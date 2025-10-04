На дне океана нашли мир без солнца: 9500 метров тьмы оказались живыми — бактерии заменили звёзды

Глубины океана до сих пор скрывают от человека удивительные тайны. Недавняя экспедиция в Курило-Камчатский желоб — один из самых глубоких на планете — показала, что даже там, где царит тьма и давление достигает экстремальных значений, существует богатая жизнь. На глубине более 9500 метров исследователи впервые своими глазами увидели огромные поля организмов, зависящих не от солнечного света, а от хемосинтеза.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глубины

Экосистема без солнца

В обычных условиях глубины океана бедны питанием: сюда редко попадает органика с поверхности, чаще всего это остатки рыб или китов. Поэтому многие глубинные животные зависят от случайного поступления органического материала. Но в Курило-Камчатском желобе биологи обнаружили иной сценарий — здесь жизнь поддерживают бактерии, перерабатывающие химические соединения.

Одним из главных источников энергии оказался метан, выходящий из донных осадков. Его переработкой занимаются симбиотические бактерии, живущие в тканях трубчатых червей. Они производят сероводород, которым питаются беспозвоночные. Именно поэтому скопления червей и моллюсков становятся индикаторами выхода метана.

"Колоссальный масштаб полей в таких условиях. Затем мы собрали картину всех погружений экспедиции, и с юга на север протяженность района с метановыми выходами составила 2500 километров", — сказал доктор биологических наук, соавтор исследования Андрей Гебрук.

Как проходила экспедиция

Летом 2024 года китайский батискаф «Фэньдоучжэ» совершил 31 погружение в разные участки желоба. На глубине более 9500 метров биологи впервые увидели целые ковры из трубчатых червей и полихет. Видео и собранные пробы позволили подтвердить: это самая глубокая хемосинтетическая экосистема в мире.

А что если метановые выходы исчезнут

В случае уменьшения активности субдукционных зон или снижения выхода метана такие сообщества погибнут. Животные здесь слишком зависят от симбиоза с бактериями, а значит, без химического топлива им нечем будет питаться.

Мифы и правда

Миф: на глубине 10 км нет жизни.

Правда: жизнь существует, и она многочисленнее, чем ожидалось.

Миф: все организмы питаются органикой с поверхности.

Правда: часть сообществ полностью зависит от хемосинтеза.

Миф: метан опасен для океана.

Правда: в данном случае он поддерживает уникальные экосистемы.

3 интересных факта

Метан на такой глубине хранится в виде кристаллов — газогидратов.

Донные сообщества растянулись вдоль желоба на 2500 километров.

Некоторые моллюски в этих условиях достигают 23 сантиметров в длину.

Открытие богатых хемосинтетических сообществ в Курило-Камчатском желобе показывает, что жизнь способна развиваться даже в экстремальных условиях глубин океана, где нет солнечного света. Эти находки меняют представление о круговороте веществ в морской среде и расширяют горизонты поиска жизни в других уголках планеты и за её пределами.