16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу

Кошки — настоящие мастера отдыха. Они могут спать большую часть суток и при этом оставаться активными, внимательными и готовыми к игре. Однако за этой привычкой скрывается не просто лень, а сложный механизм восстановления, работы инстинктов и сигналов здоровья. Понимание того, сколько и как спит ваша кошка, помогает лучше заботиться о ней и вовремя замечать тревожные изменения.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Сон котят: время роста

В первые недели жизни котята почти всё время спят. Этот длительный отдых необходим для правильного формирования органов и нервной системы. Во сне активно вырабатываются гормоны роста, а мозг "запоминает" первые впечатления от мира.

Сон взрослой кошки: баланс активности

Если ваша взрослая кошка проводит во сне до 16 часов в сутки — это абсолютно нормально. Домашние животные обычно спят больше, чем их уличные собратья, ведь у них меньше стимулов к активности. Игры, интерактивные игрушки и возможность наблюдать за происходящим за окном помогают сохранить баланс сна и бодрствования.

Сон пожилой кошки: естественное замедление

С возрастом кошки начинают спать дольше — до 20 часов в сутки. Это связано с замедлением обмена веществ и снижением подвижности. Однако если пожилое животное внезапно стало спать значительно больше и избегает активности, это может указывать на боль или когнитивные изменения.

"Пожилые кошки часто меняют ритм сна из-за возрастных изменений мозга", — пояснил ветеринарный невролог Алексей Мельников.

Почему кошки так много спят

Главная причина — наследие диких предков. Кошки — хищники, привыкшие тратить много энергии на короткие периоды охоты. Чтобы восстановиться, им нужен долгий сон.

Даже живя в квартире, ваша кошка сохраняет этот инстинкт: активные всплески утром и вечером чередуются с долгими периодами отдыха.

Кроме того, кошки — сумеречные животные. Они активнее всего на рассвете и закате, а днём предпочитают отдыхать.

Циклы сна у кошки

Кошачий сон устроен иначе, чем человеческий. Вместо одного длинного ночного сна у них несколько коротких циклов по 15-30 минут, которые повторяются много раз в течение суток.

Легкий сон

Около 70% времени кошка спит поверхностно. В это время она всё ещё настороже: уши подрагивают, тело остаётся напряжённым, и при малейшем шуме она может вскочить. Это проявление инстинкта выживания — даже домашний питомец сохраняет готовность к действию.

Глубокий сон

Эта стадия занимает примерно 20% от общего времени. В ней кошка полностью расслаблена, дыхание становится ровным и медленным. В этот период организм восстанавливает силы, укрепляется иммунная система, заживают ткани.

Фаза сновидений

Во время быстрого сна (около 10-15% цикла) кошка видит сны. Это легко заметить: у неё подёргиваются лапки, усы или хвост. Учёные считают, что в этот момент животное "переигрывает" свои охотничьи приключения и дневные впечатления.

Когда стоит насторожиться

Изменение режима сна — важный сигнал. Если кошка внезапно стала спать больше обычного или, наоборот, слишком активна ночью, это может говорить о проблемах.

Если кошка спит слишком много

Сон, сопровождающийся вялостью и отказом от игр или еды, нередко связан с:

  1. Скукой и отсутствием стимуляции;
  2. Ожирением;
  3. Естественным старением;
  4. Хроническими заболеваниями (диабет, почечная недостаточность, гипертиреоз);
  5. Депрессией из-за перемен в доме или потери компаньона.

Если питомец спит более 20 часов в сутки, не ест и не проявляет интереса к привычным занятиям — стоит обратиться к ветеринару.

Если кошка плохо спит ночью

Причинами ночной активности могут быть стресс, боль, паразиты или тревога разлуки. Особенно часто это проявляется у очень привязанных животных. Иногда кошки "сходят с ума" вечером — устраивают короткие забеги, что считается нормальным способом выплеснуть энергию.

Советы шаг за шагом: как улучшить сон кошки

  1. Создайте комфортное место для отдыха. Пусть у кошки будет несколько спальных зон: в тепле, на высоте и вдали от шума.
  2. Поддерживайте подходящую температуру. Оптимум — 18-22 °C. Кошки любят подоконники с солнечными лучами или мягкие подстилки у обогревателя.
  3. Следите за гигиеной спального места. Регулярно стирайте подушки и покрывала.
  4. Избегайте навязывания. Пусть питомец сам выберет, где спать — даже если это коробка или клавиатура.
  5. Регулируйте освещение. Естественный свет помогает сохранять циркадные ритмы.

А что если кошка спит днём, а ночью бодрствует?

Это не всегда отклонение. Кошки по природе активны в сумерках, поэтому ночные пробуждения нормальны. Однако если поведение становится навязчивым — попробуйте добавить вечерние игры или немного сместить время кормления ближе к ночи.

FAQ

Сколько в среднем должна спать здоровая кошка?
Обычно от 12 до 16 часов. Всё, что значительно больше или меньше, требует внимания.

Почему кошка спит со мной в кровати?
Так она чувствует безопасность и эмоциональную связь. Это не признак доминирования, а доверия.

Можно ли будить спящую кошку?
Лучше не делать этого без необходимости. В фазе глубокого сна пробуждение вызывает стресс.

Мифы и правда

  • Миф: если кошка много спит, значит, ей скучно.
    Правда: не всегда. Большинство кошек просто следуют естественному биоритму.
  • Миф: кошки видят сны так же, как люди.
    Правда: их сны короче и чаще связаны с инстинктами — охотой и игрой.
  • Миф: чем старше кошка, тем больше она ленивая.
    Правда: сон помогает пожилым животным справляться с болями и усталостью, но не означает апатию.

Три интересных факта

  1. Кошки проводят во сне до двух третей своей жизни.
  2. Самый сонный возраст — первые два месяца: котята почти не просыпаются.
  3. Домашние кошки адаптируются к графику хозяина и могут менять ритм сна под него.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
