Небо перевернулось: зачем гуси летят вверх ногами и что они скрывают от нас

Зоосфера

Многие замечали странное зрелище: гуси вдруг летят вверх ногами, словно акробаты. Кажется, что птица потеряла ориентацию, но на деле перед нами продуманный аэродинамический приём — манёвр whiffling. Его изучают орнитологи больше века, и хотя вокруг него до сих пор идут дискуссии, основные причины известны.

Стая гусей в полёте вверх ногами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стая гусей в полёте вверх ногами

Что такое whiffling и как он работает

Whiffling — это резкий переворот птицы вокруг продольной оси. Гусь продолжает лететь вперёд, но оказывается брюхом вверх. Голова при этом разворачивается на 180°, и птица по-прежнему контролирует полёт.

Секрет прост: в нормальном положении крылья создают подъёмную силу, а в перевёрнутом — она резко падает, и тело "проваливается". Так гуси быстро снижаются, не теряя скорости. По сути, это аналог "скольжения" у пилотов самолётов.

Зачем гуси используют перевороты

  1. Посадка. Если птицы заходят слишком высоко, whiffling помогает быстро "сбросить" лишнюю высоту.

  2. Защита от хищников. Резкий манёвр дезориентирует орлов и ястребов, и догнать гуся становится сложнее.

  3. Сигналы внутри стаи. Иногда несколько птиц делают переворот одновременно, подавая знак о готовности к посадке или смене курса.

Учёные считают, что изначально этот приём был способом уйти от атак, а затем закрепился как универсальный инструмент.

Сравнение: whiffling у птиц и фигуры пилотажа

Приём У птиц У самолётов
Цель снижение высоты, уход от хищника изменение траектории, тренировка пилотов
Контроль инстинктивный, природный расчётный, требует подготовки
Сложность естественное движение элемент высшего пилотажа
Видимость для наблюдателя — трюк для пилота — техника

Опасен ли полёт вверх ногами

Может показаться, что птицы теряют равновесие. Но их вестибулярный аппарат устроен так, что переворот не мешает ориентации. Гуси сохраняют контроль и после манёвра продолжают полёт, как ни в чём не бывало.

В некоторых регионах охотники отмечают: именно с помощью whiffling гуси уходят от выстрелов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что птицы делают это "для игры".
    Последствие: недооценка роли эволюции.
    Альтернатива: рассматривать whiffling как адаптацию.

  • Ошибка: думать, что птица теряет контроль.
    Последствие: ложное представление о риске.
    Альтернатива: понимать, что у гусей это врождённый навык.

А что если…

А что если человек попытается повторить такой переворот без подготовки? Для пилота это упражнение из курса высшего пилотажа, а для птицы — врождённая способность. Разница лишь в том, что птице не нужны тренировки, её "инструктор" — эволюция.

Плюсы и минусы whiffling

Плюсы Минусы
Быстрое снижение высоты Зрительно выглядит рискованным
Эффективный уход от хищника Может временно сбить с толку стаю
Сигналы для других птиц Утомителен при частом использовании

FAQ

Делают ли так только гуси?
Нет, подобное наблюдали у уток, чаек и даже лебедей.

Могут ли птицы травмироваться?
Нет, их организм адаптирован, манёвр безопасен.

Сколько длится переворот?
Доли секунды: птица тут же возвращается в нормальное положение.

Зачем синхронные перевороты стаей?
Вероятно, это форма группового сигнала перед посадкой.

Мифы и правда

  • Миф: гусь переворачивается, когда сбивается с курса.
    Правда: это осознанный манёвр.

  • Миф: whiffling опасен для птицы.
    Правда: гуси полностью контролируют полёт.

  • Миф: это редкость.
    Правда: у мигрирующих стай перевороты встречаются часто.

3 интересных факта

  1. Орнитологи впервые описали whiffling в XIX веке.

  2. Подобное поведение у стай нередко путают с "воздушным танцем".

  3. В авиации фигура "полубочка" считается аналогом птичьего переворота.

Исторический контекст

  1. Первые наблюдения переворотов гусями сделаны ещё в викторианской Англии.

  2. В XX веке манёвр вошёл в орнитологические справочники как отдельный термин.

  3. Сегодня whiffling активно изучается с помощью дронов и замедленной съёмки…

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
