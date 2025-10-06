Не хлебом единым: как помочь птицам в городе и не получить штраф за порчу благоустройства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В крупных городах часто можно увидеть, как прохожие делятся с голубями хлебом или крошками. Многие делают это из добрых побуждений, не задумываясь, что подобная "помощь" пернатым может закончиться штрафом. Юристы напоминают: само по себе кормление птиц не запрещено, но при определённых обстоятельствах может обернуться административным наказанием.

Голубь
Фото: commons.wikimedia.org by Mr SG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голубь

"Если при кормлении птиц происходит загрязнение или повреждение объектов благоустройства (скамеек, газонов, тротуаров), это уже административное правонарушение. В Москве предусмотрены штрафы для граждан 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц 30-40 тысяч рублей, для юридических лиц 300-500 тысяч рублей по части 1 статьи 8.19 КоАП Москвы", — пояснил ассистент кафедры административного права и процесса им. Попова МГЮА Тургунбой Зокиров.

Почему нельзя кормить голубей где попало

На первый взгляд, кажется, что накормить птицу — поступок добрый. Но в городских условиях такое "угощение" превращается в проблему. Остатки хлеба и круп привлекают крыс и насекомых, портят внешний вид дворов и скверов. К тому же голуби быстро привыкают к лёгкой пище, перестают искать естественные источники еды и концентрируются в одном месте, что ведёт к антисанитарии и порче имущества.

В парках и на детских площадках это особенно заметно: тротуары и лавочки загрязняются, на газонах появляются участки без травы. Поэтому городские службы регулярно напоминают, что за состояние территории несут ответственность и сами жители.

Когда добрый поступок превращается в нарушение

Как сообщают "Вести Подмосковья" даже если кормление не запрещено напрямую, административная ответственность наступает, когда страдает благоустройство. Это могут быть:

  • Разбросанные остатки еды, которые превращаются в мусор.
  • Повреждённые газоны и кустарники.
  • Загрязнение скамеек, дорожек и малых архитектурных форм.

За такие действия предусмотрены штрафы. Размер санкций зависит от статуса нарушителя: от трёх до пяти тысяч рублей для граждан, десятки тысяч — для должностных лиц и сотни тысяч — для организаций.

"Если в результате кормления птиц были повреждены зеленые насаждения, штраф составит 3,5-4 тысячи рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для юридических лиц по части 1 ст.4.18 КоАП Москвы", — отметил специалист.

Кроме того, органы местного самоуправления могут вводить собственные правила благоустройства, уточняющие, где и как можно подкармливать птиц.

Советы шаг за шагом: как помочь птицам без нарушений

  1. Выбирайте подходящее место. Лучше всего подкармливать птиц в специально отведённых зонах — кормушках, установленных в парках или на территориях экотроп.
  2. Не используйте хлеб. Он вреден для голубей и уток, так как вызывает проблемы с пищеварением. Подойдут зёрна пшеницы, овса, семечки.
  3. Следите за чистотой. После кормления уберите остатки пищи, чтобы не привлекать вредителей.
  4. Не бросайте корм на асфальт или газон. Это приводит к загрязнению и может быть расценено как порча имущества.
  5. Интересуйтесь местными правилами. В некоторых районах существуют свои ограничения — например, запрет на кормление возле фонтанов и памятников.

А что если хочется помочь?

Если есть желание поддержать городских птиц, можно участвовать в экологических программах. Многие природные парки Москвы проводят акции по установке кормушек и скворечников, особенно зимой. Ещё один вариант — пожертвовать корм или кормушки волонтёрским организациям, которые следят за птицами в мегаполисе.

Такой подход не только безопасен, но и реально помогает пернатым — без ущерба для окружающей среды и кошелька.

FAQ

Можно ли кормить голубей возле дома?
Только если при этом не нарушаются правила благоустройства. Лучше уточнить ограничения в управе или на сайте мэра Москвы.

Чем правильно кормить городских птиц?
Подойдут зерновые смеси, семечки подсолнечника, овёс, просо. Хлеб и жареная пища категорически не рекомендуются.

Как избежать штрафа?
Не оставляйте мусор, не кормите птиц на детских площадках, газонах и возле памятников. Используйте специальные кормушки.

Мифы и правда

  • Миф: кормление голубей всегда запрещено.
    Правда: само по себе оно не наказуемо, но может привести к штрафу, если причинён вред благоустройству.
  • Миф: хлеб — лучший корм для птиц.
    Правда: хлеб опасен для их здоровья и разрушает баланс в городской экосистеме.
  • Миф: штрафы нереальны и никого не наказывают.
    Правда: административные комиссии регулярно рассматривают подобные дела, и прецеденты есть во многих округах.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах, например в Венеции, кормить голубей запрещено полностью — за это можно получить штраф до 500 евро.
  2. Городские голуби способны узнавать людей, которые их регулярно подкармливают.
  3. Хлеб вызывает у птиц заболевание под названием "ангельское крыло" — деформацию оперения.

Исторический контекст

Традиция кормить голубей появилась в городах Европы ещё в XIX веке, когда считалось, что они приносят удачу. В СССР эта привычка прижилась во дворах и парках, став частью городской культуры. Сегодня подход меняется: приоритетом становится чистота и забота о здоровье птиц, а не случайное кормление.

Уточнения

Настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных. Населяют Евразию, Африку и Австралию. Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад, а возможно, и 10 000 лет назад. В России есть около 200 пород голубей местного происхождения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
