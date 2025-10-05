Не требуют марафонов: собаки, которые будут счастливы и без долгих пробежек, оставаясь ласковыми друзьями дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:10
Зоосфера

Не все собаки мечтают о долгих пробежках и активных играх. Есть породы, которые ценят уют и спокойствие не меньше, чем хозяин. Они подходят людям, живущим в квартирах, занятым горожанам и тем, кто ищет не спортивного партнёра, а ласкового компаньона.

Английский бульдог дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Английский бульдог дома

Топ пород для спокойной жизни

Английский бульдог

Коренастый, с характерной плоской мордочкой и маленькими ушами, бульдог — типичный домосед. Ему достаточно короткой прогулки и пары игр, чтобы чувствовать себя прекрасно. Отличный выбор для квартиры.

Бассет-хаунд

Выведенный как охотничья собака, сегодня бассет — настоящий философ. Его длинное тело и короткие лапы не предназначены для марафонов. Несколько неспешных прогулок — и он доволен.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Милый компаньон, который легко адаптируется к ритму хозяина. Эти собаки любят поспать днём, ласковы и прекрасно подходят для пожилых людей или семей с детьми.

Немецкий дог

Нежный гигант, удивительно спокойный для своих размеров. Обычно довольствуется одной прогулкой в день и проявляет невероятную преданность хозяину.

Ши-тцу

Миниатюрный питомец, созданный для домашнего уюта. Обожает внимание, любит короткие прогулки, но с удовольствием проводит день рядом с хозяином, отдыхая.

Плюсы и минусы спокойных пород

Плюсы Минусы
Подходят для жизни в квартире Требуют особого ухода за шерстью (ши-тцу, спаниели)
Не нуждаются в долгих пробежках Склонны к набору веса при недостатке активности
Ласковые, дружелюбные компаньоны Некоторые породы предрасположены к заболеваниям (бульдоги, доги)
Хороши для пожилых и занятых людей Могут быть упрямыми (бассеты, бульдоги)

FAQ

Какая спокойная порода лучше всего подходит для квартиры?

Английский бульдог или ши-тцу — они компактны и не требуют больших нагрузок.

Можно ли держать немецкого дога в маленькой квартире?

Да, если у вас есть место для отдыха собаки и возможность ежедневной прогулки.

Спокойные породы не нуждаются в играх вообще?

Нуждаются! Но их достаточно занимать короткими сессиями дома или на улице.

Мифы и правда

  • Миф: спокойные собаки совсем не двигаются.
  • Правда: им всё равно нужны прогулки и минимальная активность для здоровья.
  • Миф: такие породы не подойдут для детей.
  • Правда: большинство спокойных собак отлично ладят с детьми благодаря мягкому характеру.
  • Миф: они не нуждаются в воспитании.
  • Правда: обучение и социализация нужны каждой собаке, вне зависимости от её активности.

Если вы мечтаете о верном друге, но не готовы к ежедневным пробежкам и активным тренировкам, спокойные породы станут отличным выбором. Они принесут в дом уют, нежность и дружбу, а ваши прогулки будут скорее прогулками для удовольствия, а не спортивным испытанием.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
