Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее

Домашние животные давно перестали быть просто "живыми игрушками" и стали настоящими членами семьи. Но чтобы совместная жизнь была комфортной и радостной и для хозяев, и для питомцев, важно с первых месяцев правильно формировать их поведение. Специалисты столичного Комитета ветеринарии подготовили рекомендации, как приучить кошек и собак к основным навыкам.
Одним из первых шагов является развитие социальных навыков. Щенки и котята должны спокойно относиться к людям — как знакомым, так и чужим, не бояться других животных и уверенно чувствовать себя в разных условиях.
Полезно с раннего возраста знакомить питомца с:
Оптимальный возраст для таких "уроков" — до трёх-четырёх месяцев. Новые впечатления стоит давать постепенно, обязательно сопровождая их похвалой и лакомствами.
По мнению ветеринаров, самая важная команда для собаки — "ко мне". Она позволяет контролировать питомца на улице и предотвращает опасные ситуации.
Команда не должна ассоциироваться с наказанием. Если звать собаку только для того, чтобы отругать, она перестанет реагировать.
Не менее полезна команда "нельзя". Она помогает пресечь нежелательные действия: от попытки грызть мебель до игры с опасными предметами.
У животного должно быть своё пространство. Для этого выбирают удобную лежанку в тихом уголке или рядом с хозяевами.
Кошек обязательно приучают к когтеточке. Поставьте её там, где питомец чаще всего точит когти, и покажите, как ею пользоваться. Для интереса можно сбрызнуть поверхность кошачьей мятой.
Туалет — отдельная тема. Для кошек подбирают лоток подходящего размера и наполнитель без резких запахов. На первых порах лучше поставить два туалета в разных местах. После сна, еды или игр котёнка направляют к лотку, а за правильное действие обязательно хвалят.
Собакам важно привыкнуть к ошейнику и поводку ещё дома. Первые прогулки должны быть короткими и спокойными. Хозяину стоит сохранять мягкий тон и не дёргать питомца, чтобы ассоциации с прогулкой были только положительными.
|Плюсы
|Минусы
|Животное легче адаптируется к людям и условиям
|Требует терпения и регулярности
|Упрощает уход (стрижка когтей, поездки)
|Ошибки хозяина могут закрепить страхи
|Собака или кошка становятся управляемыми
|Нужно тратить время каждый день
Обычно за 1-2 недели. Главное — правильно выбрать место и наполнитель.
С 2-3 месяцев. Щенки быстро усваивают короткие команды.
Начните с коротких поездок и всегда поощряйте за спокойное поведение.
Если у вас возникают трудности с воспитанием питомца, не стоит откладывать обращение за помощью. Консультации по социализации и уходу доступны в государственных ветеринарных клиниках, а также онлайн-сервисах вроде "Мой питомец". Опытные специалисты подскажут, как скорректировать поведение и закрепить полезные привычки, чтобы совместная жизнь с вашим четвероногим другом была комфортной и радостной.
