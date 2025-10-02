Внедорожник с крыльями: обычная курица стала пассажиром элитного автомобиля — 40 километров свободы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Истории о животных, которые удивляют даже самых прагматичных людей, часто становятся сенсацией. На этот раз главной героиней британских новостей оказалась обыкновенная курица, решившая "попутешествовать" на внедорожнике Land Rover. Ситуация, в которой сельская птица неожиданно проехала десятки километров, показала: животные способны на поступки, которые выходят за рамки привычного представления о них.

Курица на внедорожнике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица на внедорожнике

Как всё произошло

Житель Великобритании Д. Джейкобс, гуляя по набережной, заметил курицу прямо на дороге. Поведение птицы показалось ему странным: она не пыталась улететь и выглядела явно потерянной. С помощью прохожих мужчине удалось поймать беглянку.

Позже выяснилось, что курица принадлежит фермеру из соседнего поселка. По его версии, птица забралась на запасное колесо автомобиля его знакомого и так "прокаталась" почти 40 километров. К счастью, путешествие закончилось благополучно, и хозяйка вновь оказалась в родном курятнике.

"Сорока километров для курицы — это почти как кругосветка", — пошутил фермер.

Это не первый случай

Животное Ситуация Дистанция/Факт
Курица в Британии Поехала на Land Rover на запаске ~40 км
Кот в США Случайно улетел на грузовом самолёте 600 км
Собака в России Прокаталась на междугороднем автобусе 200 км
Енот в Канаде Залез в мусоровоз и оказался в другом городе ~50 км

Эти истории объединяет одно: животные часто проявляют неожиданные повадки, и не всегда хозяева могут их предугадать.

Советы шаг за шагом: что делать, если животное потерялось

  1. Сразу разместите объявление в социальных сетях и на местных форумах.
  2. Сообщите о пропаже в приюты и ветеринарные клиники.
  3. Используйте специальные GPS-ошейники для собак и кошек — на рынке есть десятки моделей с мобильным приложением.
  4. Держите фото питомца под рукой: при поисках это ускоряет опознание.
  5. Обеспечьте вольер или курятник надежной сеткой, особенно если рядом есть дороги и транспорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять животных без присмотра около машин.
  • Последствие: они могут спрятаться в багажнике, под колесом или в моторном отсеке.
  • Альтернатива: проверяйте авто перед выездом, особенно зимой — кошки любят прятаться в тепле.
  • Ошибка: думать, что "с курами ничего не случится".
  • Последствие: птица может уйти далеко от двора или оказаться на проезжей части.
  • Альтернатива: используйте автоматические дверцы для курятников с таймером.

Мифы и правда

  • Миф: куры не могут далеко уходить.
    Правда: они способны преодолевать большие расстояния, особенно если есть стимул.
  • Миф: если животное потерялось, оно само вернётся.
    Правда: без помощи людей оно может погибнуть или попасть под машину.
  • Миф: трекеры нужны только для собак и кошек.
    Правда: технологии подходят и для сельхозптицы.

Интересные факты

  1. В XIX веке в Британии существовали "куриные гонки" — птиц соревновали на дистанциях до 50 метров.
  2. Самая дальняя "поездка" курицы зафиксирована в Австралии: птица пролетела в самолёте 900 км.
  3. В Японии выпускают мини-автокресла для домашних куриц и попугаев — как часть экзотических аксессуаров для животных.

История с британской курицей напоминает, что даже привычные домашние животные способны на самые неожиданные поступки. Такие случаи подчеркивают: безопасность питомцев зависит от внимания и заботы хозяев, а современные технологии вроде GPS-трекеров и надежных вольеров помогают избежать потерь и сохранить любимцев в целости.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
