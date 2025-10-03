Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Годовалый сын Марии Погребняк идёт в школу: как блогер объяснила своё необычное решение
Домкрат превращается в ловушку: чего нельзя делать при смене колёс ни при каких условиях
Октябрь подарит два зрелищных звездопада: Дракониды и Ориониды вскоре войдут в пик
Гребешки Ла-Манша: от белого золота до угрозы обесценивания — куда движется промысел
Когда тряпка — враг, а газета — спасение: секрет идеально прозрачных стёкол
Фемида бросает вызов SpaceX: Европа испытает многоразовую ступень на метане
Лук без ожидания: однолетний способ превращает семена в крупные луковицы за одно лето
Забудьте про воду: этот ингредиент впитает лишнюю соль из любого соуса
Белый пароход мечты: круиз по Тихому океану привлечёт тысячи туристов и откроет новые маршруты Дальнего Востока

Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спички пугающий сильнее хищников джунглей

4:37
Зоосфера

Сатанинский листохвостый геккон - один из самых необычных обитателей Мадагаскара. Его внешний вид настолько причудлив, что порой кажется, будто природа решила подшутить над человеком. Красные глаза, плоский "листоподобный" хвост и способность сливаться с лесной подстилкой сделали его легендой среди любителей экзотических животных. Несмотря на зловещее название, эта миниатюрная ящерица не несёт угрозы человеку.

Сатанинский геккон с красными глазами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сатанинский геккон с красными глазами

Как выглядит этот адский лист

Латинское название вида — Uroplatus phantasticus. Длина тела с хвостом достигает всего 9 сантиметров, так что грозным его назвать трудно. Но внешность работает на эффект: геккон кажется высохшим листом с зазубренными краями. Его окрас варьируется от бурого и серого до зеленого или желтоватого — точь-в-точь палитра лесной подстилки.

Особое внимание привлекают глаза. Они могут быть разных оттенков, но именно тёмные с насыщенно-красным отблеском сделали животное знаменитым. При угрозе геккон распахивает ярко-алую пасть и шипит, демонстрируя, что с ним лучше не связываться.

Где он живёт

Родина геккона — тропические леса восточного Мадагаскара. Днём он неподвижно сидит в укрытиях среди листьев, а ночью выходит на охоту. Питается в основном насекомыми. Самки несколько раз в году спускаются на землю, чтобы отложить всего два круглых яйца в опавшие листья.

Сравнение с другими гекконами

Вид геккона Размер Особенность Среда обитания
Сатанинский (Uroplatus phantasticus) до 9 см хвост в виде сухого листа Мадагаскар
Токийский геккон (Gekko gecko) до 35 см громкие крики Юго-Восточная Азия
Лепидодактилус (Lepidodactylus lugubris) до 10 см размножение без самцов Океания

Советы шаг за шагом для террариумистов

  • Поддерживайте температуру в пределах +22…+26 °C.
  • Устанавливайте увлажнитель: влажность должна быть высокой.
  • Используйте субстрат из кокосового волокна или листовой подстилки.
  • В террариуме обязательно нужны ветки и искусственные листья для укрытия.
  • Кормите сверчками, тараканами, мелкими кузнечиками, не забывая про витаминные добавки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сухой воздух в террариуме.
  • Последствие: проблемы с линькой и дыханием.
  • Альтернатива: регулярное опрыскивание и автоматический увлажнитель.
  • Ошибка: кормить только одним видом насекомых.
  • Последствие: дефицит питательных веществ.
  • Альтернатива: разнообразный рацион и добавка кальция.

А что если этот геккон исчезнет

Если численность в природе продолжит сокращаться, экосистема лесов Мадагаскара лишится одного из важных хищников, регулирующих популяцию насекомых. К тому же исчезнет уникальный пример мимикрии, поражающий воображение биологов и фотографов дикой природы.

Плюсы и минусы содержания дома

Плюсы Минусы
Миниатюрный и необычный вид Требует высокой влажности
Эффектная внешность Достаточно пуглив
Неприхотлив в рационе Живёт недолго — 5-8 лет

FAQ

Сколько живёт сатанинский геккон

В неволе — в среднем 5-8 лет.

Можно ли держать нескольких особей вместе

Желательно селить по одному, иначе возможны конфликты.

Почему у него такое название

Из-за сходства с сухим листом и красных глаз, создающих "дьявольский" образ.

Мифы и правда

  • Миф: он ядовит.
  • Правда: абсолютно безопасен для человека.
  • Миф: может вырасти до размеров ящерицы-гиганта.
  • Правда: остаётся миниатюрным, максимум 9 см.

3 интересных факта

  • Его хвост так точно имитирует лист, что даже насекомые садятся на него, принимая за укрытие.
  • В природе этот геккон встречается всё реже, зато в террариумах его количество превышает дикие популяции.
  • На Мадагаскаре местные жители считают его "духом леса" и стараются не тревожить.

Сатанинский листохвостый геккон — символ того, что даже крошечные создания могут стать "легендами" благодаря внешности и загадочному поведению.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собака молча умоляет о помощи: 5 неочевидных сигналов, которые хозяева списывают на усталость
Домашние животные
Собака молча умоляет о помощи: 5 неочевидных сигналов, которые хозяева списывают на усталость
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Садоводство, цветоводство
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Лук без ожидания: однолетний способ превращает семена в крупные луковицы за одно лето
Белый пароход мечты: круиз по Тихому океану привлечёт тысячи туристов и откроет новые маршруты Дальнего Востока
Забудьте про воду: этот ингредиент впитает лишнюю соль из любого соуса
Собчак показала, кто здесь главный: журналисты получили ответ на критику фото с Деппом
Мужчина теряет жир, женщина терпение: правда о разном метаболизме — природа переписала правила
Сияние без косметики: учёные доказали, что медитация меняет кожу
Опасный сгусток рушит жизнь за минуты: как тело подаёт сигналы о приближающейся беде
Она спасала рыбаков, но не спасла себя: исчезнувшая порода стала тенью в каждом лабрадоре
Крутанули до конца — попали на ремонт: мелкая ошибка превращает авто в дорогую игрушку
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спички пугающий сильнее хищников джунглей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.