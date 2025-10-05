Игры с ежом в Балаково: один укус и мгновенная госпитализация — почему врачи бьют тревогу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:16
Зоосфера

В городе Балаково Саратовской области произошел случай, который лишний раз напоминает об опасности контактов с дикими животными. Местный житель, гуляя по городу, заметил детей, игравших с ежом. Зная о потенциальной угрозе заражения бешенством, мужчина попытался отогнать животное, однако в результате был мгновенно укушен за палец. Об этом инциденте сообщила Балаковская городская клиническая больница на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ёж обыкновенный
Фото: commons.wikimedia.org by LoopZilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ёж обыкновенный

Мгновенная реакция и риск укуса в кисть

Инстинктивная попытка защитить детей обернулась необходимостью срочной медицинской помощи. Специалисты пояснили, что укус в область кисти особенно опасен.

"Кисть руки густо усеяна нервными окончаниями, что делает ее критически опасной зоной для проникновения вируса", — объяснили медики.

Своевременная помощь: госпитализация и введение вакцины

Пострадавший мужчина проявил ответственность и сразу после укуса обратился в травмпункт. После консультации врача-рабиолога его госпитализировали. В условиях стационара ему была оказана вся необходимая помощь: введен противорабический иммуноглобулин, содержащий готовые антитела, и сделана антирабическая вакцина. На данный момент за состоянием пациента ведется тщательное наблюдение.

Важное напоминание: бешенство неизлечимо

Медики воспользовались этим случаем, чтобы напомнить жителям о серьезной угрозе. Опасность заражения бешенством исходит не только от ежей, но и от других диких животных — лис, грызунов, а также птиц-падальщиков.

Важно помнить, что бешенство почти неизлечимо и в случае укуса необходимо незамедлительно обращаться за помощью. Это заболевание практически в 100% случаев приводит к летальному исходу после появления симптомов, и в мировой медицинской практике зафиксированы лишь единичные случаи выживания.

Бдительность и немедленные действия после любого контакта с диким или бездомным животным являются единственным надежным способом предотвратить трагедию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
