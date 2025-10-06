Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона

Во Вьетнаме к ним относятся почти как к реликвии. Эти птицы похожи на героев мифов, хотя на деле — всего лишь куры. Но какие! Огромные, с лапами, напоминающими ноги доисторических существ. Знакомьтесь — Донг Тао, или "цыплята-драконы" — одна из самых необычных пород на планете, чьи ноги могут стоить целое состояние.
Донг Тао — старинная вьетнамская порода домашних кур, известная своими невероятно толстыми, почти чудовищными ногами. Эти пернатые выглядят так, будто природа перепутала виды и подарила им конечности ящеров. Обхват лап взрослого петуха может превышать предплечье человека, а вес одной ноги достигает 1 килограмма — для сравнения, у обычного бройлера лапка весит около 40 граммов.
Петухи Донг Тао вырастают до 6-7 килограммов, курочки — чуть меньше, но ноги у всех одинаково массивные. Уже вылупившиеся птенцы выглядят как миниатюрные слонята с перепончатыми "башмаками" вместо лап.
Свое название порода получила от небольшой вьетнамской деревни Донг То, где её вывели несколько веков назад. Регион с жарким и влажным климатом стал идеальной колыбелью для этих гигантов. Местные фермеры из поколения в поколение выращивали птиц, отбирая тех, у кого лапы были крупнее и мясо плотнее. Так из простой мутации появился национальный символ.
Сейчас Донг Тао разводят в нескольких провинциях, но основное поголовье по-прежнему сосредоточено вокруг родного региона — там эти куры считаются признаком статуса.
Во Вьетнаме Донг Тао — не просто курица, а деликатес и знак уважения. С XVII века блюда из этих птиц подавались на стол знати и императорской семьи. Сегодня их готовят по особым случаям — чаще всего на празднование Нового года по лунному календарю.
Стоимость взрослой особи может достигать 200 000 рублей, и это не преувеличение. Считается, что владение породистой птицей приносит удачу, богатство и здоровье.
Мясо у Донг Тао жёсткое, плотное и насыщенное по вкусу — ценители сравнивают его с мясом утки или дикой птицы. Но главная гастрономическая ценность — их лапы, которые подают в жареном или тушёном виде как символ роскоши.
В русскоязычных источниках часто можно встретить утверждение, будто Донг Тао — потомки боевых петухов. Однако это легенда. На самом деле их массивные лапы делают птиц неуклюжими, а значит, непригодными для боёв. Мутация, давшая им такие ноги, возникла спонтанно, а люди лишь закрепили её селекцией.
|Порода
|Средний вес петуха
|Вес лапы
|Особенность
|Использование
|Донг Тао
|6-7 кг
|до 1 кг
|Утолщённые ноги
|Деликатес
|Бройлер
|3-4 кг
|30-40 г
|Быстрый рост
|Мясо
|Кохинхин
|5 кг
|150 г
|Пушистое оперение
|Декоративная
|Леггорн
|2-3 кг
|25 г
|Яйценоская
|Промышленное разведение
Разведение Донг Тао — не для новичков. Эти птицы неуклюжи и чувствительны к окружающей среде. Из-за массивных ног они часто давят яйца, а из 100 снесённых — лишь половина оказывается оплодотворённой. Сам процесс спаривания тоже осложнён — самцы буквально не могут удержаться на лапах.
Кроме того, птенцы растут медленно: чтобы набрать нужную массу, им требуется 8-10 месяцев. В год курица откладывает лишь 60-120 яиц, что делает производство крайне дорогим.
Ошибка: выращивать Донг Тао в холодном климате.
Последствие: птицы болеют, плохо растут.
Альтернатива: поддерживайте температуру не ниже +25 °C и высокую влажность.
Ошибка: кормить как обычных кур.
Последствие: лапы теряют форму, мясо становится жёстким.
Альтернатива: включайте в рацион зерновые, зелень и животный белок.
Ошибка: использовать неуклюжих кур как бойцов.
Последствие: травмы и гибель птиц.
Альтернатива: содержать как элитную породу для разведения.
Исчезновение Донг Тао означало бы потерю части культурного наследия Вьетнама. Сейчас их численность невелика: чистопородных птиц в стране — меньше нескольких тысяч. Правительство рассматривает возможность создания национальной программы охраны породы, ведь "цыплята-драконы" — не только гастрономическая, но и этнографическая редкость.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная внешность
|Очень высокая цена
|Ценность как деликатеса
|Медленный рост
|Символ статуса и удачи
|Сложность размножения
|Культурное значение
|Склонность к болезням ног
Это результат естественной мутации, которую закрепили селекционеры.
Да, но только при тропическом микроклимате и профессиональном уходе.
Нет, это миф. Ценность — исключительно в вкусе и традициях.
Миф: Донг Тао — бойцовые куры.
Правда: они слишком тяжелы и неповоротливы для сражений.
Миф: лапы увеличиваются из-за гормонов.
Правда: гигантизм закреплён генетически.
Миф: мясо вредно из-за мутации.
Правда: продукт безопасен и питателен.
Донг Тао — живое доказательство того, что природа способна создавать не просто странности, а произведения искусства, в которых сила, красота и культурная история соединяются в одном взмахе тяжёлого крыла.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.