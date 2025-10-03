В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами

Лемур по кличке Кисель — новый житель пермского зоопарка, который скоро предстанет перед публикой. Его переселили в павильон "Тропический рай и страна обезьян", где он пока привыкает к новой обстановке. Зоокиперы отмечают, что животное дружелюбное и игривое, обожает внимание и с удовольствием принимает угощения. Посетители смогут увидеть его уже на следующей неделе.
Красный вари относится к самым крупным представителям семейства лемуров. Родина этого вида — северо-восток Мадагаскара. Эти животные занесены в Международную Красную книгу, так как находятся на грани исчезновения. Известно, что сегодня почти все разновидности лемуров — а это более сотни видов — оказались под угрозой вымирания из-за вырубки лесов и браконьерства, сообщает properm.ru
Лемуры живут группами до 15 особей, строят гнезда высоко в кронах деревьев и ведут дневной образ жизни. Они питаются фруктами, листьями, нектаром и играют важную роль в экосистеме, распространяя семена растений.
|Зоопарк
|Год появления красного вари
|Особенности содержания
|Участие в программах
|Пермский
|2025
|Новый павильон, адаптация Киселя
|В перспективе
|Новосибирский
|1990
|Успешное разведение потомства
|Европейские программы
|Московский
|2000-е
|Содержание в открытых вольерах
|Международные проекты
Следите за расписанием работы зоопарка — лучше выбрать утро, когда животные наиболее активны.
Подходите к павильону тихо: резкие движения и громкие звуки могут напугать обитателя.
Не пытайтесь кормить животное самостоятельно — угощения дают только сотрудники.
Если хотите узнать больше, посетите экскурсию или лекцию, где рассказывают о редких видах.
Ошибка: Посетители стучат по стеклу или кричат, чтобы привлечь внимание.
Последствие: Животное испытывает стресс, может отказаться от еды и игр.
Альтернатива: Дождаться, пока лемур сам проявит интерес, или понаблюдать со стороны.
Ошибка: Попытка сфотографировать со вспышкой.
Последствие: Вспышка пугает животных и сбивает их режим.
Альтернатива: Использовать камеру без вспышки или телефон в ночном режиме.
Иногда животным сложно адаптироваться после переезда. В таких случаях сотрудники увеличивают время общения, дают привычную еду, создают укрытия. Но практика показывает: большинство лемуров успешно привыкают и начинают активно взаимодействовать с людьми.
|Плюсы
|Минусы
|Защита от браконьеров
|Ограниченное пространство
|Участие в программах по сохранению вида
|Отсутствие полной свободы
|Возможность размножения в неволе
|Необходимость постоянного ухода
|Познавательная функция для посетителей
|Риск стресса у животных
Сколько лет живут красные вари?
В дикой природе — до 20 лет, в зоопарках — дольше, при хорошем уходе до 25 лет.
Чем их кормят в зоопарке?
Фруктами, овощами, листьями, иногда добавляют специальные витаминные комплексы.
Можно ли купить лемура в домашних условиях?
Нет. Это редкий вид, занесённый в Красную книгу, его содержание дома незаконно.
Миф: лемуры — разновидность обезьян.
Правда: лемуры относятся к приматам, но не к обезьянам.
Миф: лемуры агрессивны и опасны.
Правда: они могут защищаться, но обычно миролюбивы, особенно в условиях зоопарка.
Миф: красные вари не могут жить в неволе.
Правда: при правильном уходе они не только живут, но и размножаются.
Лемуры умеют "разговаривать" — у них около 12 разных звуковых сигналов.
В Мадагаскаре лемуров считали духами предков и никогда не трогали.
Существует миф, что лемуры могут предсказывать погоду по своим крикам.
1960-е годы: в Европе начали создавать программы по сохранению редких животных.
1990 год: первые красные вари появились в Новосибирском зоопарке.
В древних легендах Мадагаскара лемуры считались хранителями леса.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.