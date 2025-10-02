Неожиданный захватчик: как бродячие питомцы разоряют национальные парки США

В национальных парках США уже много лет борются с серьёзной проблемой — вторжением инвазивных видов. Эти растения и животные проникают в экосистемы, вытесняют местных обитателей, разрушают баланс и наносят колоссальный экономический ущерб. Одними из самых неожиданных нарушителей оказались домашние кошки, которые, оказавшись на свободе, становятся грозой для птиц, рептилий и мелких млекопитающих.
В список главных вредителей американских парков входят не только кошки, но и насекомые, кустарники, лианы и деревья. Некоторые попали в новые регионы случайно — вместе с грузами или на кораблях, другие завозились намеренно, например, как декоративные растения.
Экологи подсчитали: ежегодный ущерб от таких видов составляет миллиарды долларов. Он складывается не только из затрат на борьбу, но и из потерь сельского хозяйства, разрушения лесных массивов и снижения биоразнообразия.
Кошки особенно проблемны, потому что они быстро адаптируются к любым условиям. В отличие от диких свиней, их трудно заметить, и численность сложно контролировать.
Они представляют двойную угрозу: охотятся на мелких животных и разносят болезни вроде токсоплазмоза и бешенства. Для редких видов птиц кошки могут стать фактором, определяющим выживание.
Что будет, если перестать бороться с инвазивными видами? Экологи предупреждают: через несколько десятилетий многие национальные парки могут утратить уникальные экосистемы. На смену многообразию придут однообразные ландшафты, где доминируют несколько агрессивных видов.
Как выбрать способ борьбы с инвазивными растениями?
Ориентируйтесь на масштаб заражения: для небольших участков достаточно ручной очистки, для больших — гербициды.
Сколько стоит борьба с инвазивными видами в парках США?
Ежегодные затраты составляют миллиарды долларов, включая зарплаты работников и химические препараты.
Что лучше — гербициды или ручная уборка?
Комбинация. Сначала механическая очистка, затем обработка пней химией.
Инвазивные виды начали активно проникать в Америку ещё с эпохи Великих географических открытий. На кораблях вместе с товарами перевозились семена и насекомые. Первые серьёзные проблемы были зафиксированы в XIX веке, когда декоративные растения из Азии начали стремительно вытеснять местные виды.
Уточнения
Коша́чьи (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.