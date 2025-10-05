16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу

Кошки — настоящие мастера отдыха. Они могут спать большую часть суток и при этом оставаться активными, внимательными и готовыми к игре. Однако за этой привычкой скрывается не просто лень, а сложный механизм восстановления, работы инстинктов и сигналов здоровья. Понимание того, сколько и как спит ваша кошка, помогает лучше заботиться о ней и вовремя замечать тревожные изменения.
В первые недели жизни котята почти всё время спят. Этот длительный отдых необходим для правильного формирования органов и нервной системы. Во сне активно вырабатываются гормоны роста, а мозг "запоминает" первые впечатления от мира.
Если ваша взрослая кошка проводит во сне до 16 часов в сутки — это абсолютно нормально. Домашние животные обычно спят больше, чем их уличные собратья, ведь у них меньше стимулов к активности. Игры, интерактивные игрушки и возможность наблюдать за происходящим за окном помогают сохранить баланс сна и бодрствования.
С возрастом кошки начинают спать дольше — до 20 часов в сутки. Это связано с замедлением обмена веществ и снижением подвижности. Однако если пожилое животное внезапно стало спать значительно больше и избегает активности, это может указывать на боль или когнитивные изменения.
"Пожилые кошки часто меняют ритм сна из-за возрастных изменений мозга", — пояснил ветеринарный невролог Алексей Мельников.
Главная причина — наследие диких предков. Кошки — хищники, привыкшие тратить много энергии на короткие периоды охоты. Чтобы восстановиться, им нужен долгий сон.
Даже живя в квартире, ваша кошка сохраняет этот инстинкт: активные всплески утром и вечером чередуются с долгими периодами отдыха.
Кроме того, кошки — сумеречные животные. Они активнее всего на рассвете и закате, а днём предпочитают отдыхать.
Кошачий сон устроен иначе, чем человеческий. Вместо одного длинного ночного сна у них несколько коротких циклов по 15-30 минут, которые повторяются много раз в течение суток.
Около 70% времени кошка спит поверхностно. В это время она всё ещё настороже: уши подрагивают, тело остаётся напряжённым, и при малейшем шуме она может вскочить. Это проявление инстинкта выживания — даже домашний питомец сохраняет готовность к действию.
Эта стадия занимает примерно 20% от общего времени. В ней кошка полностью расслаблена, дыхание становится ровным и медленным. В этот период организм восстанавливает силы, укрепляется иммунная система, заживают ткани.
Во время быстрого сна (около 10-15% цикла) кошка видит сны. Это легко заметить: у неё подёргиваются лапки, усы или хвост. Учёные считают, что в этот момент животное "переигрывает" свои охотничьи приключения и дневные впечатления.
Изменение режима сна — важный сигнал. Если кошка внезапно стала спать больше обычного или, наоборот, слишком активна ночью, это может говорить о проблемах.
Сон, сопровождающийся вялостью и отказом от игр или еды, нередко связан с:
Если питомец спит более 20 часов в сутки, не ест и не проявляет интереса к привычным занятиям — стоит обратиться к ветеринару.
Причинами ночной активности могут быть стресс, боль, паразиты или тревога разлуки. Особенно часто это проявляется у очень привязанных животных. Иногда кошки "сходят с ума" вечером — устраивают короткие забеги, что считается нормальным способом выплеснуть энергию.
Это не всегда отклонение. Кошки по природе активны в сумерках, поэтому ночные пробуждения нормальны. Однако если поведение становится навязчивым — попробуйте добавить вечерние игры или немного сместить время кормления ближе к ночи.
Сколько в среднем должна спать здоровая кошка?
Обычно от 12 до 16 часов. Всё, что значительно больше или меньше, требует внимания.
Почему кошка спит со мной в кровати?
Так она чувствует безопасность и эмоциональную связь. Это не признак доминирования, а доверия.
Можно ли будить спящую кошку?
Лучше не делать этого без необходимости. В фазе глубокого сна пробуждение вызывает стресс.
