Игры пошли не по плану: афалина налетела на судно — момент, который никто не ожидал

Зоосфера

Залив Монтерей в Калифорнии давно считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за морскими животными. Здесь можно увидеть китов, дельфинов и морских львов, и каждое посещение оставляет у туристов незабываемые впечатления. Но недавний случай по-настоящему удивил даже опытных экскурсоводов. Афалина неожиданно врезалась в борт экскурсионного судна, чем вызвала немало волнения среди пассажиров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Прыжок дельфина у экскурсионной лодки

По словам компании Blue Ocean Whale Watch, за более чем десятилетнюю практику они впервые столкнулись с таким поведением дельфина. Обычно эти животные внимательны, прекрасно ориентируются и избегают контакта с препятствиями.

"Афалина выпрыгнула из нашего следа и бросилась к нашему носу, ударившись о перила", — сообщили организаторы Blue Ocean Whale Watch.

К счастью, никто не пострадал. Но инцидент напомнил: даже привычные прогулки на смотровых лодках иногда могут преподнести неожиданные сюрпризы.

Дельфины становятся центром внимания

Дельфины-афалины — самые узнаваемые представители своего семейства. Их часто можно встретить в аквариумах и океанариумах, а в дикой природе они отличаются высокой активностью и любознательностью. Монтерейский залив стал своего рода ареной для встреч человека и природы: сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы увидеть уникальные поведенческие моменты.

Организаторы экскурсий подчеркивают, что животные всегда ведут себя по-разному. Иногда дельфины сопровождают лодки, играя на волне. Иногда держатся в стороне. Но прямой контакт с судном — явление редкое.

Сравнение популярных видов дельфинов

Учёные сравнили распространённые в заливе Монтерей виды дельфинов для того чтобы показать различия в их поведении и внешнем виде.

Вид дельфина Отличительная черта Вероятность встречи в Монтерее Афалина Крупный размер, дружелюбное поведение Очень высокая Дельфин-риссо Светлая кожа с шрамами Средняя Белобокий дельфин Контрастная окраска Низкая Китовый дельфин Тёмное тело, короткий клюв Средняя

Опасность

Хотя подобные инциденты крайне редки, эксперты отмечают: морские животные могут вести себя непредсказуемо. Если дельфин снова решит прыгнуть к борту, пассажирам важно сохранять спокойствие, не тянуть руки и не пытаться дотронуться до него. Команда на борту обучена реагировать и обеспечит безопасность.

Мифы и правда

Миф: дельфины всегда дружелюбны и безопасны.

Правда: дельфины дикие животные, их поведение непредсказуемо.

Миф: если заплатить за экскурсию, гарантированно увидите китов.

Правда: организаторы могут дать повторную бесплатную поездку, но появление животных зависит от их маршрутов.

Миф: морская болезнь возникает только у людей со слабым вестибулярным аппаратом.

Правда: качка может затронуть любого, даже опытного путешественника.

3 интересных факта

Афалины могут узнавать себя в зеркале — редкое свойство для животных. Дельфины спят поочерёдно полушариями мозга, оставаясь наполовину бодрствующими. Монтерейский залив известен как "океанская столовая": здесь богатая кормовая база для китов и дельфинов.

Случай в Монтерейском заливе показал, что даже привычные экскурсии по наблюдению за морскими животными могут обернуться неожиданностями. Дельфины, несмотря на дружелюбный облик, остаются дикими существами, и их поведение предсказать невозможно. Этот эпизод ещё раз напоминает туристам о важности уважительного отношения к природе и осторожности во время морских прогулок.