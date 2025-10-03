Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах

Тема содержания собак в городских квартирах снова вызвала жаркие споры. На этот раз речь идёт о возможном запрете держать в многоквартирных домах питомцев, отнесённых к "опасным породам".

Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многоквартирный дом

Инициативу высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко, аргументируя её тем, что жители всё чаще сталкиваются с агрессией животных в общественных местах.

Как сообщает сайт Москва 24 подобная мера может обернуться не решением проблемы, а новой бедой. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что запрет приведёт к массовому выбросу собак на улицу и перенаселению приютов.

"Абсолютно необдуманная инициатива. Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать?", — задался вопросом президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Какие породы оказались под угрозой

Перечень, утверждённый правительством, включает 12 позиций:

акбаш,

американский бандог,

амбульдог,

бразильский бульдог,

булли кутта,

алапахский чистокровный бульдог (отто),

бэндог,

волко-собачьи гибриды,

волкособ,

гуль дог,

питбульмастиф,

северокавказская собака.

Под запрет попадут также метисы перечисленных пород.

Советы шаг за шагом: как владельцу подготовиться к новым правилам

Следите за проектами законов и поправками — они напрямую затронут владельцев. Если у вас собака из списка, заранее пройдите курс дрессировки и получите справку о прохождении обучения. Используйте намордник и короткий поводок при каждом выходе. Избегайте самовыгула: это главный повод для штрафов. Рассмотрите вариант чипирования — оно поможет доказать, что питомец привит и учтён.

А что если запрет примут?

Владельцам придётся искать обходные пути. Это может привести к росту переездов в частные дома или к массовой передаче собак в приюты. Проблема в том, что большинство приютов и так переполнены. В итоге на улицах может появиться больше бездомных животных.

FAQ

Какие породы нельзя будет содержать?

В список входят 12 пород и их метисы, включая волкособов, питбульмастифов и бандогов.

Что делать владельцам таких собак?

Пока нет чёткого механизма. Вероятно, придётся либо менять место жительства, либо передавать животных в специализированные заведения.

Может ли дрессировка отменить запрет?

Нет, законопроект предусматривает общий запрет, но в будущем могут появиться исключения для прошедших обучение собак.

Мифы и правда

Миф: "Есть изначально злые породы".

Правда: кинологи уверены, что всё зависит от воспитания и условий содержания.

Миф: "Намордник решает все проблемы".

Правда: без воспитания даже намордник не спасает от конфликтов.

Миф: "Приюты справятся с наплывом".

Правда: они уже работают на пределе.

3 интересных факта

В России впервые список "опасных пород" был утверждён в 2011 году. В большинстве европейских стран подобные ограничения действуют уже десятилетиями. В Японии нет запрета на породы, но существует строгая система регистрации и контроля поведения.

Исторический контекст

2000-е: рост популярности бойцовых пород в России.

2010-е: первые инициативы ограничить содержание "опасных" собак.

2020-е: ужесточение правил выгула, обсуждение обязательной маркировки и микрочипирования.

Уточнения

