Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море

Кошки, как известно, не любят воду — достаточно вспомнить любую домашнюю попытку искупать пушистое создание. Но природа, как всегда, полна сюрпризов. Среди представителей семейства кошачьих есть настоящие водоплавающие хищники. Самая удивительная из них — виверровая кошка, или кот-рыболов (Prionailurus viverrinus). Эта ловкая охотница не только не боится воды, но и чувствует себя в ней как дома — ныряет на глубину до четырёх метров и способна отплыть от берега на два километра.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Виверровая кошка-рыболов у воды

Кошка, что не боится тигра

На первый взгляд виверровая кошка кажется обычной — серо-полосатая, компактная, с округлой мордой. Однако её внешность обманчива. Рост этого зверя — до 40 сантиметров, длина тела — около 120, а вес достигает 17 килограммов.

В одном из европейских зоопарков был зафиксирован случай, когда виверровая кошка пробралась в вольер к леопарду, вступила с ним в схватку и победила. Так что за безобидной внешностью скрывается настоящий боец — смелый, агрессивный и способный постоять за себя.

Рыбак по призванию

Название вида говорит само за себя: "Prionailurus viverrinus" переводится как "кот-рыболов". Его стихия — вода. Эти кошки обитают на берегах рек, лагун, болот и морей по всему Юго-Востоку Азии — от Шри-Ланки и Явы до Таиланда и Пакистана.

Питаются они рыбой, предпочитая крупную и жирную добычу, но не гнушаются креветками, крабами или моллюсками. При нехватке водных ресурсов выходят на сушу и охотятся на жаб, змей, ящериц, грызунов и птиц.

Они могут прыгать на высоту до двух метров, ловя птицу прямо в воздухе — редкий трюк даже для кошачьих.

Плавать лучше утки

Эти звери не просто хорошо плавают — они адаптированы к воде анатомически. Между пальцами лап у них есть перепонки, напоминающие утиные. Благодаря им кошка-рыболов быстро гребёт, легко погружается и способна нырять на глубину до четырёх метров.

Даже строение ушей у неё особенное: они маленькие, плотно прижатые и защищены от попадания воды. В момент погружения ушные отверстия автоматически закрываются, не давая воде проникнуть внутрь.

Черты тигра и повадки выдры

Если добавить немного рыжего оттенка, кошка-рыболов будет напоминать миниатюрного тигра. На её теле видны тёмные полосы на серо-коричневом фоне, а морда массивная, с сильными челюстями.

На задней стороне ушей заметны два белых пятна — природный "сигнал" для общения. Шерсть плотная, густая, на брюхе длиннее — именно она помогает удерживать тепло после погружений.

Повадки животного сродни выдрам: охота из-под воды, внезапные прыжки и запасливость. Если кошка не доела добычу, она прячет её в прибрежных кустах, чтобы вернуться позже.

Территория без конкурентов

Виверровые кошки живут поодиночке, строго охраняя свои владения площадью до 20 квадратных километров. Самцы и самки встречаются только в брачный сезон, после чего расходятся.

Самка растит котят одна — и делает это успешно, ведь конкурентов в её ареале почти нет. Для воспитания потомства она выбирает густые прибрежные заросли, где есть укрытия и постоянный доступ к воде.

Умная и опасная

Несмотря на относительно небольшой размер, кошка-рыболов может нападать на существ, значительно превосходящих её массой. Она агрессивна, территориальна и практически не знает страха.

Такая особенность помогает виду выживать даже там, где рядом обитают леопарды и гиены. В воде она чувствует себя увереннее любого наземного хищника — может уйти вглубь или отплыть на километры, оставив врага с носом.

Таблица "Плюсы и минусы" водоплавающей кошки

Особенность Преимущество Недостаток Умение плавать и нырять Ловит рыбу, спасается от врагов Требует близости водоёма Агрессивный характер Отпугивает соперников Опасна даже для себе подобных Территориальность Контроль над большой зоной Сложно найти партнёра Камуфляжная окраска Незаметность на охоте Плохо заметна детёнышам

А что если бы кошка-рыболов жила рядом с человеком

Учёные полагают, что этот вид мог бы успешно адаптироваться в условиях экотуризма и заповедников. Кошка-рыболов способна контролировать численность водных грызунов и змей, сохраняя природный баланс. Но её агрессивный характер и привязанность к воде делают одомашнивание невозможным.

В некоторых регионах Азии люди почитают этих животных как "духов рек", веря, что они защищают воду от загрязнения и болезней.

Три интересных факта

Кошка-рыболов может нырять на глубину до 4 метров и отплывать на 2 километра от берега. Между пальцами у неё есть перепонки, которые делают плавание особенно эффективным. Этот вид способен убить леопарда — такой случай зафиксирован в европейском зоопарке.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке путешественники из Европы впервые описали кошку-рыболова как "полувыдру-полутигра".

В ХХ веке вид стал редким из-за сокращения болот и загрязнения рек.

Сегодня он занесён в Красный список МСОП как уязвимый, и его активно защищают в Таиланде и на Шри-Ланке.