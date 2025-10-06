Монстр без зубов, но с аппетитом: инвазивный моллюск превращает Волгу в болото

На первый взгляд — просто ракушка, мирно живущая на дне реки. Но под этим безобидным видом скрывается один из самых коварных захватчиков современной гидросферы. Китайская беззубка — двустворчатый моллюск, который пришёл в наши воды тихо, но уверенно. И теперь Волга, Обь и Енисей — под её тяжёлым панцирем.
Беззубки — родственные пресноводные моллюски, распространённые по всему миру. Однако китайская беззубка (Anodonta woodiana) — не местная для России. Родом из бассейнов Янцзы и Меконга, она впервые появилась у нас ещё в советские времена. В 1970-х учёные заметили её в Казахстане и решили, что угрозы нет. Но, как оказалось, зря.
После 2010-х годов моллюск начал стремительно продвигаться на север, обосновываясь в сибирских и центральных реках. В 2017 году Уральское отделение РАН обнаружило китайскую беззубку в Обском водохранилище, а к 2022-му — уже и в Енисее, и в Волге. Сегодня она встречается даже в Подмосковье.
"Беззубка — моллюск, который не должен был попасть в наши воды", — заявил биолог РАН Сергей Багров.
Обычные двустворчатые моллюски имеют зубчатый замок, удерживающий створки. У беззубок его нет — отсюда и название. Но компенсируют они это другими способностями: необычайной плодовитостью и паразитическими личинками.
Личинки беззубки называются глохидиями. Они не живут самостоятельно — цепляются к жабрам рыб и высасывают их кровь в течение нескольких недель. В умеренных количествах вред минимален, но китайские беззубки производят в десятки раз больше личинок, чем местные виды. Рыбы задыхаются, теряют вес и становятся добычей хищников.
Под электронным микроскопом глохидия выглядит устрашающе: крошечный мешочек с "челюстями", готовыми вцепиться в жертву.
Эти пришельцы из Поднебесной оказались чемпионами по выживанию. Они:
В Волге китайская беззубка уже составляет до 40% всех двустворчатых моллюсков, вытесняя местные виды и разрушая пищевые цепочки.
Регулярный мониторинг. Проверять воду и рыбу на наличие глохидий перед выпуском в природные водоёмы.
Локальное осушение. При обнаружении крупных колоний в стоячих водоёмах возможно частичное осушение.
Информирование рыболовов. Предупреждать о признаках заражения рыб.
Научный контроль. Создание базы данных распространения китайской беззубки для отслеживания ареала.
Без этого наше природное равновесие рискует навсегда измениться.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорирование появления вида
|Массовое заражение рыб глохидиями
|Регулярные проверки рыбы и воды
|Сброс воды из предприятий без фильтрации
|Увеличение температур, комфортных для моллюска
|Контроль сбросов и температуры воды
|Случайный перенос беззубок с техникой и лодками
|Распространение в новые регионы
|Дезинфекция оборудования после спуска на воду
Экологи не исключают, что в ближайшие десятилетия китайская беззубка может стать доминирующим видом в крупнейших реках России. Это приведёт к резкому снижению численности рыб, поскольку паразиты блокируют их дыхательные органы.
Кроме того, из-за фильтрационной активности беззубок снижается количество планктона, который служит пищей для мальков и других водных организмов. Реки становятся чище — но беднее по жизни.
|Плюсы
|Минусы
|Фильтрует воду, улучшая прозрачность
|Уничтожает местные виды рыб
|Устойчива к загрязнению
|Захватывает экосистемы и снижает биоразнообразие
|Увеличивает биомассу бентоса
|Паразитирует на жабрах рыб
|Может использоваться для биоиндикации
|Приводит к дисбалансу в пищевой цепи
Миф: беззубка безвредна, ведь она просто фильтрует воду.
Правда: её личинки паразитируют на рыбе и приводят к массовым заражениям.
Миф: моллюск не выживет в холодной воде.
Правда: в холодных реках выживает хуже, но в прогретых участках процветает.
Миф: беззубка не может размножаться без участия человека.
Правда: она размножается естественно, без искусственного переноса.
Можно ли съесть китайскую беззубку?
Теоретически — да, но практически нет: мясо твёрдое и имеет неприятный запах.
Как отличить китайскую беззубку от местной?
Она крупнее, тяжелее и имеет более гладкую, толстую раковину.
Есть ли шанс остановить распространение?
Полностью — нет, но можно замедлить с помощью экологического контроля и фильтрации сточных вод.
Китайцы действительно употребляют беззубок в пищу, используя их в супах и тонизирующих блюдах.
В одном сезоне взрослая особь может выпустить до миллиона глохидий.
Считается, что беззубки очищают воду лучше всех фильтров — на самом деле их эффект сильно преувеличен.
В 1970-х китайская беззубка впервые зафиксирована советскими учёными в Казахстане.
В 2017 году Уральское отделение РАН подтвердило её появление в Обском бассейне.
По одной версии, моллюск был завезён специально для очистки водохранилищ — документально это не доказано.
Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.