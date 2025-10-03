Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем печь банановый хлеб, если можно намазать его на тост — новый гастрономический тренд
Агрессивные фары, нежные нервы: купе и хэтчбеки, что выглядят быстро, а едут пресно
К 90-летию Армена Джигарханяна: какие ранние роли актёра были почти забыты зрителями
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой
Россия возвращает забытые перелёты: новый маршрут соединит Сибирь и юг страны
Москва глазами Оливера Стоуна: чем российская столица покорила голливудского обладателя Оскара
Геологи нашли космический сигнал: осадки сохранили след древней космической катастрофы
Хотели роскошную гриву, а получили сосульки: способы перестать утяжелять тонкие волосы
Трагедия и любовь Армена Джигарханяна: Виталина Цымбалюк-Романовская делится воспоминаниями в 90-летний юбилей актёра

Летающий монстр с челюстями-хватками дважды исчезал и дважды воскресал в джунглях

5:41
Зоосфера

В густых джунглях Индонезии, где влажный воздух напоен ароматом древесной смолы, скрывается удивительное создание, которое долгие годы считалось легендой. Это пчела Уоллеса — крупнейшая пчела на планете, чье жужжание похоже на шум винтов вертолета. Её история больше напоминает сюжет приключенческого фильма: насекомое дважды считали исчезнувшим видом, но оно вновь появлялось, словно воскресая из небытия.

пчела Уоллеса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пчела Уоллеса

Встреча с гигантом

Чтобы представить размеры этой пчелы, достаточно умножить привычную медоносную особь в четыре раза. Рабочая самка достигает 4 сантиметров в длину, а её крылья расправляются на целых 6 сантиметров. Для мира пчел это рекордные габариты, не встречавшиеся ни у одного другого вида.

Особую жутковатую харизму насекомому придают огромные мандибулы — челюсти, способные перекусывать древесину и соскабливать смолу. Эти "инструменты" необходимы для того, чтобы строить гнезда и защищаться.

Где скрывается пчела Уоллеса

Ареал обитания ограничен всего тремя островами Индонезии — Бачан, Хальмахера и Тидор. Причем даже там насекомое выбирает самые труднодоступные уголки леса. Именно поэтому местные жители о его существовании зачастую даже не догадывались, а ученые десятилетиями не могли его отыскать.

Первое описание принадлежит натуралисту Альфреду Уоллесу, чьим именем вид и назван. За годы экспедиций он собрал более 125 тысяч образцов живых организмов, но осознать значимость находки удалось лишь много позже.

Сравнение: пчела Уоллеса и другие пчёлы

Вид Длина тела Размах крыльев Особенности
Медоносная пчела до 1 см до 2 см Социальные ульи, производство мёда
Шмель 2 см 3-4 см Хорошо переносит холод, опыляет на севере
Пчела Уоллеса 4 см 6 см Огромные челюсти, жизнь рядом с термитами

Второе и третье "рождение"

После открытия в XIX веке вид пропал на 123 года. Лишь в 1981 году энтомолог Адам Мессер обнаружил несколько гнезд. Оказалось, что пчела не строит улья сама, а селится рядом с древесными термитами. Свое жильё она обмазывает смолой, создавая надежную защиту.

Однако радость была недолгой: насекомое снова исчезло. В 2019 году экспедиция исследователей повторила маршрут Уоллеса и неожиданно нашла самку пчелы. Эти кадры стали единственными фотографиями вида в естественной среде.

Советы шаг за шагом: как искать редких насекомых

  1. Изучить старые отчеты и маршруты натуралистов.

  2. Искать гнезда рядом с термитниками.

  3. Использовать камеры без вспышки, чтобы не отпугнуть насекомое.

  4. Работать в команде, так как условия джунглей опасны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: искать пчел на открытых участках.

  • Последствие: вероятность встречи почти нулевая.

  • Альтернатива: осматривать труднодоступные лесные массивы.

  • Ошибка: нарушение гнезда.

  • Последствие: насекомое покидает место, и исследователи теряют шанс наблюдения.

  • Альтернатива: фиксировать присутствие снаружи и вести наблюдения дистанционно.

А что если пчела исчезнет снова

Вид остаётся уязвимым: вырубка лесов и изменение климата могут поставить крест на его будущем. Ученые опасаются, что при третьем исчезновении насекомое уже не вернется. Поэтому международные организации обсуждают создание специальных программ охраны.

Плюсы и минусы охраны вида

Плюсы Минусы
Сохранение уникального вида Высокие затраты на экспедиции
Изучение эволюции и экологии Ограниченный ареал затрудняет защиту
Привлечение внимания к проблеме биоразнообразия Редкость встреч не позволяет полноценно изучить

FAQ

Можно ли увидеть пчелу Уоллеса в зоопарке?
Нет, все наблюдения происходили только в дикой природе.

Опасна ли она для человека?
Нет, пчела не агрессивна, но её челюсти впечатляют размерами.

Почему её считали вымершей?
Из-за редкости встреч и труднодоступных мест обитания.

Мифы и правда

  • Миф: пчела Уоллеса производит гигантские соты.

  • Правда: она не строит улья, а использует жилища термитов.

  • Миф: она охотится на животных.

  • Правда: питается нектаром и смолой.

  • Миф: вид был найден только один раз.

  • Правда: пчела встречалась трижды в разные эпохи.

3 интересных факта

  1. У пчелы Уоллеса самые большие челюсти среди всех известных пчел.

  2. Её впервые сфотографировали в дикой природе лишь в 2019 году.

  3. Считается, что местные жители использовали её смолу для ритуалов.

Исторический контекст

  • XIX век: Альфред Уоллес впервые описал гигантскую пчелу.

  • 1981 год: повторное открытие и обнаружение шести гнезд.

  • 2019 год: уникальная экспедиция подарила миру первые фото живой самки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Наука и техника
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Домашние животные
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой
Россия возвращает забытые перелёты: новый маршрут соединит Сибирь и юг страны
Москва глазами Оливера Стоуна: чем российская столица покорила голливудского обладателя Оскара
Геологи нашли космический сигнал: осадки сохранили след древней космической катастрофы
Хотели роскошную гриву, а получили сосульки: способы перестать утяжелять тонкие волосы
Трагедия и любовь Армена Джигарханяна: Виталина Цымбалюк-Романовская делится воспоминаниями в 90-летний юбилей актёра
Прыгнул утром — и организм ожил: секрет бодрости без кофе, гимнастики и злых понедельников
Октябрь — не отдых, а экзамен: ошибки этого месяца обернутся пустыми грядками весной
Летающий монстр с челюстями-хватками дважды исчезал и дважды воскресал в джунглях
Лючок бензобака как загадка автопрома: мелочь, из-за которой весь автопром не смог договориться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.