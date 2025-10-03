Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России

4:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Цены на корма для домашних животных в России продолжают расти, и это заметно для каждого хозяина. По данным сервиса мониторинга цен "Ценозавр", за последний год влажный корм для кошек подорожал на 15,6%. Теперь за стандартную баночку весом 85 г придётся заплатить в среднем 37,3 рубля. Для сравнения, сухой кошачий корм массой 400 г вырос в цене лишь на 3,5% — до 263,6 рубля.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка и собака едят из разных мисок

Как сообщает издание "Постньюс" подобная динамика затронула и собачьи корма. Сухие упаковки по 600 г подорожали до 252,3 рубля, а влажные (85 г) — до 32,4 рубля. Не обошёл рост цен и другие категории: корма для грызунов стали дороже на 17%, а для птиц — почти на 10%.

Советы шаг за шагом: как сократить расходы

Сравнивайте цены в разных магазинах и онлайн-площадках. Иногда разница достигает 15-20%. Покупайте большие упаковки сухого корма — килограммовый мешок обходится дешевле, чем маленькие пачки. Следите за акциями в зоомагазинах: производители часто проводят распродажи. Используйте подписку на доставку корма — многие сервисы дают скидку 5-10%. Не забывайте о домашних альтернативах: часть рациона можно дополнить натуральными продуктами, безопасными для кошек и собак (отварное мясо, овощи).

А что если цены будут расти дальше?

Если тенденция сохранится, владельцам придётся либо переходить на более бюджетные марки, либо искать альтернативы. Некоторые хозяйства уже начали объединяться и закупать корм оптом напрямую у дистрибьюторов. При росте цен на 10-15% ежегодно семейный бюджет на содержание питомцев может увеличиться на несколько тысяч рублей.

FAQ

Как выбрать корм для кошки или собаки?

Обращайте внимание на состав: мясо или рыба должны быть на первом месте, а не злаки. Избегайте продуктов с излишними ароматизаторами.

Сколько стоит корм в месяц?

Для кошки весом 4-5 кг — около 1500-2000 руб. при комбинированном питании. Для собаки среднего размера — 2500-3500 руб.

Что лучше: сухой или влажный корм?

Лучший вариант — сочетать оба вида: сухой для чистки зубов и контроля веса, влажный — для насыщения влагой и разнообразия вкусов.

Мифы и правда

Миф: "Дешёвый корм ничем не хуже дорогого".

Правда: разница огромная, особенно по содержанию белка и витаминов.

Правда: разница огромная, особенно по содержанию белка и витаминов. Миф: "Кошки и собаки могут питаться одной и той же едой".

Правда: у кошек и собак разные потребности в таурине и белке.

Правда: у кошек и собак разные потребности в таурине и белке. Миф: "Сухой корм вызывает камни в почках".

Правда: проблема возникает только при плохом качестве или отсутствии доступа к воде.

3 интересных факта

Россия входит в топ-10 мировых рынков кормов для домашних животных. Влажный корм дороже сухого в 3-4 раза при одинаковой калорийности. На рынке активно растёт сегмент "органических" кормов без ГМО и искусственных добавок.

Исторический контекст: как менялся рынок кормов

1990-е: на рынке преобладали отечественные смеси, выбор был ограничен.

2000-е: активный выход международных брендов, массовый переход на сухие корма.

2010-е: популяризация премиум- и суперпремиум-линеек.

2020-е: рост онлайн-продаж, новые категории — беззерновые и холистик-рационы.

Уточнения

Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие, растительные и животные, живые и свежезамороженные, а также иные отдельные продукты питания, полуфабрикаты и их смеси, предназначенные для кормления домашних питомцев.

