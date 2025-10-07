Чёрные спины в ночи: призраки океана или живые разведчики из чужого мира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Каждый год в сети появляются сообщения: "В Чёрном море видели косаток!". Видео, фотографии, рассказы очевидцев — всё выглядит убедительно. Но биологи уверяют: в действительности эти "черноморские косатки" — скорее ошибка наблюдателей, чем открытие нового подвида. Попробуем разобраться, могут ли на самом деле грозные морские охотники добраться до наших берегов.

Косатка с детёнышем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Косатка с детёнышем

В чём суть заблуждения

Название "черноморская косатка" возникло по недоразумению. Его часто путают с косаткой черной — это другой вид, гораздо меньшего размера, длиной до 5-6 метров. Малые косатки действительно встречаются в соседнем Средиземном море и иногда заплывают к берегам Турции, Греции и даже Израиля. Но до Черного моря они не доходят.

Зато в его водах живут другие крупные дельфины — афалины. Они вырастают до трёх метров, окрашены в серо-черные тона и часто движутся группами. Именно их чаще всего принимают за "мини-косаток".

"Люди нередко путают афалин с молодыми косатками — окраска и форма спинного плавника похожи", — поясняет морской биолог Алексей Яковлев.

Почему косатки не заплывают в Черное море

Казалось бы, ничто не мешает: ведь Босфор и Дарданеллы открыты, и через них свободно проходят корабли, рыбы и даже акулы. Однако для косаток Черное море — не курорт, а испытание на выживание.

Причин несколько:

  1. Недостаток пищи. Косатка — стайный хищник, суточная норма которой превышает 200 килограммов рыбы. Стая в пять особей потребляет больше тонны в день. Основная добыча косаток — крупные рыбы, морские млекопитающие и кальмары. А в Черном море преобладают мелкие виды: хамса, тюлька, бычки. Для стаи косаток здесь просто нет корма.

  2. Слишком пресная вода. Солёность Черного моря почти вдвое ниже, чем в океане. Для морских млекопитающих это серьёзное испытание: нарушается баланс электролитов, обмен веществ и терморегуляция. Косатки не могут долго существовать в такой среде.

  3. Отсутствие подходящих условий для навигации. Косатки живут в больших акваториях, где глубины достигают сотен метров. Черное море гораздо мельче и теплее, что тоже не способствует длительному пребыванию хищников.

Косатки-разведчики и их маршруты

Ученые фиксируют малых косаток в Средиземном море, особенно у берегов Испании, Франции и Италии. Эти особи принадлежат небольшой популяции, обитающей в районе Гибралтара. Периодически они заходят в Средиземное море в поисках пищи или во время миграций, но никогда не задерживаются надолго.

Именно поэтому вероятность того, что косатки проплывут ещё дальше, через узкие и шумные проливы Босфора и Дарданелл, стремится к нулю. Для них это просто невыгодно.

Откуда берутся "свидетельства"

Видео с "косатками" в Черном море чаще всего оказываются снятыми в других регионах, а затем распространяются без указания источника. Иногда это действительно крупные афалины, снятые в перспективе, которая визуально увеличивает размеры животных.

"Даже опытные моряки иногда ошибаются, особенно если видят животных издалека или при плохом освещении", — отмечает эксперт по морским млекопитающим Ирина Полякова.

Есть и версия про гибридов: в неволе действительно рождались помеси косаток и дельфинов, так называемые "косатко-дельфины". Однако в дикой природе таких случаев не зафиксировано. Да и выжить в Черном море подобный гибрид вряд ли смог бы — солёность слишком низкая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: спутать афалину с косаткой.
    Последствие: распространение ложных новостей.
    Альтернатива: использовать фото- и видеосъёмку с точным указанием координат наблюдения.

  2. Ошибка: предположение о "черноморской популяции".
    Последствие: искажение представлений о биоразнообразии региона.
    Альтернатива: полевые исследования и ДНК-анализы морской воды (метод eDNA).

  3. Ошибка: вера в гибридов косаток и дельфинов в дикой природе.
    Последствие: дезинформация.
    Альтернатива: опираться на проверенные данные о неволе и научные публикации.

Таблица "Плюсы и минусы" теории о косатках в Чёрном море

Аргументы "за" Аргументы "против"
Черное море соединено с океаном Низкая солёность и недостаток пищи
Косатки периодически появляются в Средиземном море Ни одного достоверного подтверждения наблюдений
В сети есть фото и видео очевидцев Чаще всего на кадрах дельфины афалины

А что если однажды косатка всё же заплывёт

Такой случай не исключён полностью. Например, отдельная особь могла бы случайно следовать за косяком рыбы и оказаться у турецкого побережья. Но долго она не продержалась бы — максимум несколько дней. Организм косаток рассчитан на океанскую солёность, и пребывание в более пресной среде приводит к физиологическому стрессу.

Так что если когда-нибудь в Черном море действительно появится косатка, это будет случайная и очень короткая встреча.

Три интересных факта

  1. Косатки — крупнейшие представители семейства дельфиновых: длина самцов достигает 9 метров.

  2. Малые косатки (чёрные косатки) живут стаями до 20 особей и отличаются дружелюбным поведением.

  3. Ни одного подтверждённого случая появления косаток в Черном море не зарегистрировано.

Исторический контекст

  • 1980-е — первые слухи о "черноморских косатках" появились в газетах.
  • 2000-е — с развитием интернета появилось множество фейковых видео наблюдений.
  • Сегодня — учёные используют анализ ДНК воды, чтобы отслеживать миграции морских млекопитающих.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
