Четыре дня погони: как в Петербурге ловили сбежавшего тропического калао с метровым клювом и крыльями-парусами

В Санкт-Петербурге сотрудники Ленинградского зоопарка поймали улетевшую тропическую птицу калао по кличке Шанти. Экзотическая птица сбежала ещё в конце сентября во время перевода из летнего вольера в зимний.
Поймать калао удалось лишь на четвёртый день после побега.
"Птицу Шанти специалисты смогли поймать лишь на четвертый день после побега. Сейчас с калао всё хорошо", — сообщили в пресс-службе зоопарка.
Накануне птицу уже находили неподалёку от станции метро "Чкаловская". Специалисты несколько раз пытались её отловить:
В итоге поймать удалось, когда активность Шанти снизилась, и она села на дерево.
Калао относится к семейству птиц-носорогов.
Эти птицы обитают в тропических регионах Азии и абсолютно не приспособлены к жизни в климате Петербурга.
В зоопарке подчёркивают: Шанти родилась и выросла в неволе, поэтому самостоятельная жизнь в дикой природе, тем более в северном климате, представляла опасность. Похолодание, отсутствие привычного питания и стресс могли негативно сказаться на её здоровье.
Легенды о необычных животных и птицах в зоопарках случаются нередко. В сентябре в Московском зоопарке родилась двойня у самки капибары. За родами можно было наблюдать в прямом эфире, а малыши стали настоящими любимцами публики.
|Плюсы
|Минусы
|Птица успешно найдена и возвращена
|Стресс для животного
|Повышенное внимание к зоопарку
|Репутационные риски из-за побега
|Возможность рассказать публике об уникальном виде
|Вероятные расходы на дополнительные меры безопасности
Это тропическая птица-носорог из Юго-Восточной Азии. Отличается крупным клювом и своеобразным костяным наростом на голове.
Инцидент произошёл во время перевода из летнего вольера в зимний.
Нет. Без заботы специалистов она не выжила бы из-за холода и отсутствия привычного корма.
Случаи, когда животные сбегают из зоопарков, происходят во всём мире и всегда привлекают внимание публики.
Эти примеры показывают: даже при современных технологиях полностью исключить такие ситуации невозможно. Но каждый случай становится уроком для зоопарков — усиливаются меры безопасности, а сотрудники получают новый опыт по возвращению животных.
