Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах

Тема содержания собак в городских квартирах снова вызвала жаркие споры. На этот раз речь идёт о возможном запрете держать в многоквартирных домах питомцев, отнесённых к "опасным породам".
Инициативу высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко, аргументируя её тем, что жители всё чаще сталкиваются с агрессией животных в общественных местах.
Как сообщает сайт Москва 24 подобная мера может обернуться не решением проблемы, а новой бедой. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что запрет приведёт к массовому выбросу собак на улицу и перенаселению приютов.
"Абсолютно необдуманная инициатива. Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать?", — задался вопросом президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
Перечень, утверждённый правительством, включает 12 позиций:
Под запрет попадут также метисы перечисленных пород.
Владельцам придётся искать обходные пути. Это может привести к росту переездов в частные дома или к массовой передаче собак в приюты. Проблема в том, что большинство приютов и так переполнены. В итоге на улицах может появиться больше бездомных животных.
Какие породы нельзя будет содержать?
В список входят 12 пород и их метисы, включая волкособов, питбульмастифов и бандогов.
Что делать владельцам таких собак?
Пока нет чёткого механизма. Вероятно, придётся либо менять место жительства, либо передавать животных в специализированные заведения.
Может ли дрессировка отменить запрет?
Нет, законопроект предусматривает общий запрет, но в будущем могут появиться исключения для прошедших обучение собак.
Уточнения
Многоквартирный дом — здание, в котором расположены жилые помещения (квартиры), нежилые помещения, места общего пользования (напр., лестничная клетка), общедомовое имущество.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.