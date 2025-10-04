Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кишечник в панике: почему у кошки диарея и как ей помочь
Осенний детокс: эти 5 фруктов очистят кишечник и избавят от живота — попробуйте сейчас
Африка манит без визы: новые страны открывают двери на 90 дней приключений
Обычный сэндвич уже не впечатляет? Попробуйте японский вариант без грамма теста
Травы размножаются быстрее кроликов: лайфхак, после которого кухня станет зелёной оранжереей
Лишний вес исчезает на глазах: всего 10 минут дома становятся пусковой кнопкой для нового тела
Утренний секрет долголетия: вот когда нужно завтракать, чтобы годы шли вспять
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа

Полёт через континенты: рекордные маршруты, которые делают журавлей бессмертными в небесах

4:01
Зоосфера

Журавли: рекордсмены небесных дорог

Миграции птиц — одно из самых удивительных явлений в природе. Журавли — настоящие мастера дальних перелётов, а канадский журавль считается рекордсменом по протяжённости маршрута среди своего рода.

Миграция канадских журавлей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Миграция канадских журавлей

Рекорды канадских журавлей

Канадские журавли (Antigone canadensis) преодолевают более 8000 километров в одну сторону — от северо-востока Сибири до Северной Мексики. Птенцы с рождения учатся у родителей, следуя по древним маршрутам.

Каждую весну более 500 000 птиц собираются в долине реки Платт (Небраска, США), где отдыхают перед продолжением пути.

Опасности миграции

Дальний перелёт сопряжён с рисками:

  • атаки хищников,
  • истощение и недостаток пищи,
  • столкновения с линиями электропередач.

Чтобы экономить силы, журавли выстраиваются клином в форме буквы V. Такая аэродинамическая стратегия позволяет распределять нагрузку и лететь дальше.

Журавль-красавка — покоритель высот

Ещё один впечатляющий вид — журавль-красавка (Anthropoides virgo). Во время миграции он пересекает Гималаи, поднимаясь на высоту 5000-8000 метров. Это делает его одной из самых "высоколетных" птиц в мире.

Угрозы и охрана журавлей

Сегодня многие виды журавлей находятся под угрозой исчезновения. Главная причина — потеря естественных мест обитания. Для сохранения их миграционных путей требуется международное сотрудничество: от создания заповедников до регулирования линий электропередач.

Таблица: рекорды журавлей

Вид Дистанция миграции Особенность
Канадский журавль 8000 км в одну сторону Самая длинная миграция среди журавлей
Журавль-красавка Перелёт через Гималаи (5000-8000 м) Рекорд по высоте полёта
Дальний восточный журавль ~4000 км Один из редких видов, под угрозой исчезновения

Мифы и правда

  • Миф: журавли всегда мигрируют в одиночку.
  • Правда: они летают стаями, формируя V-образный строй, что помогает экономить энергию.
  • Миф: журавли никогда не возвращаются в одно и то же место.
  • Правда: эти птицы строго следуют древним маршрутам и часто используют одни и те же стоянки.
  • Миф: все журавли совершают дальние перелёты.
  • Правда: некоторые виды совершают лишь локальные миграции, но канадский журавль остаётся рекордсменом.

Исторический контекст

Журавли издавна занимали особое место в культуре разных народов.

  • В Древнем Египте их считали символом бдительности.
  • В Китае журавль символизирует долголетие и бессмертие, его изображения встречаются на свитках и одежде.
  • В Японии бумажный журавлик (оригами) стал символом мира и надежды после трагедии Хиросимы.
  • В русской культуре журавли воспеваются в песнях и стихах как символ тоски и памяти.

3 интересных факта о журавлях

  1. Журавли способны преодолевать до 1000 километров в сутки, используя попутные воздушные потоки.
  2. У этих птиц развито "социальное обучение": птенцы осваивают маршруты, наблюдая за взрослыми, и всю жизнь следуют тем же дорогам.
  3. Во время брачного периода журавли устраивают "танцы" — сложные движения с прыжками и взмахами крыльев. Эти ритуалы не только укрепляют пару, но и служат формой коммуникации внутри стаи.

Канадские журавли и журавль-красавка — символы силы, выносливости и красоты природы. Их рекордные перелёты вдохновляют людей уже веками, а сохранение этих удивительных птиц требует усилий всего мира.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
15 лет ада: что на самом деле покупают люди, очарованные внешностью хаски и их улыбкой
Молчаливый убийца бытовой техники живёт в вашем кране: как вода уничтожает стиралку и чайник
Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей
Блондинка на грани: 5 правил, без которых светлые волосы превращаются в солому
Туристы рушат рынок: почему аренда в мегаполисах становится золотой клеткой
Марокко протестует: страна готовится к ЧМ-2030, а народ требует реформ в социальной сфере
Артур Смольянинов* неожиданно высказался о Лие Ахеджаковой — пост вызвал бурю комментариев
Полёт через континенты: рекордные маршруты, которые делают журавлей бессмертными в небесах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.