающей в районе Гибралтара. Периодически они заходят в Средиземное море в поисках пищи или во время миграций, но никогда не задерживаются надолго.
Именно поэтому вероятность того, что косатки проплывут ещё дальше, через узкие и шумные проливы Босфора и Дарданелл, стремится к нулю. Для них это просто невыгодно.
Видео с "косатками" в Черном море чаще всего оказываются снятыми в других регионах, а затем распространяются без указания источника. Иногда это действительно крупные афалины, снятые в перспективе, которая визуально увеличивает размеры животных.
"Даже опытные моряки иногда ошибаются, особенно если видят животных издалека или при плохом освещении", — отмечает эксперт по морским млекопитающим Ирина Полякова.
Есть и версия про гибридов: в неволе действительно рождались помеси косаток и дельфинов, так называемые "косатко-дельфины". Однако в дикой природе таких случаев не зафиксировано. Да и выжить в Черном море подобный гибрид вряд ли смог бы — солёность слишком низкая.
Ошибка: спутать афалину с косаткой.
Последствие: распространение ложных новостей.
Альтернатива: использовать фото- и видеосъёмку с точным указанием координат наблюдения.
Ошибка: предположение о "черноморской популяции".
Последствие: искажение представлений о биоразнообразии региона.
Альтернатива: полевые исследования и ДНК-анализы морской воды (метод eDNA).
Ошибка: вера в гибридов косаток и дельфинов в дикой природе.
Последствие: дезинформация.
Альтернатива: опираться на проверенные данные о неволе и научные публикации.
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Черное море соединено с океаном
|Низкая солёность и недостаток пищи
|Косатки периодически появляются в Средиземном море
|Ни одного достоверного подтверждения наблюдений
|В сети есть фото и видео очевидцев
|Чаще всего на кадрах дельфины афалины
Такой случай не исключён полностью. Например, отдельная особь могла бы случайно следовать за косяком рыбы и оказаться у турецкого побережья. Но долго она не продержалась бы — максимум несколько дней. Организм косаток рассчитан на океанскую солёность, и пребывание в более пресной среде приводит к физиологическому стрессу.
Так что если когда-нибудь в Черном море действительно появится косатка, это будет случайная и очень короткая встреча.
Косатки — крупнейшие представители семейства дельфиновых: длина самцов достигает 9 метров.
Малые косатки (чёрные косатки) живут стаями до 20 особей и отличаются дружелюбным поведением.
Ни одного подтверждённого случая появления косаток в Черном море не зарегистрировано.
