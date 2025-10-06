Монстр без зубов, но с аппетитом: инвазивный моллюск превращает Волгу в болото

На первый взгляд — просто ракушка, мирно живущая на дне реки. Но под этим безобидным видом скрывается один из самых коварных захватчиков современной гидросферы. Китайская беззубка — двустворчатый моллюск, который пришёл в наши воды тихо, но уверенно. И теперь Волга, Обь и Енисей — под её тяжёлым панцирем.

Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Китайская беззубка

Нежданный гость с Востока

Беззубки — родственные пресноводные моллюски, распространённые по всему миру. Однако китайская беззубка (Anodonta woodiana) — не местная для России. Родом из бассейнов Янцзы и Меконга, она впервые появилась у нас ещё в советские времена. В 1970-х учёные заметили её в Казахстане и решили, что угрозы нет. Но, как оказалось, зря.

После 2010-х годов моллюск начал стремительно продвигаться на север, обосновываясь в сибирских и центральных реках. В 2017 году Уральское отделение РАН обнаружило китайскую беззубку в Обском водохранилище, а к 2022-му — уже и в Енисее, и в Волге. Сегодня она встречается даже в Подмосковье.

"Беззубка — моллюск, который не должен был попасть в наши воды", — заявил биолог РАН Сергей Багров.

Как устроена беззубка и почему она опасна

Обычные двустворчатые моллюски имеют зубчатый замок, удерживающий створки. У беззубок его нет — отсюда и название. Но компенсируют они это другими способностями: необычайной плодовитостью и паразитическими личинками.

Личинки беззубки называются глохидиями. Они не живут самостоятельно — цепляются к жабрам рыб и высасывают их кровь в течение нескольких недель. В умеренных количествах вред минимален, но китайские беззубки производят в десятки раз больше личинок, чем местные виды. Рыбы задыхаются, теряют вес и становятся добычей хищников.

Под электронным микроскопом глохидия выглядит устрашающе: крошечный мешочек с "челюстями", готовыми вцепиться в жертву.

Почему численность моллюска растёт

Эти пришельцы из Поднебесной оказались чемпионами по выживанию. Они:

выдерживают загрязнённую воду, где другие виды гибнут;

быстрее растут и раньше начинают размножаться (в 3-4 раза раньше европейских аналогов);

достигают внушительных размеров — до 20 см в длину;

и почти не имеют врагов, потому что большинство рыб и птиц просто не в состоянии разгрызть их раковины.

В Волге китайская беззубка уже составляет до 40% всех двустворчатых моллюсков, вытесняя местные виды и разрушая пищевые цепочки.

Советы шаг за шагом: что делать с новым захватчиком

Регулярный мониторинг. Проверять воду и рыбу на наличие глохидий перед выпуском в природные водоёмы. Локальное осушение. При обнаружении крупных колоний в стоячих водоёмах возможно частичное осушение. Информирование рыболовов. Предупреждать о признаках заражения рыб. Научный контроль. Создание базы данных распространения китайской беззубки для отслеживания ареала.

Без этого наше природное равновесие рискует навсегда измениться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорирование появления вида Массовое заражение рыб глохидиями Регулярные проверки рыбы и воды Сброс воды из предприятий без фильтрации Увеличение температур, комфортных для моллюска Контроль сбросов и температуры воды Случайный перенос беззубок с техникой и лодками Распространение в новые регионы Дезинфекция оборудования после спуска на воду

А что если… китайские беззубки захватят всю Волгу

Экологи не исключают, что в ближайшие десятилетия китайская беззубка может стать доминирующим видом в крупнейших реках России. Это приведёт к резкому снижению численности рыб, поскольку паразиты блокируют их дыхательные органы.

Кроме того, из-за фильтрационной активности беззубок снижается количество планктона, который служит пищей для мальков и других водных организмов. Реки становятся чище — но беднее по жизни.

Таблица "Плюсы и минусы" присутствия китайской беззубки

Плюсы Минусы Фильтрует воду, улучшая прозрачность Уничтожает местные виды рыб Устойчива к загрязнению Захватывает экосистемы и снижает биоразнообразие Увеличивает биомассу бентоса Паразитирует на жабрах рыб Может использоваться для биоиндикации Приводит к дисбалансу в пищевой цепи

Мифы и правда

Миф: беззубка безвредна, ведь она просто фильтрует воду.

Правда: её личинки паразитируют на рыбе и приводят к массовым заражениям. Миф: моллюск не выживет в холодной воде.

Правда: в холодных реках выживает хуже, но в прогретых участках процветает. Миф: беззубка не может размножаться без участия человека.

Правда: она размножается естественно, без искусственного переноса.

FAQ

Можно ли съесть китайскую беззубку?

Теоретически — да, но практически нет: мясо твёрдое и имеет неприятный запах.

Как отличить китайскую беззубку от местной?

Она крупнее, тяжелее и имеет более гладкую, толстую раковину.

Есть ли шанс остановить распространение?

Полностью — нет, но можно замедлить с помощью экологического контроля и фильтрации сточных вод.

3 интересных факта

Китайцы действительно употребляют беззубок в пищу, используя их в супах и тонизирующих блюдах. В одном сезоне взрослая особь может выпустить до миллиона глохидий. Считается, что беззубки очищают воду лучше всех фильтров — на самом деле их эффект сильно преувеличен.

Исторический контекст

В 1970-х китайская беззубка впервые зафиксирована советскими учёными в Казахстане. В 2017 году Уральское отделение РАН подтвердило её появление в Обском бассейне. По одной версии, моллюск был завезён специально для очистки водохранилищ — документально это не доказано.