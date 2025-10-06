Не хлебом единым: как помочь птицам в городе и не получить штраф за порчу благоустройства

В крупных городах часто можно увидеть, как прохожие делятся с голубями хлебом или крошками. Многие делают это из добрых побуждений, не задумываясь, что подобная "помощь" пернатым может закончиться штрафом. Юристы напоминают: само по себе кормление птиц не запрещено, но при определённых обстоятельствах может обернуться административным наказанием.
"Если при кормлении птиц происходит загрязнение или повреждение объектов благоустройства (скамеек, газонов, тротуаров), это уже административное правонарушение. В Москве предусмотрены штрафы для граждан 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц 30-40 тысяч рублей, для юридических лиц 300-500 тысяч рублей по части 1 статьи 8.19 КоАП Москвы", — пояснил ассистент кафедры административного права и процесса им. Попова МГЮА Тургунбой Зокиров.
На первый взгляд, кажется, что накормить птицу — поступок добрый. Но в городских условиях такое "угощение" превращается в проблему. Остатки хлеба и круп привлекают крыс и насекомых, портят внешний вид дворов и скверов. К тому же голуби быстро привыкают к лёгкой пище, перестают искать естественные источники еды и концентрируются в одном месте, что ведёт к антисанитарии и порче имущества.
В парках и на детских площадках это особенно заметно: тротуары и лавочки загрязняются, на газонах появляются участки без травы. Поэтому городские службы регулярно напоминают, что за состояние территории несут ответственность и сами жители.
Как сообщают "Вести Подмосковья" даже если кормление не запрещено напрямую, административная ответственность наступает, когда страдает благоустройство. Это могут быть:
За такие действия предусмотрены штрафы. Размер санкций зависит от статуса нарушителя: от трёх до пяти тысяч рублей для граждан, десятки тысяч — для должностных лиц и сотни тысяч — для организаций.
"Если в результате кормления птиц были повреждены зеленые насаждения, штраф составит 3,5-4 тысячи рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для юридических лиц по части 1 ст.4.18 КоАП Москвы", — отметил специалист.
Кроме того, органы местного самоуправления могут вводить собственные правила благоустройства, уточняющие, где и как можно подкармливать птиц.
Если есть желание поддержать городских птиц, можно участвовать в экологических программах. Многие природные парки Москвы проводят акции по установке кормушек и скворечников, особенно зимой. Ещё один вариант — пожертвовать корм или кормушки волонтёрским организациям, которые следят за птицами в мегаполисе.
Такой подход не только безопасен, но и реально помогает пернатым — без ущерба для окружающей среды и кошелька.
Можно ли кормить голубей возле дома?
Только если при этом не нарушаются правила благоустройства. Лучше уточнить ограничения в управе или на сайте мэра Москвы.
Чем правильно кормить городских птиц?
Подойдут зерновые смеси, семечки подсолнечника, овёс, просо. Хлеб и жареная пища категорически не рекомендуются.
Как избежать штрафа?
Не оставляйте мусор, не кормите птиц на детских площадках, газонах и возле памятников. Используйте специальные кормушки.
Традиция кормить голубей появилась в городах Европы ещё в XIX веке, когда считалось, что они приносят удачу. В СССР эта привычка прижилась во дворах и парках, став частью городской культуры. Сегодня подход меняется: приоритетом становится чистота и забота о здоровье птиц, а не случайное кормление.
Уточнения
Настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных. Населяют Евразию, Африку и Австралию. Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад, а возможно, и 10 000 лет назад. В России есть около 200 пород голубей местного происхождения.
Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.