Интеллект без позвоночника: животное, которое переиграло человека в камуфляже и логике

Когда речь заходит о морских гениях, мы вспоминаем дельфинов или осьминогов. А вот каракатица — герой из тени: странное, пульсирующее существо с гипнотическими глазами, которое умеет исчезать, считать, драться, обманывать и даже менять пол. Более 120 видов этих моллюсков живут почти во всех морях планеты, и каждый из них способен удивить даже нейробиолога. Вот почему каракатица вполне может оказаться умнее, чем кажется (а может, и умнее вас).
Каракатицы — чемпионы мира по маскировке. Их кожа состоит из миллионов микроскопических мешочков с пигментом — хроматофоров, а также отражающих клеток — иридофоров и лейкофоров. Мозг управляет ими как экраном, мгновенно меняя цвет и узор. Но главное — они могут "замораживать" маскировку: фиксировать положение хроматофоров на целый час без участия нервной системы. Это экономит энергию и делает их практически невидимыми.
Такая способность помогает не только спасаться от хищников, но и подкрадываться к добыче. Каракатица просто "сливается" с фоном, и ничего не подозревающая рыба подплывает слишком близко.
В эксперименте 2016 года учёные проверили, способны ли каракатицы отличать количество объектов. 54 особи фараоновой каракатицы (Sepia pharaonis) помещали в аквариум с прозрачным контейнером, где в двух камерах лежало разное число креветок.
Выбор всегда был осознанным: каракатицы шли к секции, где добычи больше. Даже когда разница была минимальна — например, четыре против пяти креветок, — они стабильно выбирали "выгодную" сторону. Это свидетельствует о примитивном чувстве количества, сравнимом с тем, что наблюдается у воронов и дельфинов.
Чернила каракатицы служат им дымовой завесой, но у этого механизма есть и культурная история. Именно от слова Sepia (латинское название каракатицы) появилось обозначение цвета — "сепия", известного художникам с античности.
Когда-то из чернильного мешка каракатицы добывали пигмент для письма и живописи. Сегодня эти чернила нашли новое применение — в гастрономии: паста, ризотто и соусы с каракатицей ценятся за глубокий вкус и естественный цвет.
Несмотря на ум и спокойствие, каракатицы могут быть крайне агрессивными. Самцы часто вступают в поединки из-за самок: брызгают чернилами, кусаются и устраивают зрелищные схватки.
Видео 2011 года впервые показало такое поведение в дикой природе. Один самец попытался "украсть" партнёршу у другого — и получил настоящий подводный бой с укусами и вспышками чернил. Учёные отметили, что каракатицы оценивают силу противника перед атакой, а не действуют вслепую. Это говорит о продуманном поведении и даже о зачатках тактики.
Под щупальцами каракатицы — твёрдый клюв, острый, как лезвие ножа. Им она прокусывает панцири крабов и раков. Но есть и бонус: в слюне содержится токсин, который парализует добычу.
Это делает каракатицу эффективным хищником без яда в привычном смысле. Её метод — точность и скорость. Клюв выстреливает между щупальцами за доли секунды, и добыча уже не сопротивляется.
Крупные самцы каракатиц часто не подпускают мелких соперников к самкам. Но природа придумала ход конём: "миниатюрные" самцы умеют маскироваться под самок.
Они окрашивают половину тела в женские оттенки, отворачиваются нужной стороной от доминантного самца и одновременно демонстрируют свою "мужскую" половину самке. Пока конкурент отвлекается, хитрец успевает спариться — прямо под его носом.
Этот обман требует мгновенного анализа ситуации и управления окраской с невероятной точностью — уровень когнитивной гибкости, недостижимый для большинства животных.
Около 95% времени каракатица проводит в покое. На первый взгляд — лень. Но на деле — энергетическая стратегия. Живут эти животные всего два года, зато быстро растут: от миллиметрового малыша до десятикилограммового хищника. Излишняя активность могла бы разрушить этот баланс.
Они экономят энергию, чтобы тратить её на рост, регенерацию и сложные поведенческие реакции. Так что их "лень" — не слабость, а продуманное выживание.
|Навык
|Каракатица
|Человек
|Камуфляж
|Мгновенный, с контролем текстуры
|Только одежда и маскировка
|Счёт
|Различает количество до 5-6 объектов
|Абстрактное мышление
|Тактика
|Использует хитрость и анализ силы противника
|Социальная стратегия
|Обучение
|Осваивает поведение по наблюдению
|Формальное обучение
|Продолжительность жизни
|1-2 года
|70+ лет
Разумеется, люди выигрывают по масштабу интеллекта. Но для морского беспозвоночного каракатица демонстрирует невероятный уровень когнитивного развития.
Некоторые нейробиологи считают, что при продолжительной жизни эти моллюски могли бы эволюционировать в нечто, способное к "морской культуре": обмену опытом, обучению потомства, коллективным стратегиям охоты. Их мозг уже сейчас построен сложно — по структуре он ближе к мозгу птиц и млекопитающих, чем к типичному моллюску.
Миф: каракатица опасна для людей.
Правда: нет, она избегает контакта и атакует только при защите.
Миф: каракатицы живут десятилетиями.
Правда: максимум два года.
Миф: чернила служат только для защиты.
Правда: они участвуют и в коммуникации — "дымовые сигналы" помогают другим особям распознать угрозу.
Каракатица — живое доказательство того, что интеллект не требует позвоночника. Она анализирует, считает, мимикрирует, обманывает и даже экономит энергию лучше, чем многие люди планируют свой день. В мире, где мы привыкли мерить разум по человеческим меркам, этот моллюск напоминает: ум может принимать совершенно иную форму.
