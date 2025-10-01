Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мама Сергея Жукова в больнице: что известно о состоянии родительницы лидера группы Руки вверх
Щеки испарились быстрее гонораров: преображение Водонаевой шокировало сеть
Секреты Дубая, о которых молчат турагентства: как роскошный отдых превращается в бюджетное удовольствие
Собака молча умоляет о помощи: 5 неочевидных сигналов, которые хозяева списывают на усталость
Как утренний ритуал превращает вождение в безопасное удовольствие: помогает избежать проблем и с ГИБДД, и с кошельком
Роман Товстик может лишиться бизнеса: какой план придумали бизнес-партнёры предпринимателя
Сад превращается в поле боя: крысы наступают, и вот какие приёмы спасут твой сад
Хлопья по-крупному: Нижний Новгород ждёт инвесторов для переработки картофеля
Космическая сенсация: монстры оказались меньше — учёные пересмотрели массы чёрных дыр

Белые медведи из круиза по Чукотке от Панарктик Стар стали интернет-звёздами

Зоосфера

Белые медведи с Чукотки за несколько часов стали всемирными звездами интернета. Видео, снятое российским фотографом и тревел-блогером Вадимом Махоровым во время экспедиционного круиза туроператора "Панарктик Стар", опубликовали российские и ведущие мировые СМИ.

Белые медведи на Чукотке
Фото: Пресс-служба Панарктик Стар by Вадим Махоров
Белые медведи на Чукотке

Реакция мира: белые медведи в центре внимания

Кадры, где группа белых медведей обживает заброшенный советский полярный объект на острове Колючин, вызвали восторг у миллионов зрителей. Только на странице CNN в соцсетях видео собрало более миллиона просмотров за первые часы. Под ним — сотни комментариев на английском, португальском, испанском и русском языках.

Пользователи предложили дать медведям имена, завести для них страницу в соцсетях с ежедневными трансляциями, чтобы каждый зритель мог получать заряд положительных эмоций, и признались, что увидеть такое своими глазами — их заветная мечта.

Секреты съемки: локация, техника и немного удачи

Тревел-блогер Вадим Махоров сделал эти кадры на острове Колючин. Он отправился туда вместе с группой туристов по приглашению организатора приключенческих туров по Дальнему Востоку "Панарктик Стар". 14-дневный круиз проходил на экспедиционном судне "Профессор Хромов" вокруг Чукотки: из Анадыря к острову Врангеля и обратно.

Остров Врангеля называют колыбелью белых медведей, и главной целью круиза было увидеть вблизи этих удивительных обитателей Крайнего Севера. Наблюдать за ними путешественники, купившие тур, могли с надувных лодок Zodiac, не приближаясь вплотную.

Благодаря дрону для аэрофотосъемки Вадиму Махорову удалось запечатлеть удивительное зрелище незадолго до прибытия на остров Врангеля — на острове Колючин. Когда-то здесь работала полярная научно-исследовательская станция, но место давно превратилось в город-призрак. Зато безлюдный остров облюбовали моржи, морские птицы и, как выяснилось, белые медведи. Дома для них — уютное укрытие от ветра и дождя.

Некоторые комментирующие предположили, что видео — результат работы нейросетей, но все кадры сняты с FPV-дрона. К животным он подлетает медленно, чтобы не пугать. Такой способ съемок не причиняет медведям дискомфорта. Во время съемки кто-то из животных продолжил спать, некоторые с любопытством наблюдали за "жужжащей птицей".

"По острову активно бегают около 20 медведей, если не больше. Обычно белые медведи одиночки. Но когда льда мало, собираются на суше в поисках еды — у лежбищ моржей или на птичьих базарах. Они терпят друг друга и даже делят один дом, не устраивая драк. Стоит встать льду — расходятся каждый своей дорогой. Белые медведи не так агрессивны, как бурые, и при достаточном количестве добычи спокойно уживаются в одном месте", — рассказал про необычное соседство животных автор кадров, Вадим Махоров.

"Мы второй год сотрудничаем с Вадимом. В прошлом году он побывал с нами на Курильских островах и сделал впечатляющие кадры природы и фауны, которые можно увидеть в наших соцсетях. Тогда во время фотоохоты на одном из островов в кадр попало несколько сотен морских котиков и сивучей. В этом году, с 10 по 23 сентября, Вадим побывал в круизе "Чукотская Одиссея", а затем сразу отправился с нашей группой в экспедицию на Командоры, которые знамениты своими птичьими базарами и большим количеством морских млекопитающих. Круиз завершится 3 октября — ждем новые удивительные фотографии и видео", — прокомментировал представитель "Панарктик Стар".

Кадры Вадима Махорова стали не только интернет-сенсацией, но и наглядным доказательством того, что российская Арктика остается одной из самых привлекательных и уникальных точек планеты для экотуризма.

О "Панарктик Стар"

"Панарктик Стар" специализируется на приключенческих турах и морских экспедициях в Арктику и на Дальний Восток. Это единственный туроператор в мире, организующий круизы на Остров Врангеля. В 2025 году состоялось два рейса на Чукотку с посещением "колыбели белых медведей". Увидеть животных в естественной среде обитания смогли 88 туристов (по 44 в каждом круизе). Все места на рейсы были раскуплены.

Судно "Профессор Хромов" построено на финской верфи для полярных и океанографических исследований и позже переоборудовано для комфортного размещения пассажиров во время экспедиций по Дальнему Востоку и Арктике. Благодаря высокому ледовому классу UL оно способно работать в сложных условиях и заходить в самые труднодоступные районы. Размер судна позволяет ходить там, где не проходят габаритные лайнеры

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Халк или Супермен? Марк Руффало уверен в безоговорочной победе одного из супергероев
Хотите быть здоровым и сытым? 3 рецепта, которые превратят тыкву в гастрономический шедевр
Незнание стоит дорого: почему россияне не используют налоговые вычеты
Сливочная начинка превращается в акцент: волшебные ватрушки за несколько минут
Возраст стирает цифры, но не лицо: секреты ухода и привычек для свежести и энергии после 60
Гранит, сталь или керамика: какой материал мойки станет союзником, а какой — врагом хозяйки
Простая проверка перед поездкой сэкономит средства и нервы: какие вещи в авто могут стать спасением не только от штрафа, но и от беды
Снежный сезон с подвохом: билеты и туры дорожают быстрее, чем вы думаете
Забываете всё? Мнемоническое правило 2-7-30 поможет удержать знания надолго
Иван Краско оставил сиделке шарф и очки: что стало с наследством актёра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.