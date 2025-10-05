Четыре дня погони: как в Петербурге ловили сбежавшего тропического калао с метровым клювом и крыльями-парусами

В Санкт-Петербурге сотрудники Ленинградского зоопарка поймали улетевшую тропическую птицу калао по кличке Шанти. Экзотическая птица сбежала ещё в конце сентября во время перевода из летнего вольера в зимний.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Название: Большой индийский калао на ветке

Как проходили поиски

Поймать калао удалось лишь на четвёртый день после побега.

"Птицу Шанти специалисты смогли поймать лишь на четвертый день после побега. Сейчас с калао всё хорошо", — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Накануне птицу уже находили неподалёку от станции метро "Чкаловская". Специалисты несколько раз пытались её отловить:

использовали седативный препарат в специальном ружье, но попасть не удалось;

предлагали виноград с добавленным снотворным, но прохожие спугнули уже сонную птицу.

В итоге поймать удалось, когда активность Шанти снизилась, и она села на дерево.

Кто такая Шанти

Калао относится к семейству птиц-носорогов.

Длина тела — до 1 м, размах крыльев — до 150 см.

Вес — около 3,4 кг.

Отличительный признак — крупный желтоватый клюв и V-образный костяной "шлем" на голове.

У самок размеры меньше, чем у самцов.

Эти птицы обитают в тропических регионах Азии и абсолютно не приспособлены к жизни в климате Петербурга.

Почему важно было вернуть птицу

В зоопарке подчёркивают: Шанти родилась и выросла в неволе, поэтому самостоятельная жизнь в дикой природе, тем более в северном климате, представляла опасность. Похолодание, отсутствие привычного питания и стресс могли негативно сказаться на её здоровье.

Интересный факт

Легенды о необычных животных и птицах в зоопарках случаются нередко. В сентябре в Московском зоопарке родилась двойня у самки капибары. За родами можно было наблюдать в прямом эфире, а малыши стали настоящими любимцами публики.

Плюсы и минусы ситуации для зоопарка

Плюсы Минусы Птица успешно найдена и возвращена Стресс для животного Повышенное внимание к зоопарку Репутационные риски из-за побега Возможность рассказать публике об уникальном виде Вероятные расходы на дополнительные меры безопасности

FAQ

Кто такой калао?

Это тропическая птица-носорог из Юго-Восточной Азии. Отличается крупным клювом и своеобразным костяным наростом на голове.

Почему птица улетела?

Инцидент произошёл во время перевода из летнего вольера в зимний.

Может ли такая птица жить в условиях Петербурга?

Нет. Без заботы специалистов она не выжила бы из-за холода и отсутствия привычного корма.

Исторический контекст

Случаи, когда животные сбегают из зоопарков, происходят во всём мире и всегда привлекают внимание публики.

Россия. В 2017 году в Якутии из зоопарка сбежал бурый медведь. Животное пришлось усыпить, так как оно вышло к жилым кварталам. В 2019 году в Иркутском зоосаде лиса Лисси выбралась из вольера и прогулялась по территории города, но её быстро вернули.

Европа. В 2016 году в Берлинском зоопарке обезьяны-макаки выбрались из вольера и разгуливали по парку. Их удалось вернуть без происшествий.

США. В 2012 году в зоопарке Лос-Анджелеса сбежала горилла, но её поймали спустя несколько часов. Инцидент вызвал оживлённую дискуссию о безопасности вольеров.

Азия. В 2021 году в Китае три леопарда сбежали из сафари-парка. Поиски длились несколько дней, к операции подключили армию.

Эти примеры показывают: даже при современных технологиях полностью исключить такие ситуации невозможно. Но каждый случай становится уроком для зоопарков — усиливаются меры безопасности, а сотрудники получают новый опыт по возвращению животных.