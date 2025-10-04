Забота превратилась в халатность: перекормленный ретривер довёл хозяйку до суда и стал символом лишней любви

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В Финляндии женщина оказалась на скамье подсудимых из-за того, что перекармливала своего лабрадора-ретривера. Суд признал её виновной в халатности и ненадлежащем уходе за питомцем.

Суд над хозяйкой лабрадора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суд над хозяйкой лабрадора

Как развивалась ситуация

Проблемы со здоровьем у собаки выявили ещё в 2021 году: ветеринары зафиксировали ожирение, однако хозяйка отказалась сотрудничать и даже не позволила взвесить любимца.

К 2025 году масса пса выросла с 46 до 50 килограммов. Для сравнения: нормальный вес самцов лабрадора-ретривера составляет 29-36 кг.

Несмотря на доказательства, женщина свою вину не признала. Она утверждала, что вес связан с возрастом питомца.

Почему дело дошло до суда

Изначально речь шла о статье за жестокое обращение с животными. Однако позже обвинение было переквалифицировано в халатность и ненадлежащий уход. Основанием стали данные инспекторов и заключение ветеринаров о критическом ожирении собаки.

Плюсы и минусы дела

Плюсы (для общества) Минусы (для хозяйки)
Прецедент: забота о животных рассматривается как обязанность Судимость и штраф
Усиление контроля за здоровьем питомцев Ограничение прав владельца
Повышение внимания к проблеме ожирения у собак Общественный резонанс

FAQ

Какой вес считается нормальным для лабрадора?

Обычно 29-36 кг для самца и 25-32 кг для самки.

Почему ожирение опасно для собак?

Оно приводит к болезням сердца, суставов и сокращает жизнь питомца на несколько лет.

Можно ли в других странах привлечь к ответственности за перекорм?

Да, в ряде стран Европы ненадлежащий уход за животным также считается основанием для наказания.

А что если это будет повторяться

Если такие дела станут массовыми, это приведёт к повышению стандартов ухода за животными и к ужесточению требований к владельцам. Но одновременно такие меры могут вызвать споры о вмешательстве государства в частную жизнь.

3 интересных факта

  1. По данным ветеринаров, около 40 % домашних собак в Европе страдают от лишнего веса.
  2. Лабрадоры — одна из пород, наиболее склонных к ожирению, так как обладают отличным аппетитом и генетической предрасположенностью к набору массы.
  3. В Великобритании был случай, когда собака-лабрадор похудела на 20 кг по программе "Pet Fit Club" и стала "звездой" СМИ.

Мифы и правда

  • Миф: полный пёс — значит счастливый пёс.
  • Правда: избыточный вес ведёт к болезням сердца, суставов и сокращает продолжительность жизни питомца.
  • Миф: лабрадоры всегда должны быть крупными.
  • Правда: порода действительно склонна к набору веса, но стандартный вес чётко ограничен. Перекорм не является нормой.
  • Миф: собакам полезно доедать еду со стола хозяев.
  • Правда: человеческая пища часто содержит соль, специи и жиры, которые вредят пищеварению и ускоряют набор лишнего веса.
  • Миф: немного лишнего веса не повредит.
  • Правда: даже 2-3 лишних килограмма для собаки равны десяткам килограммов для человека и значительно повышают нагрузку на сердце и суставы.

Финский суд напомнил: забота о питомцах — это не только любовь и корм, но и обязанность следить за их здоровьем. Перекорм и ожирение могут приравниваться к халатности и повлечь юридическую ответственность.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
