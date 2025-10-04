Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя

Плащеносная акула (Chlamydoselachus anguineus) — один из самых редких и загадочных обитателей океана. Её облик больше напоминает морскую змею, чем привычную акулу. За миллионы лет эволюции она почти не изменилась, поэтому учёные называют её "живым ископаемым".
Тело плащеносной акулы вытянутое, гибкое, длиной до 2 метров. Цвет — от тёмно-коричневого до серого, что делает её почти незаметной на глубинах. Её рот усыпан более чем 300 мелкими зубами, изогнутыми назад и расположенными в несколько рядов. Такой "ловушкой" акула надёжно удерживает даже скользкую добычу.
Свое название вид получил из-за кожных складок, обрамляющих жабры и напоминающих плащ. Голова акулы широкая, глаза крупные и лишены защитной перепонки. Строение скелета позволяет акуле резко заглатывать добычу, создавая эффект засасывания.
Эти акулы обитают в глубоководных районах Атлантического и Тихого океанов - у берегов Японии, Австралии, Португалии, США. Обычно встречаются на глубинах 500-1000 м, но иногда поднимаются ближе к поверхности — до 50-100 м, особенно зимой.
Плащеносная акула малоподвижна: она медленно плывёт, словно змей, и внезапно делает молниеносный рывок к добыче. Такая манера движения делает её похожей на героя древних легенд о морских змеях.
Основное меню — кальмары, рыбы и другие головоногие моллюски. Хищница может заглотить добычу целиком, даже если та длиннее её самой. Учёные выделяют два способа охоты:
Окраска и медленные движения делают акулу почти невидимой, что делает её отличным охотником-засадчиком.
Самая удивительная особенность вида — продолжительность беременности. Плащеносная акула вынашивает потомство около 3,5 лет — это один из самых длительных сроков среди всех позвоночных.
Акула живородящая: эмбрионы развиваются внутри матери, питаясь запасами желтка. В одном помёте бывает 2-15 детёнышей длиной 40-60 см. Такая медленная репродуктивная стратегия делает вид уязвимым: каждая потеря оказывает сильное влияние на популяцию.
Встречи с плащеносной акулой крайне редки — в основном это случайные выловы глубоководными рыболовными судами. Опасности для человека она не представляет. Однако изменения климата и разрушение морских экосистем создают угрозу её выживанию.
Для науки плащеносная акула — ценный объект. Изучение её физиологии и эволюции помогает понять, как устроена жизнь в экстремальных условиях глубин, а также проливает свет на долгожительство глубоководных видов.
|Вид
|Размеры
|Особенности охоты
|Редкость встреч
|Плащеносная акула
|до 2 м
|Засасывание добычи
|Очень редкая
|Гоблин-акула
|до 3,8 м
|Выдвижная челюсть
|Крайне редкая
|Гренландская акула
|до 7 м
|Медленное преследование
|Редкая
Шанс крайне мал. Если вдруг такое произойдёт, никакой опасности для человека нет. Обычно эти акулы избегают контакта и ведут скрытный образ жизни.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Для науки
|Ключ к пониманию эволюции рыб
|Сложность изучения
|Для экосистемы
|Регуляция численности кальмаров и рыб
|Уязвимость популяции
|Для человека
|Интерес исследователей
|Нет практической пользы
Его предки существовали около 95 млн лет назад.
Нет, она живёт на больших глубинах и не представляет угрозы.
От 2 до 15, каждый длиной 40-60 см.
Таким образом, плащеносная акула остаётся не только символом древнего океана, но и живым напоминанием о том, сколько тайн по-прежнему скрывают глубины нашей планеты.
