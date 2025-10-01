Белые медведи из круиза по Чукотке от Панарктик Стар стали интернет-звёздами

Белые медведи с Чукотки за несколько часов стали всемирными звездами интернета. Видео, снятое российским фотографом и тревел-блогером Вадимом Махоровым во время экспедиционного круиза туроператора "Панарктик Стар", опубликовали российские и ведущие мировые СМИ.

Фото: Пресс-служба Панарктик Стар by Вадим Махоров Белые медведи на Чукотке

Реакция мира: белые медведи в центре внимания

Кадры, где группа белых медведей обживает заброшенный советский полярный объект на острове Колючин, вызвали восторг у миллионов зрителей. Только на странице CNN в соцсетях видео собрало более миллиона просмотров за первые часы. Под ним — сотни комментариев на английском, португальском, испанском и русском языках.

Пользователи предложили дать медведям имена, завести для них страницу в соцсетях с ежедневными трансляциями, чтобы каждый зритель мог получать заряд положительных эмоций, и признались, что увидеть такое своими глазами — их заветная мечта.

Секреты съемки: локация, техника и немного удачи

Тревел-блогер Вадим Махоров сделал эти кадры на острове Колючин. Он отправился туда вместе с группой туристов по приглашению организатора приключенческих туров по Дальнему Востоку "Панарктик Стар". 14-дневный круиз проходил на экспедиционном судне "Профессор Хромов" вокруг Чукотки: из Анадыря к острову Врангеля и обратно.

Остров Врангеля называют колыбелью белых медведей, и главной целью круиза было увидеть вблизи этих удивительных обитателей Крайнего Севера. Наблюдать за ними путешественники, купившие тур, могли с надувных лодок Zodiac, не приближаясь вплотную.

Благодаря дрону для аэрофотосъемки Вадиму Махорову удалось запечатлеть удивительное зрелище незадолго до прибытия на остров Врангеля — на острове Колючин. Когда-то здесь работала полярная научно-исследовательская станция, но место давно превратилось в город-призрак. Зато безлюдный остров облюбовали моржи, морские птицы и, как выяснилось, белые медведи. Дома для них — уютное укрытие от ветра и дождя.

Некоторые комментирующие предположили, что видео — результат работы нейросетей, но все кадры сняты с FPV-дрона. К животным он подлетает медленно, чтобы не пугать. Такой способ съемок не причиняет медведям дискомфорта. Во время съемки кто-то из животных продолжил спать, некоторые с любопытством наблюдали за "жужжащей птицей".

"По острову активно бегают около 20 медведей, если не больше. Обычно белые медведи одиночки. Но когда льда мало, собираются на суше в поисках еды — у лежбищ моржей или на птичьих базарах. Они терпят друг друга и даже делят один дом, не устраивая драк. Стоит встать льду — расходятся каждый своей дорогой. Белые медведи не так агрессивны, как бурые, и при достаточном количестве добычи спокойно уживаются в одном месте", — рассказал про необычное соседство животных автор кадров, Вадим Махоров.

"Мы второй год сотрудничаем с Вадимом. В прошлом году он побывал с нами на Курильских островах и сделал впечатляющие кадры природы и фауны, которые можно увидеть в наших соцсетях. Тогда во время фотоохоты на одном из островов в кадр попало несколько сотен морских котиков и сивучей. В этом году, с 10 по 23 сентября, Вадим побывал в круизе "Чукотская Одиссея", а затем сразу отправился с нашей группой в экспедицию на Командоры, которые знамениты своими птичьими базарами и большим количеством морских млекопитающих. Круиз завершится 3 октября — ждем новые удивительные фотографии и видео", — прокомментировал представитель "Панарктик Стар".

Кадры Вадима Махорова стали не только интернет-сенсацией, но и наглядным доказательством того, что российская Арктика остается одной из самых привлекательных и уникальных точек планеты для экотуризма.

О "Панарктик Стар"

"Панарктик Стар" специализируется на приключенческих турах и морских экспедициях в Арктику и на Дальний Восток. Это единственный туроператор в мире, организующий круизы на Остров Врангеля. В 2025 году состоялось два рейса на Чукотку с посещением "колыбели белых медведей". Увидеть животных в естественной среде обитания смогли 88 туристов (по 44 в каждом круизе). Все места на рейсы были раскуплены.

Судно "Профессор Хромов" построено на финской верфи для полярных и океанографических исследований и позже переоборудовано для комфортного размещения пассажиров во время экспедиций по Дальнему Востоку и Арктике. Благодаря высокому ледовому классу UL оно способно работать в сложных условиях и заходить в самые труднодоступные районы. Размер судна позволяет ходить там, где не проходят габаритные лайнеры