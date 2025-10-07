Невидимая угроза осени: врачи предупреждают о нашествии кровососущих мух, нападающих на людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Многие считают, что укусы мух — проблема конца лета. На самом деле всё зависит не от сезона, а от активности отдельных видов, которые осенью достигают пика численности. Рассказываем, какие мухи действительно кусаются, зачем они это делают и чем опасны их укусы.

Человек отбивается от мух
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек отбивается от мух

Кусаются ли мухи

Обычные комнатные мухи безвредны: у них нет ротового аппарата, способного прокалывать кожу. А вот некоторые их сородичи — настоящие кровососы. Их ротовой хоботок имеет сверляще-сосущий тип строения. С его помощью насекомое прокалывает кожу человека или животного, добираясь до крови — основного источника питания.

Особенно активны под конец лета осенние жигалки. Внешне их легко спутать с привычной комнатной мухой, но отличает их острый черный хоботок. Укусы таких мух болезненны, а кормятся они исключительно кровью — и самцы, и самки.

"В конце лета и начале осени нередко досаждают мухи-жигалки. Относясь к семейству настоящих мух, внешне они мало отличимы от комнатной мухи. Жигалки — облигатные эктопаразиты крупных животных и человека, то есть кровь — единственная еда и для самцов, и для самок.", — отметил зоолог, ведущий телеканала "Живая планета" Олег Шумаков.

Какие мухи кусаются

Под названием "мухи" скрывается целый отряд двукрылых насекомых — Diptera. Среди них есть и временные кровососы, и постоянные паразиты.

"Они распределяются между четырьмя семействами: слепни (около 4500 видов), кровососки (около 800 видов), цеце (около 30 видов). В семействе Настоящих мух кровью питаются только представители рода Жигалки", — пояснил зоолог Олег Шумаков.

Осенняя жигалка

Эта муха (Stomoxys calcitrans) достигает длины 5-7 мм и имеет сероватый окрас. Жигалки предпочитают жить рядом с животными — на пастбищах и фермах. Их укусы болезненны, а пик активности приходится на конец лета. В тёплых странах они встречаются круглый год.

"С наступлением холодов мухи-жигалки ищут убежище, чтобы переждать зиму. Им подходят фасады домов, щели в окнах, чердаки. А ещё их привлекает запах животных — собак, кошек или скота", — рассказал специалист по уничтожению насекомых с сервиса "Профи.ру" Кирилл Савоськин.

Слепни

Крупные и массивные, до 3 см длиной. Они активны в жару, особенно у воды. Кровью питаются только самки — им нужен белок для откладки яиц.

"Кровь, точнее белок, содержащийся в ней, нужен самкам слепней для формирования яиц. Самцы питаются нектаром и выделениями растений. Обычно пик численности приходится на середину лета", — уточнил Олег Шумаков.

Муха цеце

Живёт в Африке, достигает 14 мм длиной и питается кровью животных и человека [3]. Она переносит опасные паразиты — трипаносомы, вызывающие африканскую сонную болезнь. Самка способна родить до 12 личинок за жизнь.

Кровососки

"Это очень специализированные насекомые, многие из которых — паразиты птиц и мелких млекопитающих. Некоторые виды, например оленья и лошадиная кровососка, могут кусать человека, но не используют его как хозяина. Эти мухи сбрасывают крылья, как только находят животное, и ведут живорождение", — пояснил Олег Шумаков.

Как выглядит укус мухи

Укус сопровождается болью, покраснением и припухлостью. На коже часто остаётся маленькая кровоточащая точка. Укусы жигалок и слепней болезненнее комариных, а укусы мухи цеце могут вызвать язвочку и симптомы инфекции через несколько дней.

Опасен ли укус

Все кровососущие двукрылые способны переносить вирусные и паразитарные болезни.

"Вероятность заражения зависит от многих факторов — местности, зараженности животных и состояния иммунитета. Не каждый укус приводит к болезни", — отметил Олег Шумаков.

Болезни, передаваемые мухами

  • Сибирская язва — переносчики слепни; инфекция сохраняется в их теле до 5 дней.
  • Туляремия — бактериальная инфекция, передающаяся через укусы жигалок и кровососок.
  • Сонная болезнь — африканский трипаносомоз, вызываемый мухой цеце.

Что делать при укусе

  1. Промойте место укуса водой с мылом или обработайте антисептиком.
  2. При сильном зуде приложите лёд или примите антигистаминное средство.
  3. Если укусила муха в эндемичном районе или у ребёнка — обратитесь к врачу.

"Самый эффективный метод борьбы с мухами — профессиональные инсектициды остаточного действия. Препараты на основе циперметрина, тетраметрина, диазинона создают защитный барьер на несколько недель. Фоггеры, УФ-ловушки и липкие картриджи помогают уничтожить насекомых на участке", — рассказал специалист Кирилл Савоськин.

Интересные факты о мухах

  • Некоторые мухи мимикрируют под пчёл и ос — например, журчалки.
  • Благодаря уникальной маневренности мухи могут летать вверх ногами и зависать в воздухе.
  • Жизнь большинства видов коротка: в среднем месяц. Самки мух цеце живут до четырёх месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все мухи безопасны.
  • Последствие: риск заражения инфекцией.
  • Альтернатива: использовать репелленты и сетки, особенно рядом с фермами.
  • Ошибка: обрабатывать укусы спиртом или уксусом.
  • Последствие: раздражение кожи.
  • Альтернатива: применять мягкие антисептики и холодные компрессы.

Мифы и правда

  • Миф: кусаются все мухи.
  • Правда: нет, большинство видов питается нектаром или отходами.
  • Миф: укусы безвредны.
  • Правда: некоторые виды переносят опасные болезни.
  • Миф: мухи кусаются только осенью.
  • Правда: активны всё лето, просто к осени их становится больше.

Мухи — не такие простые соседи, как кажется. Среди них есть как безобидные, так и опасные виды, способные переносить болезни. Осведомлённость о том, какие мухи кусаются и как защититься от них, помогает избежать укусов и последствий. А если неприятность всё же случилась, важно знать, как правильно обработать место укуса и когда стоит обратиться за помощью.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
