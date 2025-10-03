В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами

Лемур по кличке Кисель — новый житель пермского зоопарка, который скоро предстанет перед публикой. Его переселили в павильон "Тропический рай и страна обезьян", где он пока привыкает к новой обстановке. Зоокиперы отмечают, что животное дружелюбное и игривое, обожает внимание и с удовольствием принимает угощения. Посетители смогут увидеть его уже на следующей неделе.

Почему появление красного вари важно для зоопарка

Красный вари относится к самым крупным представителям семейства лемуров. Родина этого вида — северо-восток Мадагаскара. Эти животные занесены в Международную Красную книгу, так как находятся на грани исчезновения. Известно, что сегодня почти все разновидности лемуров — а это более сотни видов — оказались под угрозой вымирания из-за вырубки лесов и браконьерства, сообщает properm.ru

Лемуры живут группами до 15 особей, строят гнезда высоко в кронах деревьев и ведут дневной образ жизни. Они питаются фруктами, листьями, нектаром и играют важную роль в экосистеме, распространяя семена растений.

Сравнение: лемуры в разных зоопарках

Зоопарк Год появления красного вари Особенности содержания Участие в программах Пермский 2025 Новый павильон, адаптация Киселя В перспективе Новосибирский 1990 Успешное разведение потомства Европейские программы Московский 2000-е Содержание в открытых вольерах Международные проекты

Советы шаг за шагом: как увидеть лемура

Следите за расписанием работы зоопарка — лучше выбрать утро, когда животные наиболее активны. Подходите к павильону тихо: резкие движения и громкие звуки могут напугать обитателя. Не пытайтесь кормить животное самостоятельно — угощения дают только сотрудники. Если хотите узнать больше, посетите экскурсию или лекцию, где рассказывают о редких видах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Посетители стучат по стеклу или кричат, чтобы привлечь внимание.

Последствие: Животное испытывает стресс, может отказаться от еды и игр.

Альтернатива: Дождаться, пока лемур сам проявит интерес, или понаблюдать со стороны.

Ошибка: Попытка сфотографировать со вспышкой.

Последствие: Вспышка пугает животных и сбивает их режим.

Альтернатива: Использовать камеру без вспышки или телефон в ночном режиме.

А что если лемур не привыкнет к новой среде

Иногда животным сложно адаптироваться после переезда. В таких случаях сотрудники увеличивают время общения, дают привычную еду, создают укрытия. Но практика показывает: большинство лемуров успешно привыкают и начинают активно взаимодействовать с людьми.

Плюсы и минусы содержания в зоопарке

Плюсы Минусы Защита от браконьеров Ограниченное пространство Участие в программах по сохранению вида Отсутствие полной свободы Возможность размножения в неволе Необходимость постоянного ухода Познавательная функция для посетителей Риск стресса у животных

FAQ

Сколько лет живут красные вари?

В дикой природе — до 20 лет, в зоопарках — дольше, при хорошем уходе до 25 лет.

Чем их кормят в зоопарке?

Фруктами, овощами, листьями, иногда добавляют специальные витаминные комплексы.

Можно ли купить лемура в домашних условиях?

Нет. Это редкий вид, занесённый в Красную книгу, его содержание дома незаконно.

Мифы и правда

Миф: лемуры — разновидность обезьян.

Правда: лемуры относятся к приматам, но не к обезьянам.

Миф: лемуры агрессивны и опасны.

Правда: они могут защищаться, но обычно миролюбивы, особенно в условиях зоопарка.

Миф: красные вари не могут жить в неволе.

Правда: при правильном уходе они не только живут, но и размножаются.

3 интересных факта

Лемуры умеют "разговаривать" — у них около 12 разных звуковых сигналов. В Мадагаскаре лемуров считали духами предков и никогда не трогали. Существует миф, что лемуры могут предсказывать погоду по своим крикам.

Исторический контекст

1960-е годы: в Европе начали создавать программы по сохранению редких животных.

1990 год: первые красные вари появились в Новосибирском зоопарке.

В древних легендах Мадагаскара лемуры считались хранителями леса.