Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спички пугающий сильнее хищников джунглей

Сатанинский листохвостый геккон - один из самых необычных обитателей Мадагаскара. Его внешний вид настолько причудлив, что порой кажется, будто природа решила подшутить над человеком. Красные глаза, плоский "листоподобный" хвост и способность сливаться с лесной подстилкой сделали его легендой среди любителей экзотических животных. Несмотря на зловещее название, эта миниатюрная ящерица не несёт угрозы человеку.
Латинское название вида — Uroplatus phantasticus. Длина тела с хвостом достигает всего 9 сантиметров, так что грозным его назвать трудно. Но внешность работает на эффект: геккон кажется высохшим листом с зазубренными краями. Его окрас варьируется от бурого и серого до зеленого или желтоватого — точь-в-точь палитра лесной подстилки.
Особое внимание привлекают глаза. Они могут быть разных оттенков, но именно тёмные с насыщенно-красным отблеском сделали животное знаменитым. При угрозе геккон распахивает ярко-алую пасть и шипит, демонстрируя, что с ним лучше не связываться.
Родина геккона — тропические леса восточного Мадагаскара. Днём он неподвижно сидит в укрытиях среди листьев, а ночью выходит на охоту. Питается в основном насекомыми. Самки несколько раз в году спускаются на землю, чтобы отложить всего два круглых яйца в опавшие листья.
|Вид геккона
|Размер
|Особенность
|Среда обитания
|Сатанинский (Uroplatus phantasticus)
|до 9 см
|хвост в виде сухого листа
|Мадагаскар
|Токийский геккон (Gekko gecko)
|до 35 см
|громкие крики
|Юго-Восточная Азия
|Лепидодактилус (Lepidodactylus lugubris)
|до 10 см
|размножение без самцов
|Океания
Если численность в природе продолжит сокращаться, экосистема лесов Мадагаскара лишится одного из важных хищников, регулирующих популяцию насекомых. К тому же исчезнет уникальный пример мимикрии, поражающий воображение биологов и фотографов дикой природы.
|Плюсы
|Минусы
|Миниатюрный и необычный вид
|Требует высокой влажности
|Эффектная внешность
|Достаточно пуглив
|Неприхотлив в рационе
|Живёт недолго — 5-8 лет
В неволе — в среднем 5-8 лет.
Желательно селить по одному, иначе возможны конфликты.
Из-за сходства с сухим листом и красных глаз, создающих "дьявольский" образ.
Сатанинский листохвостый геккон — символ того, что даже крошечные создания могут стать "легендами" благодаря внешности и загадочному поведению.
