Долголетие по-кошачьи: как кастрация влияет на здоровье и характер питомцев

1:49
Зоосфера

Кастрация и стерилизация не только предотвращают нежелательное потомство, но и помогают животным жить дольше и спокойнее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошки

По словам специалиста, у кастрированных животных продолжительность жизни выше, чем у нестерилизованных.

"После операции у питомцев пропадает половой инстинкт, снижается уровень стресса, и организм работает стабильнее. Обычно процедуру проводят в возрасте от 6 до 8 месяцев. Если стерилизацию кошек делать до первой или второй течки, это дополнительно снижает риск опухолей молочной железы", — отметил врач.

По словам эксперта, операция не делает питомцев агрессивными и не влияет на их психику.

"На психику операция не влияет, агрессия может быть связана с другими факторами. Наоборот, питомцы становятся спокойнее и легче в общении. После стерилизации важно следить за питанием — иногда животные начинают набирать вес, так как у них исчезают стрессовые периоды, когда они обычно едят меньше. Если корм доступен постоянно, есть риск переедания", — отметил Дмитриев.

Врач также отметил, что у крупных пород собак после стерилизации может иногда наблюдаться недержание мочи, но это редкое и корректируемое лекарствами явление.

"Положительных сторон все же гораздо больше. Такие животные спокойнее, не убегают, не дерутся, не совершают поступков под действием гормонов. В городских условиях содержать стерилизованного питомца гораздо проще и безопаснее", — заключил Дмитриев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
