Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Амазонка снова заставила науку пересмотреть привычные представления о жизни в её джунглях. Международная группа биологов во главе с исследователями из Университета Квинсленда (Австралия) сообщила об открытии северной зелёной анаконды (Eunectes akayima) - змея, чья длина может превышать восемь метров, а ширина туловища достигает метра. Это не просто новая находка — возможно, крупнейшая змея в истории наблюдений.
Открытие произошло во время экспедиции в Эквадор, на территории коренного народа байуаэри ваорани, где исследователи изучали жизнь в мелководных тёплых притоках Амазонки. Местные жители давно рассказывали о "водяных драконах", способных переворачивать лодки, и, как оказалось, не преувеличивали.
"Эти великолепные существа были огромными. Мы нашли самку длиной 6,3 метра, но слышали сообщения о ещё более крупных особях — до 7,5 метра и весом около 500 килограммов", — сообщил биолог Брайан Фрай, возглавлявший исследование.
Фрай и его команда зафиксировали размеры, сняли ДНК-пробы и установили, что они имеют дело не с привычной южной зелёной анакондой, а с совершенно другим видом.
На первый взгляд северная и южная анаконды почти неотличимы. Однако генетический анализ показал различие в 5,5%, что более чем вдвое превышает разницу между человеком и шимпанзе.
|Вид
|Ареал
|Генетическое отличие
|Средняя длина
|Вес
|Eunectes murinus (южная зелёная анаконда)
|Бразилия, Перу, Боливия
|-
|до 6 м
|до 250 кг
|Eunectes akayima (северная зелёная анаконда)
|Эквадор, север Амазонии
|5,5%
|до 8,4 м
|до 500 кг
Учёные считают, что эволюционное разделение между этими видами произошло около 10 миллионов лет назад — задолго до того, как в Амазонке сформировались современные экосистемы.
"Это доказывает, что Амазонка хранит гораздо больше биологических тайн, чем мы думали", — отметил Брайан Фрай.
Несмотря на пугающие размеры, северная анаконда не ядовита. Её главное оружие — мышцы. Она убивает добычу удушением, обвивая тело кольцами и сжимая, пока не прекращается дыхание жертвы. В рационе — рыба, птицы, кайманы, капибары и даже мелкие олени.
Самки крупнее самцов и нередко весят свыше 200 килограммов. Эти рептилии плавают бесшумно и могут подолгу оставаться под водой, наблюдая за добычей.
"Они напоминают нам, что природа Амазонки всё ещё полна сил и тайн", — сказал Фрай.
Анаконды — важные индикаторы здоровья экосистем. В отличие от крупных кошек или приматов, они почти полностью зависят от состояния водной среды. Любые изменения в составе воды, температуре или растительном покрове немедленно отражаются на популяции змей.
Если анаконды исчезают — это тревожный сигнал для всей системы. Именно поэтому исследователи призывают защищать их место обитания.
Ошибка: считать анаконду опасной для человека.
Последствие: массовое истребление вида.
Альтернатива: воспринимать её как ключевой элемент экосистемы — она регулирует численность других животных.
Ошибка: расчищать берега рек под фермы и дороги.
Последствие: утрата среды обитания.
Альтернатива: развивать экотуризм и программы сохранения биоразнообразия.
Ошибка: игнорировать климатические изменения.
Последствие: сокращение популяции из-за высыхания болот и повышения температуры воды.
Альтернатива: создание природоохранных зон с контролем вырубок.
Учёные предупреждают: потеря даже одной крупной хищной особи нарушит пищевые цепочки Амазонки. Анаконды сдерживают рост численности грызунов и водоплавающих животных, предотвращая перенаселение и эпидемии среди них. Исчезновение этого вида изменит баланс всей речной экосистемы.
|Плюсы
|Минусы
|Укрепляет биоразнообразие региона
|Уязвим перед изменением климата
|Контролирует популяцию водных млекопитающих
|Трудно отслеживать из-за скрытного образа жизни
|Привлекает внимание к проблеме сохранения Амазонки
|Может вызывать страх и агрессию у человека
Случаи нападения крайне редки и не подтверждены научно. Обычно змеи избегают контакта с людьми.
В болотистых районах северной Амазонки, преимущественно в Эквадоре и Колумбии, где температура воды остаётся тёплой круглый год.
По данным экспедиции, около 500 кг при длине свыше 8 метров.
Практически нет — они ведут скрытный образ жизни и обитают в труднодоступных зонах.
Миф: анаконды нападают на лодки.
Правда: это легенды. Они не проявляют агрессии без угрозы.
Миф: северная анаконда — мутант.
Правда: это отдельный вид, отделившийся от южного более 10 млн лет назад.
Миф: все анаконды одинаковы.
Правда: различия между северной и южной формами значительнее, чем между многими млекопитающими.
Северная зелёная анаконда — доказательство того, что даже в XXI веке Амазонка способна преподносить открытия, сопоставимые с мифами. Этот гигант, возникший миллионы лет назад, напоминает: природа всё ещё сильнее нас, и её тайны далеко не исчерпаны.
