Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России

Цены на корма для домашних животных в России продолжают расти, и это заметно для каждого хозяина. По данным сервиса мониторинга цен "Ценозавр", за последний год влажный корм для кошек подорожал на 15,6%. Теперь за стандартную баночку весом 85 г придётся заплатить в среднем 37,3 рубля. Для сравнения, сухой кошачий корм массой 400 г вырос в цене лишь на 3,5% — до 263,6 рубля.
Как сообщает издание "Постньюс" подобная динамика затронула и собачьи корма. Сухие упаковки по 600 г подорожали до 252,3 рубля, а влажные (85 г) — до 32,4 рубля. Не обошёл рост цен и другие категории: корма для грызунов стали дороже на 17%, а для птиц — почти на 10%.
Если тенденция сохранится, владельцам придётся либо переходить на более бюджетные марки, либо искать альтернативы. Некоторые хозяйства уже начали объединяться и закупать корм оптом напрямую у дистрибьюторов. При росте цен на 10-15% ежегодно семейный бюджет на содержание питомцев может увеличиться на несколько тысяч рублей.
Как выбрать корм для кошки или собаки?
Обращайте внимание на состав: мясо или рыба должны быть на первом месте, а не злаки. Избегайте продуктов с излишними ароматизаторами.
Сколько стоит корм в месяц?
Для кошки весом 4-5 кг — около 1500-2000 руб. при комбинированном питании. Для собаки среднего размера — 2500-3500 руб.
Что лучше: сухой или влажный корм?
Лучший вариант — сочетать оба вида: сухой для чистки зубов и контроля веса, влажный — для насыщения влагой и разнообразия вкусов.
Уточнения
Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие, растительные и животные, живые и свежезамороженные, а также иные отдельные продукты питания, полуфабрикаты и их смеси, предназначенные для кормления домашних питомцев.
