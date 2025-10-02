Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы людей уже носят в себе вирус, скрытый в ДНК, как бомба замедленного действия
Собака молчит до последнего: эти болезни бессимптомно убивают питомца за несколько дней
Как заставить деньги работать на вас: секреты долгосрочного накопления капитала
Жирные волосы больше не проблема: 12 хитрых причёсок, которые маскируют немытые корни
Восточный фланг трещит по швам: Европа тратит миллиарды, но не может закрыть небо
Сахарный капкан: 5 признаков, что вы едите его слишком много — узнайте, как выбраться
Новые знаки и ужесточение правил: с 2026 года водители увидят незнакомую разметку
Животные как часть семьи: от борьбы с жестокостью до глобальных изменений в отношениях
Филипп Киркоров нашёл прах дедушки: секреты создания родовой могилы раскрылся

Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей

0:50
Зоосфера

Королева термитов — одно из самых удивительных созданий в мире насекомых. Её жизнь длится десятилетиями, а деятельность превращает её тело в настоящую биологическую фабрику. Она способна прожить до 50 лет, что делает её самой долгоживущей особью среди насекомых.

матка термитов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
матка термитов

Начало жизни колонии

Каждый термитник зарождается с полёта молодой пары. Этот "свадебный" вылет случается один раз в жизни насекомых. Найдя подходящее место — гнилое бревно, пень или трещину в древесине, — они обустраивают первую камеру будущего жилища. Со временем небольшое гнездо превращается в сложный термитник, похожий на подземный дворец.

Изначально самка имеет скромные размеры и откладывает не более 20 яиц в сутки. Но уже через несколько лет её брюшко разрастается, достигая 10-11 сантиметров. При этом обычный солдат термитов редко бывает длиннее двух сантиметров.

Фабрика яиц

С возрастом королева превращается в своеобразный "конвейер". Каждые 10-20 секунд появляется новое яйцо, а суточная кладка достигает 3-4 тысяч. Для сравнения, муравьиные матки производят до 800 яиц в день.

При столь огромных размерах королева теряет способность передвигаться. Она полностью зависит от рабочих особей, которые ухаживают за ней и переносят яйца в камеры.

Несколько королев в одном гнезде

В крупных колониях роль матки выполняют сразу несколько самок. Конкуренции между ними не возникает, так как дочерние королевы образуются партеногенезом, то есть без участия самца. Это делает их генетически идентичными исходной матке. Совместными усилиями они увеличивают численность колонии до десятков миллионов особей.

Управление колонией

Власть королевы держится не только на потомстве, но и на химическом контроле. Её тело выделяет особые вещества — феромоны, которые воспринимаются рабочими как "королевский запах". Благодаря им внутри термитника сохраняется строгая иерархия и абсолютная преданность.

Такая система управления предотвращает бунты и гарантирует гармоничное распределение обязанностей: одни особи строят и ухаживают за гнездом, другие становятся солдатами, третьи заботятся о пище.

Враги и опасности

Несмотря на продуманную организацию, термиты имеют множество врагов. Ими питаются птицы, ящерицы, млекопитающие и даже люди. В некоторых регионах королев термитов считают деликатесом, сравнивая их вкус с жирными продуктами вроде фуа-гра.

Высокая плодовитость матки — это не роскошь, а необходимость. Только благодаря постоянному пополнению численности колония может существовать в условиях постоянного давления со стороны хищников.

Долголетие королевы

Королева термитов живёт во много раз дольше обычных насекомых. В среднем её жизнь длится 20-50 лет, но при благоприятных условиях срок может увеличиться почти вдвое.

Такое долголетие объясняется генетическими особенностями. У королев активнее работают гены, отвечающие за выработку антиоксидантов и контроль клеточных процессов. Это замедляет старение и сохраняет клетки "молодыми".

Королевская семья

Рядом с маткой всё время находится король. В отличие от многих насекомых, где самец погибает сразу после спаривания, у термитов партнёр остаётся рядом с самкой на всю жизнь. Они образуют устойчивую пару, которая может существовать вместе несколько десятилетий.

Таким образом, семья термитов становится основой огромной колонии, численность которой превышает миллионы особей.

Сравнение с другими насекомыми

Вид Длительность жизни матки Яиц в день Особенности
Термиты 20-50 лет 3-4 тыс. Несколько королев в одном гнезде
Муравьи до 20 лет до 800 Одиночная матка, конкуренция среди самок
Пчёлы 3-5 лет до 2 тыс. Смена матки при снижении плодовитости

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все насекомые живут недолго.

  • Последствие: недооценка биологии термитов.

  • Альтернатива: признание рекордного долголетия их королев.

  • Ошибка: предполагать, что в колонии может быть только одна матка.

  • Последствие: непонимание структуры колонии.

  • Альтернатива: учёт того, что у термитов может существовать несколько королев одновременно.

  • Ошибка: думать, что король термитов умирает сразу после спаривания.

  • Последствие: неверное сравнение с другими видами.

  • Альтернатива: учёт моногамной особенности термитов.

А что если матка погибает

В случае гибели основной матки колония не обречена. Дочерние самки, рождающиеся партеногенезом, могут продолжать её дело. Благодаря этому термитник способен существовать десятилетиями, пока хватает ресурсов и условий для выживания.

Плюсы и минусы жизни в термитнике

Плюсы Минусы
Чёткая социальная организация Высокая уязвимость для хищников
Возможность многолетнего существования колонии Зависимость от плодородия матки
Химический контроль поддерживает порядок Потребность в постоянной защите и пище

FAQ

Сколько яиц откладывает королева термитов в день?
В среднем 3-4 тысячи.

Почему в колонии может быть несколько королев?
Они рождаются от партеногенеза и являются генетическими копиями матки.

Сколько лет живёт королева?
Обычно 20-50 лет, но в исключительных случаях дольше.

Мифы и правда

  • Миф: королева термитов живёт столько же, сколько обычные рабочие.

  • Правда: она живёт в десятки раз дольше.

  • Миф: в каждой колонии только одна матка.

  • Правда: в крупных колониях их несколько.

  • Миф: король термитов умирает сразу после оплодотворения.

  • Правда: он остаётся рядом до конца жизни.

3 интересных факта

  1. Термитная матка откладывает яйцо каждые 10-20 секунд.

  2. В некоторых странах королев термитов употребляют в пищу как деликатес.

  3. Колонии могут насчитывать десятки миллионов особей.

Исторический контекст

  • В XIX веке первые натуралисты подробно описали строение термитников.

  • В XX веке удалось изучить химические механизмы власти матки.

  • Современные исследования выявили гены, отвечающие за её долголетие.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Новые барьеры для туристов: сколько нужно иметь на счете, чтобы получить шенген
Виски редеют первыми: простые шаги, которые закрывают залысины и останавливают выпадение
Морковь и перец сговорились: лечо выходит на арену против скучных закусок
Разрешённый манёвр ведёт в западню: вот когда законный обгон становится нарушением
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Театр на Трубной вскоре удивит: комедия о любви и недоразумениях Тётка Чарлея
Прорыв против бесплодия: кожа превращается в шанс на ребёнка и переворачивает законы природы
Ад на границе океанов: почему пролив Дрейка считают самым штормовым местом Земли
Свинья в апельсинах: поклонники Шамана объяснили, почему именно он должен быть в политике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.