Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы
Трубы не прощают ошибок: вещи, которые кажутся безобидными, но превращают канализацию в бетон
Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто
Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией
Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией
Соревнования закончились скандалом: что случилось с юными футболистами после финала матча
Квоты вместо патентов: новый виток миграционной политики
Минус стресс, плюс блеск волос: утренние привычки, меняющие самочувствие за неделю
Страх и ненависть: Меньшова объяснила, почему фраза Путина о террористах стала народной

Когда Камчатка дышит сквозь лёд: возможно ли, что в её горах живёт тот, кто пережил ледниковый век

6:33
Зоосфера

Камчатка всегда умела прятать свои тайны. Среди вулканов и бескрайних долин, где медведей больше, чем людей, уже много лет ходят рассказы о существе, которое не попадает ни в один биологический каталог. Его зовут иркуйем — гигантский медведь, которого якобы видели геологи и охотники на севере полуострова. И хотя официальная наука не спешит признать его существование, полностью отвергать эту возможность никто не берётся.

огромный медведь в тундре Камчатки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огромный медведь в тундре Камчатки

Медведь из легенд

В легендах камчадалов иркуйем описывается как существо огромных размеров — не меньше полярного медведя, а то и больше. Его шерсть тёмно-бурая, задние лапы короткие и кривые, а тело массивное и обвисшее. По этим признакам зоологи попытались сопоставить его с американским короткомордым медведем (Arctodus simus), жившим 10 тысяч лет назад, в конце ледникового периода. Но реконструкции этого доисторического зверя показывают более стройное животное, не слишком похожее на легендарного иркуйема.

Однако есть одно "но": палеонтологические изображения не всегда точны. Учёные признают, что облик многих вымерших животных может быть иным, чем принято считать. Теоретически, короткомордый медведь действительно мог иметь вид, близкий к описаниям иркуйема.

Последние следы реликта

Гипотеза о выживании реликтовых медведей кажется фантастической, но Камчатка — одно из немногих мест на планете, где подобный сценарий хотя бы можно представить. Север полуострова малонаселён, а природные ресурсы изобилуют: лосось, нерка, кета, горбуша — всё это обеспечивает медведям постоянное пропитание.

Сторонники теории утверждают, что остаточная популяция древних хищников могла сохраниться именно здесь, где условия для жизни практически идеальны. Противники напоминают: короткомордые медведи исчезли из-за конкуренции с более "продвинутыми" видами — и если бы они выжили, Камчатка была бы последним местом, где им удалось бы спрятаться. Бурые медведи здесь встречаются буквально на каждом километре, и место для ещё одного крупного вида кажется маловероятным.

Когда наука заинтересовалась

История иркуйема получила второе дыхание в 1980-х, когда журнал "Вокруг света" опубликовал материал, основанный на легендах коряков и чукчей. В статье приводились свидетельства геологов, якобы видевших огромного зверя, и даже история охотников, убивших иркуйема и снявших с него шкуру.

Новость вызвала бурю интереса. Академия наук, вместо того чтобы высмеять идею, организовала экспедицию на север Камчатки. Учёные надеялись найти кости или останки животного, которые могли бы подтвердить существование неизвестного вида. Но вместо этого не нашли ничего — ни следов, ни свидетелей, ни самих рассказчиков. Остался только автор статьи, чьи слова оказались пересказом чужих мифов.

Так иркуйем стал легендой второго порядка — созданием не только фольклора, но и научного разочарования.

Почему теория жива до сих пор

Несмотря на неудачу экспедиции, интерес к теме не угас. Дело в том, что открытия новых крупных видов животных происходят и в XXI веке. Например, на Борнео нашли неизвестный вид оленя, а в джунглях Лаоса — новую крупную антилопу. Поэтому полностью исключать существование "камчатского реликта" учёные не спешат.

Если иркуйем всё же существует, он мог бы занять экологическую нишу, не пересекающуюся с бурым и белым медведями — например, охотиться преимущественно под водой или питаться трупами морских животных, как это делают некоторые северные падальщики. Такая гипотеза, хотя и выглядит смело, позволяет объяснить, почему зверя так редко видят.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: доверие к неподтверждённым рассказам очевидцев.
    Последствие: всплеск сенсаций и ложных научных ожиданий.
    Альтернатива: проверка фактов через независимые экспедиции и ДНК-анализ найденных материалов.

  2. Ошибка: отказ от дальнейших исследований после первой неудачи.
    Последствие: потеря потенциальных открытий.
    Альтернатива: продолжение мониторинга региона с использованием дронов и тепловизоров.

  3. Ошибка: путаница между мифами и реальными свидетельствами.
    Последствие: дискредитация научных поисков.
    Альтернатива: сотрудничество этнографов и биологов для разделения культурного и фактического материала.

Таблица "Плюсы и минусы" гипотезы об иркуйеме

Аргументы "за" Аргументы "против"
Камчатка изолирована и слабо изучена Нет документальных доказательств существования
Возможность выживания реликтов в удалённых зонах Экологическая ниша уже занята бурыми медведями
Совпадения в описаниях местных жителей Отсутствие следов, костей и ДНК

А что если иркуйем и правда существует

Если представить, что иркуйем реален, он может оказаться новым звеном в эволюции медведей — не потомком американских видов, а отдельной линией, приспособившейся к жизни в арктическом климате.
Такой сценарий сделал бы Камчатку мировым центром зоологических открытий. Но чтобы это доказать, нужны не легенды, а образцы тканей или кости. До тех пор иркуйем останется обитателем туманов и рассказов у костра.

Три интересных факта

  1. Первое упоминание иркуйема появилось в журнале "Вокруг света" в 1980-х годах.

  2. Его предполагают потомком короткомордого медведя, жившего 10 тысяч лет назад.

  3. На Камчатке действительно встречаются гибриды бурого и белого медведей — возможно, они породили легенду.

Исторический контекст

  • 10 000 лет назад — исчезновение короткомордого медведя в Северной Америке.
  • 1980-е — публикация в журнале "Вокруг света" о загадочном камчатском звере.
  • 1990-2020-е — возобновление интереса к теме на форумах и в научных блогах.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Наука и техника
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Тейлор Свифт о новом фильме: почему Битва за битвой Андерсона произвела на неё особое впечатление
Исповедь звезды Кадетства: почему Елена Захарова считает карьеру препятствием для личного счастья
Адыгея покоряет экономические вершины: впечатляющие показатели
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты
Сидите, как креветка? Пора эволюционировать: упражнения, которые вернут гордую осанку
Меньше — значит ухоженнее: эффект салонных рук без мастера и лишней длины
Вулкан в Индонезии меняет дожди в Африке: неожиданный эффект перевернул представления о климате
Офисные работники в группе риска: когда и как тазобедренный сустав предупреждает о проблемах
Лейка отдыхает: эти растения переживут даже отпуск хозяина без единой капли воды
Машина попала в аварию, но подушки молчат: причины, о которых не говорят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.