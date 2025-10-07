Они больше не возвращаются в море: в мозге дельфинов нашли следы человеческой болезни

Когда дельфин оказывается на песке, рядом всегда появляются люди с ведрами воды и попытками спасти. Но каждый такой случай оставляет вопрос: почему эти умные животные теряют ориентацию и выбрасываются на берег? Новое исследование из Медицинской школы Миллера при Университете Майами показало, что ответ может скрываться в самом мозге — и связан он с токсинами и признаками, напоминающими болезнь Альцгеймера у человека.
Дельфин, оказавшийся вне воды, быстро испытывает критический стресс. Его вес, который обычно поддерживается плавучестью, начинает давить на внутренние органы. Толстый слой жира перегревается, кожа пересыхает, а дыхание становится затруднённым. Если помощь не приходит вовремя, животное погибает от перегрева и шока.
Особенно трагичны массовые выбросы — когда на берег выходит сразу целая группа. Это объясняется сильными социальными связями: если один член стаи сбился с курса, остальные часто следуют за ним до конца.
С каждым годом в прибрежных зонах Флориды фиксируется всё больше цветений водорослей. При тёплой воде и избытке питательных веществ в океане активно размножаются цианобактерии — микроорганизмы, способные выделять сильнейшие яды.
Одним из них является 2,4-диаминомасляная кислота (DAB) — нейротоксин, воздействующий на клетки мозга. Команда под руководством Дэвида А. Дэвиса решила проверить: не связан ли высокий уровень DAB с изменениями в мозге дельфинов, выброшенных на берег.
Учёные проанализировали ткани мозга 20 афалин, выброшенных в лагуне Индиан-Ривер с 2010 по 2019 год. Результаты оказались тревожными.
• В периоды цветения водорослей уровень DAB в мозге дельфинов был в 2900 раз выше, чем в другие месяцы.
• Активность 536 генов изменилась аналогично тому, как это происходит у пациентов с болезнью Альцгеймера.
• В образцах тканей были найдены амилоидные бляшки и тау-белковые клубки - классические признаки нейродегенеративных нарушений.
• Дополнительно обнаружены включения TDP-43 - белка, связанного с наиболее тяжёлыми формами деменции.
"Хотя наша работа не доказывает, что дельфины болеют деменцией, сходство молекулярных сигналов невозможно игнорировать", — подчеркнул доктор Дэвис.
Лабораторные тесты показывают, что 2,4-диаминомасляная кислота повреждает нейроны и нарушает работу ГАМКергических синапсов - связей, отвечающих за тормозные сигналы в мозге. Нарушение этой системы ведёт к перевозбуждению нервных клеток и воспалению.
Также страдает гематоэнцефалический барьер - естественная защита мозга, которая ограничивает проникновение токсинов и патогенов. Когда она повреждается, химические соединения легче проникают внутрь, усиливая нейродегенерацию.
Дельфины считаются сторожевыми видами, потому что живут в тех же прибрежных водах, где человек ловит рыбу, купается и ведёт хозяйство. Их здоровье напрямую отражает экологическое состояние среды.
"То, что мы видим в их мозге, может стать ранним предупреждением для человека", — отметил Дэвис.
Если токсины из водорослей способны вызывать у дельфинов нейронные нарушения, это означает, что люди, контактирующие с заражённой водой или морепродуктами, также подвергаются риску.
Похожий цианобактериальный токсин BMAA ранее вызывал аналогичные повреждения у приматов. Он способствует образованию тех же амилоидных и тау-белковых структур, что наблюдаются в человеческом мозге при болезни Альцгеймера.
Исследование дельфинов показало схожие молекулярные следы, что делает их потенциальной моделью для изучения ранних стадий заболевания.
|Показатель
|Дельфины (лагуна Индиан-Ривер)
|Человек (болезнь Альцгеймера)
|Наличие бета-амилоида
|Да
|Да
|Клубки тау-белка
|Да
|Да
|Активность генов риска
|Изменена у 500+ генов
|Изменена у аналогичных групп
|Белок TDP-43
|Обнаружен
|Ассоциирован с тяжёлым течением
|Влияние токсинов
|2,4-DAB, BMAA
|Не исключено влияние внешних токсинов
Потепление климата и рост сельскохозяйственных стоков создают идеальные условия для цветения водорослей. Чем теплее и "питательнее" вода, тем активнее цианобактерии. А значит — больше токсинов, проникающих в организм морских животных.
Эта взаимосвязь подтверждает: альцгеймероподобные изменения у дельфинов — не случайность, а возможный эффект загрязнения и глобального потепления.
Контролировать сброс сточных и сельскохозяйственных вод, богатых фосфатами и азотом.
Создавать системы мониторинга цветения водорослей и уровня токсинов в прибрежных районах.
Ограничивать использование удобрений и моющих средств, попадающих в водоёмы.
Просвещать туристов и жителей прибрежных регионов о рисках контакта с водой во время цветения.
Поддерживать программы спасения и реабилитации морских млекопитающих.
• Ошибка: игнорировать сигналы о цветении водорослей.
→ Последствие: отравление морских животных и загрязнение побережья.
→ Альтернатива: заранее вводить ограничения на использование воды и вылов рыбы.
• Ошибка: воспринимать выбросы дельфинов как случайность.
→ Последствие: упускается ранний индикатор экологической угрозы.
→ Альтернатива: анализировать образцы тканей и воды для выявления токсинов.
• Ошибка: рассматривать токсины как локальную проблему.
→ Последствие: запоздалые меры и рост рисков для человека.
→ Альтернатива: развивать глобальные программы наблюдения за цианобактериями.
Исследование показало прямую зависимость между уровнем нейротоксинов в воде и признаками нейродегенерации у морских млекопитающих. Это не означает, что у дельфинов развивается болезнь Альцгеймера в человеческом смысле, но сходство молекулярных процессов настораживает.
Дельфины становятся своеобразными "биоиндекаторами" качества океанов. Чем больше токсинов в их мозге, тем выше вероятность, что под угрозой — и человеческое здоровье.
• Мозг дельфина по массе и сложности сопоставим с человеческим.
• Афалины живут до 50 лет и способны обучаться новому после травм мозга.
• Их социальная структура и память делают их удобной моделью для изучения когнитивных нарушений.
У дельфинов нет лекарств от деменции, но их судьба напоминает: забота о морской экологии — это не вопрос сострадания, а вопрос выживания. Чем больше токсинов попадает в океан, тем ближе эта проблема становится к берегу.
