Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить дичь в королевское блюдо: раскройте вкус с помощью соусов
Гравитационный взрыв года: сверхновая с чёрной дырой изменила статистику космических катастроф
Спортивный туризм взрывает рынок: бронирования растут быстрее рекордов на финише
Небывалый интерес: что заставляет фермеров Краснодарского края переходить на озимый горох
Лондон — за, Нью-Йорк — против: как Нетребко обнажила раскол в западной культуре
Город атакует дыхание: какие продукты снижают воспаление и защищают лёгкие
Итальянцы бросили вызов немцам: стиль и цена против репутации
Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать
Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние

Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах

3:56
Зоосфера

Тема содержания собак в городских квартирах снова вызвала жаркие споры. На этот раз речь идёт о возможном запрете держать в многоквартирных домах питомцев, отнесённых к "опасным породам".

многоквартирный дом
Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многоквартирный дом

Инициативу высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко, аргументируя её тем, что жители всё чаще сталкиваются с агрессией животных в общественных местах.

Как сообщает сайт Москва 24 подобная мера может обернуться не решением проблемы, а новой бедой. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что запрет приведёт к массовому выбросу собак на улицу и перенаселению приютов.

"Абсолютно необдуманная инициатива. Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать?", — задался вопросом президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Какие породы оказались под угрозой

Перечень, утверждённый правительством, включает 12 позиций:

  • акбаш,
  • американский бандог,
  • амбульдог,
  • бразильский бульдог,
  • булли кутта,
  • алапахский чистокровный бульдог (отто),
  • бэндог,
  • волко-собачьи гибриды,
  • волкособ,
  • гуль дог,
  • питбульмастиф,
  • северокавказская собака.

Под запрет попадут также метисы перечисленных пород.

Советы шаг за шагом: как владельцу подготовиться к новым правилам

  1. Следите за проектами законов и поправками — они напрямую затронут владельцев.
  2. Если у вас собака из списка, заранее пройдите курс дрессировки и получите справку о прохождении обучения.
  3. Используйте намордник и короткий поводок при каждом выходе.
  4. Избегайте самовыгула: это главный повод для штрафов.
  5. Рассмотрите вариант чипирования — оно поможет доказать, что питомец привит и учтён.

А что если запрет примут?

Владельцам придётся искать обходные пути. Это может привести к росту переездов в частные дома или к массовой передаче собак в приюты. Проблема в том, что большинство приютов и так переполнены. В итоге на улицах может появиться больше бездомных животных.

FAQ

Какие породы нельзя будет содержать?
В список входят 12 пород и их метисы, включая волкособов, питбульмастифов и бандогов.

Что делать владельцам таких собак?
Пока нет чёткого механизма. Вероятно, придётся либо менять место жительства, либо передавать животных в специализированные заведения.

Может ли дрессировка отменить запрет?
Нет, законопроект предусматривает общий запрет, но в будущем могут появиться исключения для прошедших обучение собак.

Мифы и правда

  • Миф: "Есть изначально злые породы".
    Правда: кинологи уверены, что всё зависит от воспитания и условий содержания.
  • Миф: "Намордник решает все проблемы".
    Правда: без воспитания даже намордник не спасает от конфликтов.
  • Миф: "Приюты справятся с наплывом".
    Правда: они уже работают на пределе.

3 интересных факта

  1. В России впервые список "опасных пород" был утверждён в 2011 году.
  2. В большинстве европейских стран подобные ограничения действуют уже десятилетиями.
  3. В Японии нет запрета на породы, но существует строгая система регистрации и контроля поведения.

Исторический контекст

  • 2000-е: рост популярности бойцовых пород в России.
  • 2010-е: первые инициативы ограничить содержание "опасных" собак.
  • 2020-е: ужесточение правил выгула, обсуждение обязательной маркировки и микрочипирования.

Уточнения

Многоквартирный дом — здание, в котором расположены жилые помещения (квартиры), нежилые помещения, места общего пользования (напр., лестничная клетка), общедомовое имущество.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Наука и техника
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Наука и техника
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Еда и рецепты
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Последние материалы
Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России
Два урожая вместо одного: оригинальный приём поможет превратить огород в золотую жилу
Роскошная жизнь под арестом: суд заморозил активы Аквариума и Азии Транс Трэвэл на 999 млн рублей
Джон Стюарт ворвался в монолог Джимми Киммела: как комики ответили на угрозы Трампа
Космос на скорости гигабита: российские студенты создают модем, который ускорит передачу данных малых спутников
Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах
Как перестать бояться мнения окружающих: путь к уверенности и внутренней опоре
Минус боли и плюс уверенность: пресс и спина становятся сильнее без зала благодаря этой тренировке
Сладость борется с остеопорозом: венгерский пирог, в котором кальция больше, чем в сыре и молоке
Беременная Муцениеце без прикрас: звезда раскрыла свой вес и рассказала о состоянии накануне родов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.