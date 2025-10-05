Помощники, которые сами нуждаются в помощи: владельцам собак-проводников начнут компенсировать расходы

Они каждый день ведут по улицам тех, кто не видит свет — уверенно, спокойно и бесстрашно. Но даже самым верным помощникам нужна поддержка. С 2026 года владельцы собак-проводников смогут получать компенсацию на корм — шаг, который сделает жизнь незрячих людей и их четвероногих спутников чуть проще и теплее.
"С 2026 года в России владельцы собак-проводников смогут получать дополнительную компенсацию на корм в виде электронного сертификата. Средства будут ежегодно индексироваться, чтобы частично покрывать реальные расходы на содержание животных", — сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
По данным экспертов, ежегодные расходы на одного питомца в среднем составляют от 98 до 120 тысяч рублей.
|Статья расходов
|Средняя сумма, руб. в год
|Корм
|82 000
|Ветеринарное обслуживание
|28 000
|Снаряжение и уход
|10 000
|Итого
|≈ 120 000
При этом федеральная выплата, установленная правительством, составляет 37 832 рубля — она покрывает лишь треть затрат.
"Для решения этой проблемы Всероссийское общество слепых активно работает над расширением мер поддержки в регионах и на федеральном уровне", — сообщили в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС.
Дополнительные выплаты владельцам собак-проводников сегодня установлены в девяти регионах России:
Кроме того, в Москве и Татарстане действуют льготы на ветеринарное обслуживание.
Собака-проводник — не просто питомец, а помощник, обеспечивающий человеку с нарушением зрения независимость и безопасность. Обучение и содержание таких животных требуют особых условий и постоянного внимания. Недостаток финансовой поддержки часто становится причиной отказа от собаки, даже если человек в ней нуждается.
По словам кинологов и представителей ВОС, введение электронных сертификатов решает сразу несколько задач:
Первая государственная программа по поддержке владельцев собак-проводников появилась в России в 2014 году. Тогда размер компенсации составлял 10 000 рублей в год. Позже сумма была увеличена до 37 832 рублей, однако она всё равно оставалась значительно ниже реальных затрат.
В последние годы регионы начали самостоятельно вводить дополнительные меры поддержки. Новая система электронных сертификатов станет первым шагом к созданию единого федерального механизма, действующего по всей стране.
Это цифровой документ, по которому владелец сможет приобретать корм в зоомагазинах или у поставщиков, заключивших договор с государством.
Да, субъекты смогут устанавливать собственные надбавки или дополнительные льготы.
С 1 января 2026 года. Индексация выплат будет происходить ежегодно.
Только владельцы официально зарегистрированных собак-проводников, обученных в аккредитованных школах ВОС.
|Для кого
|Плюсы
|Минусы
|Владельцы собак-проводников
|— Возможность покупать корм за счёт компенсации;- Ежегодная индексация выплат;- Прозрачный и удобный формат электронного сертификата;- Частичное снижение финансовой нагрузки
|— Компенсация не покрывает всех расходов;- Возможны сложности с использованием сертификата в небольших населённых пунктах
|Государство
|— Повышение социальной поддержки людей с инвалидностью;- Повышение эффективности контроля расходов;- Формирование единой цифровой системы помощи
|— Необходимость ежегодного пересмотра бюджета;- Риски бюрократических задержек на старте программы
|Школы подготовки собак и ВОС
|— Расширение программы поддержки;- Повышение интереса к обучению собак-проводников;- Возможность привлечения внимания к важности работы кинологов
|— Увеличение объёма административных задач;- Потребность в обновлении цифровой инфраструктуры
Введение компенсации на корм для собак-проводников — важный шаг в поддержке людей с нарушениями зрения. Новая система сделает содержание животных более доступным и укрепит сеть помощи незрячим гражданам по всей стране.
