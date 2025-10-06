Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сделайте осенью — пожинайте весной: план, превращающий обычную грядку в морковное изобилие
Всего 10 минут и ваши близкие в восторге: готовим нежнейшие кокосовые фонданы без выпечки
Кондиционеры можно выбросить: природный способ освежить бельё навсегда меняет привычки
Без фанатизма и травм: формула безопасного фитнеса после 30 — тело без изнеможения
Сырая беда под капотом: почему осень превращает ваш автомобиль в пациента реанимации
Спокойный отдых и восточная роскошь: Шарджа готовится к рекордному наплыву туристов из России этой зимой
Говядина по цене золота: что ждёт американских потребителей
Слухи о свадьбе — ноль фактов, максимум остроумия: Диброва и адвокат блестяще ответили сплетникам
Грибной бум в Великобритании: 850 энтузиастов нашли места обитания редчайших грибов

Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона

0:30
Зоосфера

Во Вьетнаме к ним относятся почти как к реликвии. Эти птицы похожи на героев мифов, хотя на деле — всего лишь куры. Но какие! Огромные, с лапами, напоминающими ноги доисторических существ. Знакомьтесь — Донг Тао, или "цыплята-драконы" — одна из самых необычных пород на планете, чьи ноги могут стоить целое состояние.

Куры Донг Тао
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куры Донг Тао

Птицы, которые шокируют внешностью

Донг Тао — старинная вьетнамская порода домашних кур, известная своими невероятно толстыми, почти чудовищными ногами. Эти пернатые выглядят так, будто природа перепутала виды и подарила им конечности ящеров. Обхват лап взрослого петуха может превышать предплечье человека, а вес одной ноги достигает 1 килограмма — для сравнения, у обычного бройлера лапка весит около 40 граммов.

Петухи Донг Тао вырастают до 6-7 килограммов, курочки — чуть меньше, но ноги у всех одинаково массивные. Уже вылупившиеся птенцы выглядят как миниатюрные слонята с перепончатыми "башмаками" вместо лап.

Где живут куры-драконы

Свое название порода получила от небольшой вьетнамской деревни Донг То, где её вывели несколько веков назад. Регион с жарким и влажным климатом стал идеальной колыбелью для этих гигантов. Местные фермеры из поколения в поколение выращивали птиц, отбирая тех, у кого лапы были крупнее и мясо плотнее. Так из простой мутации появился национальный символ.

Сейчас Донг Тао разводят в нескольких провинциях, но основное поголовье по-прежнему сосредоточено вокруг родного региона — там эти куры считаются признаком статуса.

Цыплята королей

Во Вьетнаме Донг Тао — не просто курица, а деликатес и знак уважения. С XVII века блюда из этих птиц подавались на стол знати и императорской семьи. Сегодня их готовят по особым случаям — чаще всего на празднование Нового года по лунному календарю.

Стоимость взрослой особи может достигать 200 000 рублей, и это не преувеличение. Считается, что владение породистой птицей приносит удачу, богатство и здоровье.

Мясо у Донг Тао жёсткое, плотное и насыщенное по вкусу — ценители сравнивают его с мясом утки или дикой птицы. Но главная гастрономическая ценность — их лапы, которые подают в жареном или тушёном виде как символ роскоши.

Почему воины — это миф

В русскоязычных источниках часто можно встретить утверждение, будто Донг Тао — потомки боевых петухов. Однако это легенда. На самом деле их массивные лапы делают птиц неуклюжими, а значит, непригодными для боёв. Мутация, давшая им такие ноги, возникла спонтанно, а люди лишь закрепили её селекцией.

Сравнение пород кур

Порода Средний вес петуха Вес лапы Особенность Использование
Донг Тао 6-7 кг до 1 кг Утолщённые ноги Деликатес
Бройлер 3-4 кг 30-40 г Быстрый рост Мясо
Кохинхин 5 кг 150 г Пушистое оперение Декоративная
Леггорн 2-3 кг 25 г Яйценоская Промышленное разведение

Сложности разведения

Разведение Донг Тао — не для новичков. Эти птицы неуклюжи и чувствительны к окружающей среде. Из-за массивных ног они часто давят яйца, а из 100 снесённых — лишь половина оказывается оплодотворённой. Сам процесс спаривания тоже осложнён — самцы буквально не могут удержаться на лапах.

Кроме того, птенцы растут медленно: чтобы набрать нужную массу, им требуется 8-10 месяцев. В год курица откладывает лишь 60-120 яиц, что делает производство крайне дорогим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выращивать Донг Тао в холодном климате.
    Последствие: птицы болеют, плохо растут.
    Альтернатива: поддерживайте температуру не ниже +25 °C и высокую влажность.

  • Ошибка: кормить как обычных кур.
    Последствие: лапы теряют форму, мясо становится жёстким.
    Альтернатива: включайте в рацион зерновые, зелень и животный белок.

  • Ошибка: использовать неуклюжих кур как бойцов.
    Последствие: травмы и гибель птиц.
    Альтернатива: содержать как элитную породу для разведения.

А что если эти куры исчезнут

Исчезновение Донг Тао означало бы потерю части культурного наследия Вьетнама. Сейчас их численность невелика: чистопородных птиц в стране — меньше нескольких тысяч. Правительство рассматривает возможность создания национальной программы охраны породы, ведь "цыплята-драконы" — не только гастрономическая, но и этнографическая редкость.

Плюсы и минусы породы Донг Тао

Плюсы Минусы
Уникальная внешность Очень высокая цена
Ценность как деликатеса Медленный рост
Символ статуса и удачи Сложность размножения
Культурное значение Склонность к болезням ног

FAQ

Почему у Донг Тао такие ноги

Это результат естественной мутации, которую закрепили селекционеры.

Можно ли их разводить за пределами Вьетнама

Да, но только при тропическом микроклимате и профессиональном уходе.

Правда ли, что мясо Донг Тао лечит болезни

Нет, это миф. Ценность — исключительно в вкусе и традициях.

Мифы и правда

  • Миф: Донг Тао — бойцовые куры.
    Правда: они слишком тяжелы и неповоротливы для сражений.

  • Миф: лапы увеличиваются из-за гормонов.
    Правда: гигантизм закреплён генетически.

  • Миф: мясо вредно из-за мутации.
    Правда: продукт безопасен и питателен.

2 интересных факта

  • Во Вьетнаме Донг Тао подают на свадьбах и дипломатических приёмах.
  • Стоимость одной пары петух+курица может достигать 400 000 рублей.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о породе встречаются в хрониках XVII века, где Донг Тао фигурируют как "царские куры".
  • В начале XX века порода почти исчезла, но была восстановлена энтузиастами.

Донг Тао — живое доказательство того, что природа способна создавать не просто странности, а произведения искусства, в которых сила, красота и культурная история соединяются в одном взмахе тяжёлого крыла.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Катастрофа для Киева: российские ракеты научились обманывать западные ракеты по-новому
Военные новости
Катастрофа для Киева: российские ракеты научились обманывать западные ракеты по-новому
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Маленькая кнопка с большим характером: где искать спасение, когда автосигнализация не слушается
Две буквы — минус 15 тысяч: что скрывает отметка АТ в водительских правах
Льготы, о которых молчат: самозанятым положена скрытая поддержка
Тайная рука Запада: как украинцы оказались на стороне мятежников в Судане
Холод убивает красавцев: секреты зимовки георгин, которые позволят клубням пережить морозы
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Сосед по квартире мешает продаже? Один документ заставит его замолчать и принять ваши условия
50 минут и готово: этот яблочный пирог покорит ваше сердце — простой рецепт для ленивых хозяек
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Руки массажиста вместо штанги: как мышцы становятся сильнее, даже когда вы просто отдыхаете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.