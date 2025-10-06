Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона

Во Вьетнаме к ним относятся почти как к реликвии. Эти птицы похожи на героев мифов, хотя на деле — всего лишь куры. Но какие! Огромные, с лапами, напоминающими ноги доисторических существ. Знакомьтесь — Донг Тао, или "цыплята-драконы" — одна из самых необычных пород на планете, чьи ноги могут стоить целое состояние.

Птицы, которые шокируют внешностью

Донг Тао — старинная вьетнамская порода домашних кур, известная своими невероятно толстыми, почти чудовищными ногами. Эти пернатые выглядят так, будто природа перепутала виды и подарила им конечности ящеров. Обхват лап взрослого петуха может превышать предплечье человека, а вес одной ноги достигает 1 килограмма — для сравнения, у обычного бройлера лапка весит около 40 граммов.

Петухи Донг Тао вырастают до 6-7 килограммов, курочки — чуть меньше, но ноги у всех одинаково массивные. Уже вылупившиеся птенцы выглядят как миниатюрные слонята с перепончатыми "башмаками" вместо лап.

Где живут куры-драконы

Свое название порода получила от небольшой вьетнамской деревни Донг То, где её вывели несколько веков назад. Регион с жарким и влажным климатом стал идеальной колыбелью для этих гигантов. Местные фермеры из поколения в поколение выращивали птиц, отбирая тех, у кого лапы были крупнее и мясо плотнее. Так из простой мутации появился национальный символ.

Сейчас Донг Тао разводят в нескольких провинциях, но основное поголовье по-прежнему сосредоточено вокруг родного региона — там эти куры считаются признаком статуса.

Цыплята королей

Во Вьетнаме Донг Тао — не просто курица, а деликатес и знак уважения. С XVII века блюда из этих птиц подавались на стол знати и императорской семьи. Сегодня их готовят по особым случаям — чаще всего на празднование Нового года по лунному календарю.

Стоимость взрослой особи может достигать 200 000 рублей, и это не преувеличение. Считается, что владение породистой птицей приносит удачу, богатство и здоровье.

Мясо у Донг Тао жёсткое, плотное и насыщенное по вкусу — ценители сравнивают его с мясом утки или дикой птицы. Но главная гастрономическая ценность — их лапы, которые подают в жареном или тушёном виде как символ роскоши.

Почему воины — это миф

В русскоязычных источниках часто можно встретить утверждение, будто Донг Тао — потомки боевых петухов. Однако это легенда. На самом деле их массивные лапы делают птиц неуклюжими, а значит, непригодными для боёв. Мутация, давшая им такие ноги, возникла спонтанно, а люди лишь закрепили её селекцией.

Сравнение пород кур

Порода Средний вес петуха Вес лапы Особенность Использование Донг Тао 6-7 кг до 1 кг Утолщённые ноги Деликатес Бройлер 3-4 кг 30-40 г Быстрый рост Мясо Кохинхин 5 кг 150 г Пушистое оперение Декоративная Леггорн 2-3 кг 25 г Яйценоская Промышленное разведение

Сложности разведения

Разведение Донг Тао — не для новичков. Эти птицы неуклюжи и чувствительны к окружающей среде. Из-за массивных ног они часто давят яйца, а из 100 снесённых — лишь половина оказывается оплодотворённой. Сам процесс спаривания тоже осложнён — самцы буквально не могут удержаться на лапах.

Кроме того, птенцы растут медленно: чтобы набрать нужную массу, им требуется 8-10 месяцев. В год курица откладывает лишь 60-120 яиц, что делает производство крайне дорогим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выращивать Донг Тао в холодном климате.

Последствие: птицы болеют, плохо растут.

Альтернатива: поддерживайте температуру не ниже +25 °C и высокую влажность.

Ошибка: кормить как обычных кур.

Последствие: лапы теряют форму, мясо становится жёстким.

Альтернатива: включайте в рацион зерновые, зелень и животный белок.

Ошибка: использовать неуклюжих кур как бойцов.

Последствие: травмы и гибель птиц.

Альтернатива: содержать как элитную породу для разведения.

А что если эти куры исчезнут

Исчезновение Донг Тао означало бы потерю части культурного наследия Вьетнама. Сейчас их численность невелика: чистопородных птиц в стране — меньше нескольких тысяч. Правительство рассматривает возможность создания национальной программы охраны породы, ведь "цыплята-драконы" — не только гастрономическая, но и этнографическая редкость.

Плюсы и минусы породы Донг Тао

Плюсы Минусы Уникальная внешность Очень высокая цена Ценность как деликатеса Медленный рост Символ статуса и удачи Сложность размножения Культурное значение Склонность к болезням ног

FAQ

Почему у Донг Тао такие ноги

Это результат естественной мутации, которую закрепили селекционеры.

Можно ли их разводить за пределами Вьетнама

Да, но только при тропическом микроклимате и профессиональном уходе.

Правда ли, что мясо Донг Тао лечит болезни

Нет, это миф. Ценность — исключительно в вкусе и традициях.

Мифы и правда

Миф: Донг Тао — бойцовые куры.

Правда: они слишком тяжелы и неповоротливы для сражений.

Миф: лапы увеличиваются из-за гормонов.

Правда: гигантизм закреплён генетически.

Миф: мясо вредно из-за мутации.

Правда: продукт безопасен и питателен.

2 интересных факта

Во Вьетнаме Донг Тао подают на свадьбах и дипломатических приёмах.

Стоимость одной пары петух+курица может достигать 400 000 рублей.

Исторический контекст

Первые упоминания о породе встречаются в хрониках XVII века, где Донг Тао фигурируют как "царские куры".

В начале XX века порода почти исчезла, но была восстановлена энтузиастами.

Донг Тао — живое доказательство того, что природа способна создавать не просто странности, а произведения искусства, в которых сила, красота и культурная история соединяются в одном взмахе тяжёлого крыла.