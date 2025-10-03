Она спасала рыбаков, но не спасла себя: исчезнувшая порода стала тенью в каждом лабрадоре

История водяной собаки Святого Джона - это рассказ о породе, которая подарила миру лабрадоров, но сама ушла в небытие. Эти крепкие и умные помощники рыбаков когда-то были незаменимы на острове Ньюфаундленд, однако к концу XX века от них остались лишь редкие упоминания и несколько старых фотографий.
Водяная собака Святого Джона отличалась средней комплекцией, густой чёрной шерстью и белыми отметинами на груди, лапах или морде. Такой контрастный окрас получил прозвище "смокинг". Даже у современных лабрадоров иногда можно заметить крошечные белые пятнышки — это генетическое наследие их предков.
Эти собаки были рождены для воды. Лапы с перепонками работали как вёсла, хвост служил рулём, а плотная шерсть спасала от холода в ледяных водах Атлантики. Рыбаки ценили их за умение вытаскивать сети, приносить выскользнувшую рыбу и даже спасать людей.
|Порода
|Размер
|Назначение
|Особенность
|Водяная собака Святого Джона
|средняя
|помощь рыбакам
|окрас "смокинг", любовь к воде
|Лабрадор-ретривер
|крупная
|охота, компаньон
|дружелюбие, универсальность
|Голден-ретривер
|крупная
|охота, семья
|длинная шерсть, мягкий характер
Первые "Сент-Джонсы" сформировались в XVII-XVIII веках, когда на остров Ньюфаундленд привозили собак из Англии, Ирландии и Португалии. Они быстро адаптировались к суровому климату, перемешались между собой и образовали новую породу. Эти собаки были настолько полезны и преданы, что британцы в XIX веке начали вывозить их в Европу. От них произошли все современные ретриверы — от лабрадоров до флет-коутедов.
Возможно, лабрадор так и не стал бы самостоятельной породой, а существовал как разновидность "Сент-Джонсов". Тогда история охотничьих и семейных собак пошла бы совершенно по-другому.
|Плюсы
|Минусы
|Лабрадоры унаследовали пловучесть и преданность
|Сама порода исчезла
|Гены продолжают жить в современных ретриверах
|Утрата культурного наследия Ньюфаундленда
|Окрас "смокинг" до сих пор встречается
|Последние особи исчезли в 1980-х
Из-за налогов, карантинов и сокращения численности.
Да, в каждом лабрадоре и ретривере.
Полностью — нет, но черты сохранились в потомках.
Сегодня водяная собака Святого Джона живёт лишь в памяти и генах. Но каждый лабрадор с белым пятном на груди — это привет из прошлого, напоминание о породе, без которой не было бы современных любимцев миллионов семей.
