Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США хотят поставить Киеву ракеты Tomahawk. Что это значит для хода СВО?
Лето ушло — и волосы за ним: осенний способ вернуть густоту без магии и чудо-масок
Арктика раскрыла тайну, спрятанную под километрами льда — дом для существ, о которых никто не знал
Даже покупка по всем правилам не гарантирует безопасность — суд всё равно может вернуть квартиру прежнему владельцу: вот почему
Разрезал — и всё пропало: что запускает потемнение авокадо на воздухе
Они кричали из тьмы океана: птицы, породившие легенду о Бермудском треугольнике
Фитнес сбросил старые правила: три тренда, которые перевернули спорт в 2025 году
Беременная Агата Муцениеце и Пётр Дранга: какие уютные образы супруги выбрали для выхода в свет
Даже старые ветки оживают: природный стимулятор даёт корни там, где всё погибло — без лишних затрат

Омары варятся заживо: климат меняет меню, и на этот раз — без человека в роли повара

7:50
Зоосфера

Залив Мэн — сердце омарового промысла США, символ прибрежной культуры Новой Англии и источник миллиардных доходов. Но сегодня этот регион оказался на передовой климатических изменений. Его воды нагреваются быстрее, чем почти где-либо ещё в Мировом океане. Для американского омара — вида, чувствительного к температуре — это испытание, от которого зависит будущее целой отрасли.

Редкий лобстер синего цвета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Редкий лобстер синего цвета

Почему залив Мэн стал горячей точкой

Учёные фиксируют, что температура воды в заливе растёт вдвое быстрее среднего по планете. Причины — сочетание глобального потепления, ослабления течения Лабрадорского моря и усиления Гольфстрима, приносящего тёплые массы воды. Для людей, чья жизнь связана с омарами, это не просто климатическая статистика — это вопрос выживания.

"Американские омары — динамичные существа, способные приспосабливаться к разным условиям, но предел их устойчивости существует", — сказала морской биолог Бриттани Джеллисон.

Понимая это, команда из Института морских наук Вирджинии (VIMS) и Школы Бэттена Университета Уильяма и Мэри решила заглянуть в будущее — и проверить, что ждёт омаров в океане 2060 года.

Эксперимент: будущее под контролем

В лаборатории морской воды профессор Эмили Ривест и её коллеги создали резервуары, имитирующие будущие условия залива: более тёплую и слегка подкисленную воду. Самок с икрой собрали в штатах Мэн и Массачусетс и наблюдали за эмбрионами на протяжении пяти месяцев.

Цель была проста — проследить, как повышение температуры и закисление повлияют на развитие потомства.

Закисление не страшно — но тепло убивает медленно

Результаты оказались неоднозначными. Закисление, вызванное повышением уровня углекислого газа, не вызвало серьёзных проблем. Эмбрионы сохраняли стабильное дыхание, уровень кислорода и активность ферментов.

Причина — в природной устойчивости: самки, вынашивающие икру, регулярно подвергаются колебаниям pH в прибрежных водах, а значит, их потомство адаптировано к кислотным "качелям".

Но повышение температуры показало другую картину.

• Метаболизм ускорился, сердцебиение участилось, а энергетические затраты выросли.
• Развитие эмбрионов шло быстрее, но личинки вылуплялись меньше и слабее.
• В тёплых резервуарах потомство появлялось реже, а выживало — ещё меньше.

"Личинки, развившиеся в тёплой воде, были заметно меньше, что напрямую связано с их шансами на выживание в океане", — подчеркнула Джеллисон.

Биология ускоренного роста

Скорость развития у хладнокровных животных подчиняется общему биологическому правилу: чем выше температура, тем быстрее обмен веществ — и тем меньше итоговый размер тела. Омары не стали исключением.

Хотя эмбрионы не расходовали желток быстрее, их энергетический баланс изменился — ресурсы тратились на поддержание метаболизма, а не на рост. Итог — более мелкие и уязвимые личинки, которым труднее пережить первые недели в океане.

Сезонные волны и риск жарких лет

Наибольшие изменения наблюдались летом — именно тогда, когда волны морской жары становятся всё чаще. Учёные предупреждают: если температура воды продолжит расти такими темпами, то даже устойчивые популяции омаров окажутся под угрозой.

Таблица "Сравнение": реакции омаров на факторы среды

Фактор Влияние на эмбрионы Влияние на личинок Общий вывод
Закисление воды Незначительное Не влияет на размер Высокая устойчивость
Повышение температуры Ускорение метаболизма Меньше размер и выживаемость Основная угроза
Комбинация факторов Повышенный стресс Нарушение роста Критические последствия в тёплые годы

Что это значит для рыболовства

Личинки омаров и в обычных условиях выживают плохо — лишь малая доля достигает зрелости. Если климатические изменения уменьшат их шансы ещё сильнее, промысел в заливе Мэн может повторить судьбу южной Новой Англии, где ловля омаров уже прекратилась.

"Мы видим, что юг теряет омаров. Если тенденции сохранятся, аналогичный спад может прийти и на север", — отметила Ривест.

В регионе, где промысел обеспечивает тысячи рабочих мест и приносит более 2 млрд долларов в год, такой сценарий станет экономическим ударом.

Как омары защищаются от закисления

Исследование подтвердило, что устойчивость к кислотным колебаниям у эмбрионов связана с ферментативными системами, регулирующими внутренний кислотно-щелочной баланс. Эта особенность позволяет омарам выдерживать даже сильные перепады pH, характерные для устьев рек.

Однако физиология не защищает от тепла. При превышении оптимального диапазона (около 16-18°C) нарушается работа дыхательных ферментов и сердечно-сосудистой системы.

Адаптация или предел выносливости?

Омары способны перемещаться на глубину, где температура стабильнее, но их яйца и личинки остаются в верхних слоях воды. Именно этот "уязвимый цикл" делает вид особенно чувствительным к климатическим сдвигам.

Исследователи планируют изучить, может ли устойчивость к кислотности наследоваться, и какие температурные пороги станут критическими для развития яиц. Пока ясно одно: тепло, а не кислотность — главный фактор риска для будущего популяций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: рассматривать закисление как основную угрозу.
→ Последствие: недооценка влияния температуры на эмбрионов.
→ Альтернатива: фокус исследований и мер адаптации — именно потепление.

• Ошибка: считать омаров "неуязвимыми" из-за способности мигрировать.
→ Последствие: потеря репродуктивных мест обитания.
→ Альтернатива: мониторинг температуры на нерестилищах.

• Ошибка: игнорировать влияние морских волн жары.
→ Последствие: массовая гибель потомства в тёплые сезоны.
→ Альтернатива: прогнозирование и сезонное ограничение вылова.

Влияние на прибрежные сообщества

Для жителей штата Мэн омар — не просто продукт, а часть идентичности. Сокращение популяции грозит разрушением целой культуры ремесленного рыболовства, зависящей от стабильных условий в океане. Потеря промысла затронет не только экономику, но и социальную ткань прибрежных городков.

Интересные факты

• Омаровый промысел в Мэне насчитывает более 150 лет.
• Средний омар проходит 4-5 линек до достижения промыслового размера.
• У самок омаров яйца развиваются почти два года — любое нарушение цикла критично.
• В южной части Новой Англии температура воды превысила оптимум для омаров более чем на 2°C, что почти полностью уничтожило популяцию.

Будущее американского омара зависит от того, насколько быстро человек научится охлаждать планету. Пока же залив Мэн стал живой лабораторией, где решается судьба не только одного вида, но и целого прибрежного мира.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Недвижимость
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Последние материалы
Идеальная кухня может опозорить: три незаметные ошибки, из-за которых дом кажется неухоженным
Хрустящий салат с китайской капустой и лапшой быстрого приготовления
От этой смеси сгнивают даже доски: секрет живого компоста, который работает под снегом
Залетела птица — ждите перемен: древние знаки, в которые снова верят даже скептики
Один раз не хватит: зачем девушки моют лицо дважды и почему кожа благодарит их за это
Кажется лёгкой, но тело горит: как калланетика включает мышцы, о существовании которых вы не знали
Тайна вечных Toyota и Honda: что делают японцы, о чём молчат европейские механики
Бессонница начинается в кишечнике: какие бактерии разрушают ночной режим
Операторы не расскажут: простые шаги, которые сократят счёт за мобильную связь наполовину
Семейные тайны: почему Анастасия Волочкова считает, что дочь наступает на её грабли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.