Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредит на уверенность: почему для одних ипотека — кабала, а для других — билет в свободу
Земля дышит, как после дождя: один трюк с сидератами превращает грядки в чернозём
Откровения обманутой жены: Елена Товстик объяснила, почему союз её бывшего и Полины Дибровой обречён
Пока все ждут скидок, цены растут: ловушка осеннего отдыха, в которую попадают даже опытные туристы
Холод не пройдёт: простая схема утепления балкона, после которой даже зимой можно пить кофе у окна
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Суперконтинент рухнул — и Земля расцвела металлами: как катастрофа породила будущие сокровища
Френч трещит по швам: старый маникюр больше не в моде — вот что носят звёзды
Археологи вскрыли тайну Трои: город оказался древнее, богаче и космополитичнее, чем предполагали

Монстр без зубов, но с аппетитом: инвазивный моллюск превращает Волгу в болото

0:23
Зоосфера

На первый взгляд — просто ракушка, мирно живущая на дне реки. Но под этим безобидным видом скрывается один из самых коварных захватчиков современной гидросферы. Китайская беззубка — двустворчатый моллюск, который пришёл в наши воды тихо, но уверенно. И теперь Волга, Обь и Енисей — под её тяжёлым панцирем.

Китайская беззубка
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Китайская беззубка

Нежданный гость с Востока

Беззубки — родственные пресноводные моллюски, распространённые по всему миру. Однако китайская беззубка (Anodonta woodiana) — не местная для России. Родом из бассейнов Янцзы и Меконга, она впервые появилась у нас ещё в советские времена. В 1970-х учёные заметили её в Казахстане и решили, что угрозы нет. Но, как оказалось, зря.

После 2010-х годов моллюск начал стремительно продвигаться на север, обосновываясь в сибирских и центральных реках. В 2017 году Уральское отделение РАН обнаружило китайскую беззубку в Обском водохранилище, а к 2022-му — уже и в Енисее, и в Волге. Сегодня она встречается даже в Подмосковье.

"Беззубка — моллюск, который не должен был попасть в наши воды", — заявил биолог РАН Сергей Багров.

Как устроена беззубка и почему она опасна

Обычные двустворчатые моллюски имеют зубчатый замок, удерживающий створки. У беззубок его нет — отсюда и название. Но компенсируют они это другими способностями: необычайной плодовитостью и паразитическими личинками.

Личинки беззубки называются глохидиями. Они не живут самостоятельно — цепляются к жабрам рыб и высасывают их кровь в течение нескольких недель. В умеренных количествах вред минимален, но китайские беззубки производят в десятки раз больше личинок, чем местные виды. Рыбы задыхаются, теряют вес и становятся добычей хищников.

Под электронным микроскопом глохидия выглядит устрашающе: крошечный мешочек с "челюстями", готовыми вцепиться в жертву.

Почему численность моллюска растёт

Эти пришельцы из Поднебесной оказались чемпионами по выживанию. Они:

  • выдерживают загрязнённую воду, где другие виды гибнут;
  • быстрее растут и раньше начинают размножаться (в 3-4 раза раньше европейских аналогов);
  • достигают внушительных размеров — до 20 см в длину;
  • и почти не имеют врагов, потому что большинство рыб и птиц просто не в состоянии разгрызть их раковины.

В Волге китайская беззубка уже составляет до 40% всех двустворчатых моллюсков, вытесняя местные виды и разрушая пищевые цепочки.

Советы шаг за шагом: что делать с новым захватчиком

  1. Регулярный мониторинг. Проверять воду и рыбу на наличие глохидий перед выпуском в природные водоёмы.

  2. Локальное осушение. При обнаружении крупных колоний в стоячих водоёмах возможно частичное осушение.

  3. Информирование рыболовов. Предупреждать о признаках заражения рыб.

  4. Научный контроль. Создание базы данных распространения китайской беззубки для отслеживания ареала.

Без этого наше природное равновесие рискует навсегда измениться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорирование появления вида Массовое заражение рыб глохидиями Регулярные проверки рыбы и воды
Сброс воды из предприятий без фильтрации Увеличение температур, комфортных для моллюска Контроль сбросов и температуры воды
Случайный перенос беззубок с техникой и лодками Распространение в новые регионы Дезинфекция оборудования после спуска на воду

А что если… китайские беззубки захватят всю Волгу

Экологи не исключают, что в ближайшие десятилетия китайская беззубка может стать доминирующим видом в крупнейших реках России. Это приведёт к резкому снижению численности рыб, поскольку паразиты блокируют их дыхательные органы.
Кроме того, из-за фильтрационной активности беззубок снижается количество планктона, который служит пищей для мальков и других водных организмов. Реки становятся чище — но беднее по жизни.

Таблица "Плюсы и минусы" присутствия китайской беззубки

Плюсы Минусы
Фильтрует воду, улучшая прозрачность Уничтожает местные виды рыб
Устойчива к загрязнению Захватывает экосистемы и снижает биоразнообразие
Увеличивает биомассу бентоса Паразитирует на жабрах рыб
Может использоваться для биоиндикации Приводит к дисбалансу в пищевой цепи

Мифы и правда

  1. Миф: беззубка безвредна, ведь она просто фильтрует воду.
    Правда: её личинки паразитируют на рыбе и приводят к массовым заражениям.

  2. Миф: моллюск не выживет в холодной воде.
    Правда: в холодных реках выживает хуже, но в прогретых участках процветает.

  3. Миф: беззубка не может размножаться без участия человека.
    Правда: она размножается естественно, без искусственного переноса.

FAQ

Можно ли съесть китайскую беззубку?
Теоретически — да, но практически нет: мясо твёрдое и имеет неприятный запах.

Как отличить китайскую беззубку от местной?
Она крупнее, тяжелее и имеет более гладкую, толстую раковину.

Есть ли шанс остановить распространение?
Полностью — нет, но можно замедлить с помощью экологического контроля и фильтрации сточных вод.

3 интересных факта

  1. Китайцы действительно употребляют беззубок в пищу, используя их в супах и тонизирующих блюдах.

  2. В одном сезоне взрослая особь может выпустить до миллиона глохидий.

  3. Считается, что беззубки очищают воду лучше всех фильтров — на самом деле их эффект сильно преувеличен.

Исторический контекст

  1. В 1970-х китайская беззубка впервые зафиксирована советскими учёными в Казахстане.

  2. В 2017 году Уральское отделение РАН подтвердило её появление в Обском бассейне.

  3. По одной версии, моллюск был завезён специально для очистки водохранилищ — документально это не доказано.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Без запаха, без грязи, но с урожаем: земля скажет спасибо секретной альтернативе навозу
Садоводство, цветоводство
Без запаха, без грязи, но с урожаем: земля скажет спасибо секретной альтернативе навозу
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Авто
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последние материалы
Холод не пройдёт: простая схема утепления балкона, после которой даже зимой можно пить кофе у окна
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Суперконтинент рухнул — и Земля расцвела металлами: как катастрофа породила будущие сокровища
Френч трещит по швам: старый маникюр больше не в моде — вот что носят звёзды
Археологи вскрыли тайну Трои: город оказался древнее, богаче и космополитичнее, чем предполагали
Цветочный ледниковый период: какие гортензии выживут под снегом, а какие — нет
Монстр без зубов, но с аппетитом: инвазивный моллюск превращает Волгу в болото
Зима близко: Европа рискует остаться без газа из-за низкой заполненности хранилищ
Рэпер Макан раскрывает правду о задержании: откровенное признание музыканта
Шаман в окружении пяти телохранителей: реакция Сети и сравнения с Тимати
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.