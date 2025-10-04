Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Застройщики молятся, чтобы вы об этом не узнали: один документ раскрывает все их финансовые тайны
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Яблоки заиграют по-новому: раскрываем тайну легендарного яблочного пирога от Массари
Стас Пьеха раскрывает секрет: как его бывшая жена придумала мем, который взорвал интернет
Ложное ощущение свежести: сухой шампунь спасает утро, но мстит вечером
Стереотип или диагноз? Почему кризис среднего возраста пугает больше, чем болезнь
Они не говорят, но знают больше людей: почему питомцы видят нас без масок и продлевают нам жизнь
Блюдо, которое пахнет теплом и специями: баклажаны из мультиварки не требуют ни времени, ни сил
Этот кухонный отход спасет ваш дом: картофельные очистки + секретный ингредиент

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

7:11
Зоосфера

Амазонка снова заставила науку пересмотреть привычные представления о жизни в её джунглях. Международная группа биологов во главе с исследователями из Университета Квинсленда (Австралия) сообщила об открытии северной зелёной анаконды (Eunectes akayima) - змея, чья длина может превышать восемь метров, а ширина туловища достигает метра. Это не просто новая находка — возможно, крупнейшая змея в истории наблюдений.

Змея в тропической реке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Змея в тропической реке

Гигант, скрывавшийся в воде

Открытие произошло во время экспедиции в Эквадор, на территории коренного народа байуаэри ваорани, где исследователи изучали жизнь в мелководных тёплых притоках Амазонки. Местные жители давно рассказывали о "водяных драконах", способных переворачивать лодки, и, как оказалось, не преувеличивали.

"Эти великолепные существа были огромными. Мы нашли самку длиной 6,3 метра, но слышали сообщения о ещё более крупных особях — до 7,5 метра и весом около 500 килограммов", — сообщил биолог Брайан Фрай, возглавлявший исследование.

Фрай и его команда зафиксировали размеры, сняли ДНК-пробы и установили, что они имеют дело не с привычной южной зелёной анакондой, а с совершенно другим видом.

Генетика, которая всё объяснила

На первый взгляд северная и южная анаконды почти неотличимы. Однако генетический анализ показал различие в 5,5%, что более чем вдвое превышает разницу между человеком и шимпанзе.

Вид Ареал Генетическое отличие Средняя длина Вес
Eunectes murinus (южная зелёная анаконда) Бразилия, Перу, Боливия - до 6 м до 250 кг
Eunectes akayima (северная зелёная анаконда) Эквадор, север Амазонии 5,5% до 8,4 м до 500 кг

Учёные считают, что эволюционное разделение между этими видами произошло около 10 миллионов лет назад — задолго до того, как в Амазонке сформировались современные экосистемы.

"Это доказывает, что Амазонка хранит гораздо больше биологических тайн, чем мы думали", — отметил Брайан Фрай.

Хищник без яда

Несмотря на пугающие размеры, северная анаконда не ядовита. Её главное оружие — мышцы. Она убивает добычу удушением, обвивая тело кольцами и сжимая, пока не прекращается дыхание жертвы. В рационе — рыба, птицы, кайманы, капибары и даже мелкие олени.

Самки крупнее самцов и нередко весят свыше 200 килограммов. Эти рептилии плавают бесшумно и могут подолгу оставаться под водой, наблюдая за добычей.

"Они напоминают нам, что природа Амазонки всё ещё полна сил и тайн", — сказал Фрай.

Экологическая роль

Анаконды — важные индикаторы здоровья экосистем. В отличие от крупных кошек или приматов, они почти полностью зависят от состояния водной среды. Любые изменения в составе воды, температуре или растительном покрове немедленно отражаются на популяции змей.

Если анаконды исчезают — это тревожный сигнал для всей системы. Именно поэтому исследователи призывают защищать их место обитания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать анаконду опасной для человека.
    Последствие: массовое истребление вида.
    Альтернатива: воспринимать её как ключевой элемент экосистемы — она регулирует численность других животных.

  • Ошибка: расчищать берега рек под фермы и дороги.
    Последствие: утрата среды обитания.
    Альтернатива: развивать экотуризм и программы сохранения биоразнообразия.

  • Ошибка: игнорировать климатические изменения.
    Последствие: сокращение популяции из-за высыхания болот и повышения температуры воды.
    Альтернатива: создание природоохранных зон с контролем вырубок.

А что если этот вид исчезнет

Учёные предупреждают: потеря даже одной крупной хищной особи нарушит пищевые цепочки Амазонки. Анаконды сдерживают рост численности грызунов и водоплавающих животных, предотвращая перенаселение и эпидемии среди них. Исчезновение этого вида изменит баланс всей речной экосистемы.

Плюсы и минусы гигантского вида

Плюсы Минусы
Укрепляет биоразнообразие региона Уязвим перед изменением климата
Контролирует популяцию водных млекопитающих Трудно отслеживать из-за скрытного образа жизни
Привлекает внимание к проблеме сохранения Амазонки Может вызывать страх и агрессию у человека

FAQ

Правда ли, что анаконда может съесть человека

Случаи нападения крайне редки и не подтверждены научно. Обычно змеи избегают контакта с людьми.

Где обитает северная анаконда

В болотистых районах северной Амазонки, преимущественно в Эквадоре и Колумбии, где температура воды остаётся тёплой круглый год.

Сколько весит крупнейшая зарегистрированная особь

По данным экспедиции, около 500 кг при длине свыше 8 метров.

Можно ли увидеть этих змей в дикой природе

Практически нет — они ведут скрытный образ жизни и обитают в труднодоступных зонах.

Мифы и правда

  • Миф: анаконды нападают на лодки.
    Правда: это легенды. Они не проявляют агрессии без угрозы.

  • Миф: северная анаконда — мутант.
    Правда: это отдельный вид, отделившийся от южного более 10 млн лет назад.

  • Миф: все анаконды одинаковы.
    Правда: различия между северной и южной формами значительнее, чем между многими млекопитающими.

Исторический контекст

  • Первые упоминания об "огромных водяных змеях" появились в записях миссионеров XVI века.
  • Научное описание зелёной анаконды Eunectes murinus было опубликовано в 1830 году.
  • В 2025 году австралийские исследователи доказали существование северной разновидности — Eunectes akayima.
  • По оценкам экологов, Амазонка потеряла до 30% лесного покрова, что угрожает всем крупным видам региона.

2 интересных факта

  • У анаконд отсутствует яд — они убивают исключительно за счёт силы мышц.
  • Самки почти вдвое крупнее самцов — редкий случай в мире рептилий.

Северная зелёная анаконда — доказательство того, что даже в XXI веке Амазонка способна преподносить открытия, сопоставимые с мифами. Этот гигант, возникший миллионы лет назад, напоминает: природа всё ещё сильнее нас, и её тайны далеко не исчерпаны.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя

Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.

Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Стереотип или диагноз? Почему кризис среднего возраста пугает больше, чем болезнь
Они не говорят, но знают больше людей: почему питомцы видят нас без масок и продлевают нам жизнь
Блюдо, которое пахнет теплом и специями: баклажаны из мультиварки не требуют ни времени, ни сил
Этот кухонный отход спасет ваш дом: картофельные очистки + секретный ингредиент
Современный дизайн и экономия: гибрид Evolute i-Space получил новый интерьер и батарею
Они верили в лёгкие деньги и потеряли всё: как распознать инвестиционного хищника по первым словам
Смеялись над хилой рассадой — теперь просят черенки: всё из-за одного совета по закалке
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
УЕФА победила? Барселона меняет курс и оставляет Реал один на один с Суперлигой
Южная Корея осенью — время чудес: эти фестивали станут открытием для посетителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.