Помощники, которые сами нуждаются в помощи: владельцам собак-проводников начнут компенсировать расходы

Они каждый день ведут по улицам тех, кто не видит свет — уверенно, спокойно и бесстрашно. Но даже самым верным помощникам нужна поддержка. С 2026 года владельцы собак-проводников смогут получать компенсацию на корм — шаг, который сделает жизнь незрячих людей и их четвероногих спутников чуть проще и теплее.

"С 2026 года в России владельцы собак-проводников смогут получать дополнительную компенсацию на корм в виде электронного сертификата. Средства будут ежегодно индексироваться, чтобы частично покрывать реальные расходы на содержание животных", — сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Сколько стоит содержание собаки-проводника

По данным экспертов, ежегодные расходы на одного питомца в среднем составляют от 98 до 120 тысяч рублей.

Статья расходов Средняя сумма, руб. в год Корм 82 000 Ветеринарное обслуживание 28 000 Снаряжение и уход 10 000 Итого ≈ 120 000

При этом федеральная выплата, установленная правительством, составляет 37 832 рубля — она покрывает лишь треть затрат.

"Для решения этой проблемы Всероссийское общество слепых активно работает над расширением мер поддержки в регионах и на федеральном уровне", — сообщили в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС.

Где уже есть региональные компенсации

Дополнительные выплаты владельцам собак-проводников сегодня установлены в девяти регионах России:

Амурская область; Сахалинская область; Иркутская область; Красноярский край; Хабаровский край; Республика Мордовия; Липецкая область; Мурманская область; Приморский край.

Кроме того, в Москве и Татарстане действуют льготы на ветеринарное обслуживание.

Почему это важно

Собака-проводник — не просто питомец, а помощник, обеспечивающий человеку с нарушением зрения независимость и безопасность. Обучение и содержание таких животных требуют особых условий и постоянного внимания. Недостаток финансовой поддержки часто становится причиной отказа от собаки, даже если человек в ней нуждается.

Мнение специалистов

По словам кинологов и представителей ВОС, введение электронных сертификатов решает сразу несколько задач:

делает процесс получения компенсации прозрачным;

позволяет точно учитывать расходы;

упрощает получение средств, особенно для людей с ограничениями по зрению.

Исторический контекст

Первая государственная программа по поддержке владельцев собак-проводников появилась в России в 2014 году. Тогда размер компенсации составлял 10 000 рублей в год. Позже сумма была увеличена до 37 832 рублей, однако она всё равно оставалась значительно ниже реальных затрат.

В последние годы регионы начали самостоятельно вводить дополнительные меры поддержки. Новая система электронных сертификатов станет первым шагом к созданию единого федерального механизма, действующего по всей стране.

FAQ

Что представляет собой электронный сертификат?

Это цифровой документ, по которому владелец сможет приобретать корм в зоомагазинах или у поставщиков, заключивших договор с государством.

Будет ли выплата зависеть от региона?

Да, субъекты смогут устанавливать собственные надбавки или дополнительные льготы.

Когда вступит в силу новая мера?

С 1 января 2026 года. Индексация выплат будет происходить ежегодно.

Кто сможет получить сертификат?

Только владельцы официально зарегистрированных собак-проводников, обученных в аккредитованных школах ВОС.

Для кого Плюсы Минусы Владельцы собак-проводников — Возможность покупать корм за счёт компенсации;- Ежегодная индексация выплат;- Прозрачный и удобный формат электронного сертификата;- Частичное снижение финансовой нагрузки — Компенсация не покрывает всех расходов;- Возможны сложности с использованием сертификата в небольших населённых пунктах Государство — Повышение социальной поддержки людей с инвалидностью;- Повышение эффективности контроля расходов;- Формирование единой цифровой системы помощи — Необходимость ежегодного пересмотра бюджета;- Риски бюрократических задержек на старте программы Школы подготовки собак и ВОС — Расширение программы поддержки;- Повышение интереса к обучению собак-проводников;- Возможность привлечения внимания к важности работы кинологов — Увеличение объёма административных задач;- Потребность в обновлении цифровой инфраструктуры

Введение компенсации на корм для собак-проводников — важный шаг в поддержке людей с нарушениями зрения. Новая система сделает содержание животных более доступным и укрепит сеть помощи незрячим гражданам по всей стране.