Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай вытеснил Корею: Huawei вышла в безусловные лидеры гибких устройств
Армия без звука: слизни готовятся к осенней атаке на урожай — счёт идёт на дни
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Выносливость или мышцы: одна ошибка в перекусе решает исход вашей тренировки
Этот зверёк — не тот, кем кажется: главная опасность ежей, о которой молчат
Напиток с дурной репутацией: что на самом деле делает кофе с мозгом детей
Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей
Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей
Сумка вместо шкафа: самые модные модели осени, в которые поместится вся жизнь

Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее

0:11
Зоосфера

Домашние животные давно перестали быть просто "живыми игрушками" и стали настоящими членами семьи. Но чтобы совместная жизнь была комфортной и радостной и для хозяев, и для питомцев, важно с первых месяцев правильно формировать их поведение. Специалисты столичного Комитета ветеринарии подготовили рекомендации, как приучить кошек и собак к основным навыкам.

Собака и кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака и кошка

Социализация с первых месяцев

Одним из первых шагов является развитие социальных навыков. Щенки и котята должны спокойно относиться к людям — как знакомым, так и чужим, не бояться других животных и уверенно чувствовать себя в разных условиях.

Полезно с раннего возраста знакомить питомца с:

  • поездками в машине или переноске,
  • шумом улицы, велосипедами, детскими колясками,
  • процедурами ухода: стрижкой когтей, чисткой ушей, осмотром у ветеринара.

Оптимальный возраст для таких "уроков" — до трёх-четырёх месяцев. Новые впечатления стоит давать постепенно, обязательно сопровождая их похвалой и лакомствами.

Команды, которые должен знать каждый пёс

По мнению ветеринаров, самая важная команда для собаки — "ко мне". Она позволяет контролировать питомца на улице и предотвращает опасные ситуации.

Как правильно учить

  1. Произносите команду радостным голосом.
  2. Поощряйте питомца лакомством при выполнении.
  3. Повторяйте упражнение регулярно.

Важно

Команда не должна ассоциироваться с наказанием. Если звать собаку только для того, чтобы отругать, она перестанет реагировать.

Не менее полезна команда "нельзя". Она помогает пресечь нежелательные действия: от попытки грызть мебель до игры с опасными предметами.

Комфорт дома: место, когтеточка, туалет

У животного должно быть своё пространство. Для этого выбирают удобную лежанку в тихом уголке или рядом с хозяевами.

Кошек обязательно приучают к когтеточке. Поставьте её там, где питомец чаще всего точит когти, и покажите, как ею пользоваться. Для интереса можно сбрызнуть поверхность кошачьей мятой.

Туалет — отдельная тема. Для кошек подбирают лоток подходящего размера и наполнитель без резких запахов. На первых порах лучше поставить два туалета в разных местах. После сна, еды или игр котёнка направляют к лотку, а за правильное действие обязательно хвалят.

Собакам важно привыкнуть к ошейнику и поводку ещё дома. Первые прогулки должны быть короткими и спокойными. Хозяину стоит сохранять мягкий тон и не дёргать питомца, чтобы ассоциации с прогулкой были только положительными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отложить воспитание до взрослого возраста.
  • Последствие: животное закрепит нежелательные привычки.
  • Альтернатива: начинать обучение до 4 месяцев.
  • Ошибка: ругать питомца за ослушание, не предлагая замены.
  • Последствие: собака или кошка перестают доверять.
  • Альтернатива: переключить внимание на игрушку или лакомство.
  • Ошибка: приучать к лотку или поводку рывками и криками.
  • Последствие: стресс и отказ от обучения.
  • Альтернатива: использовать поощрение и постепенность.

Плюсы и минусы раннего воспитания

Плюсы Минусы
Животное легче адаптируется к людям и условиям Требует терпения и регулярности
Упрощает уход (стрижка когтей, поездки) Ошибки хозяина могут закрепить страхи
Собака или кошка становятся управляемыми Нужно тратить время каждый день

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте социализацию с простого: знакомьте с новыми предметами дома.
  2. Добавляйте по одному новому впечатлению в неделю.
  3. Приучайте к базовым командам — "ко мне" и "нельзя".
  4. Создайте собственное место для сна и отдыха.
  5. Сразу определите правила: где можно точить когти, где играть и где спать.
  6. Используйте положительное подкрепление — похвалу и лакомства.

FAQ

Как быстро кошка привыкает к лотку?

Обычно за 1-2 недели. Главное — правильно выбрать место и наполнитель.

В каком возрасте начинать обучение собаки командам?

С 2-3 месяцев. Щенки быстро усваивают короткие команды.

Что делать, если питомец боится машины?

Начните с коротких поездок и всегда поощряйте за спокойное поведение.

Мифы и правда

  • Миф: кошку невозможно приучить к правилам.
  • Правда: с раннего возраста животные прекрасно усваивают привычки.
  • Миф: собака сама научится нужным командам.
  • Правда: без систематических тренировок это маловероятно.
  • Миф: ругать полезнее, чем хвалить.
  • Правда: положительное подкрепление работает эффективнее и гуманнее.

Исторический контекст

  1. Первые школы дрессировки собак появились в XIX веке в Германии.
  2. В СССР популярными были клубы служебного собаководства, где учили дисциплине.
  3. Сегодня обучение и социализация стали частью общей культуры содержания домашних животных.

3 интересных факта

  1. Кошки способны запоминать до 50 слов и интонаций.
  2. Собака, обученная базовым командам, живёт спокойнее и дольше — уровень стресса снижается.
  3. Животные, привыкшие к ветеринару с детства, болеют реже из-за регулярных осмотров.

Если у вас возникают трудности с воспитанием питомца, не стоит откладывать обращение за помощью. Консультации по социализации и уходу доступны в государственных ветеринарных клиниках, а также онлайн-сервисах вроде "Мой питомец". Опытные специалисты подскажут, как скорректировать поведение и закрепить полезные привычки, чтобы совместная жизнь с вашим четвероногим другом была комфортной и радостной.

 

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Армия без звука: слизни готовятся к осенней атаке на урожай — счёт идёт на дни
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее
Выносливость или мышцы: одна ошибка в перекусе решает исход вашей тренировки
Этот зверёк — не тот, кем кажется: главная опасность ежей, о которой молчат
Напиток с дурной репутацией: что на самом деле делает кофе с мозгом детей
Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей
Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей
Сумка вместо шкафа: самые модные модели осени, в которые поместится вся жизнь
Патриотизм или безумие? Вика Цыганова разбирает песни Mia Boyka для школ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.