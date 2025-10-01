Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забываете всё? Мнемоническое правило 2-7-30 поможет удержать знания надолго
Иван Краско оставил сиделке шарф и очки: что стало с наследством актёра
Вирус может прилететь из-за одного клика: как вовремя распознать угрозу
Посадили куст смородины — а весной собрали ведро ягод: секрет осеннего старта
Когда золото ценилось меньше железа: новая находка переворачивает историю металлургии
Не всё полезно в холода: почему зимний спорт может стать смертельно опасным
Иран, Россия и Турция присматриваются: что будет с ураном в Нигере
Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света
В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно

Живой товар: кто наживается на контрабанде экзотических животных в России и как это остановить

3:57
Зоосфера

Контрабандная торговля животными — это скрытая и жестокая индустрия, которая приносит огромные прибыли преступникам, но сопровождается страшной ценой: гибелью большинства перевозимых питомцев.

экзотические животные
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
экзотические животные

По данным фонда "Забытые животные", смертность при нелегальных перевозках достигает 90%. Животных держат без воды и еды, прячут в контейнеры, трубы или под одежду, заклеивают им клювы и пасти скотчем. Такие методы превращают поездку в пытку, а выживает лишь один из десяти.

Контрабанда животных: масштабы и последствия

Как сообщает издание "Постньюс", нелегальный рынок в России оценивается в сотни миллионов рублей. В него вовлечены не только экзотические виды, но и привычные домашние питомцы — попугаи, хорьки, черепахи. Высокий спрос формируют коллекционеры, торговцы на "птичьих рынках", а также частные лица, желающие завести необычное животное.

"Животных контрабандой перевозят в ужасающих условиях: заклеенные скотчем клювы, запиханные в трубы или за пазуху, в тесные контейнеры без еды и воды", — сказала президент фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина.

Советы шаг за шагом: как действовать при выборе питомца

  1. Покупайте животных только в лицензированных питомниках или у сертифицированных продавцов.
  2. Проверяйте документы: ветеринарный паспорт, справки о происхождении.
  3. Обращайте внимание на состояние животного — оно должно быть активным, с чистыми глазами и шерстью.
  4. Избегайте стихийных рынков и сомнительных онлайн-объявлений.
  5. Если есть подозрение на контрабанду — сообщайте в природоохранные органы.

А что если запретить полностью?

В сентябре вступил в силу запрет на содержание диких животных в домашних условиях. Если этот закон будет строго соблюдаться, масштабы нелегального рынка могут снизиться. Однако эксперты предупреждают: пока спрос существует, контрабанда будет сохраняться. Поэтому важны не только законы, но и информированность общества.

FAQ

Как выбрать питомца без риска?
Покупайте только у официальных заводчиков, проверяйте документы и условия содержания.

Сколько стоит животное из лицензированного питомника?
Цена выше, чем у нелегальных продавцов, но вы получаете здорового питомца с документами и гарантией.

Что лучше: экзотика или традиционные животные?
Для семьи безопаснее и проще содержать кошек, собак, морских свинок или попугаев волнистых. Экзотические животные требуют особого ухода и часто запрещены для дома.

Мифы и правда

  • Миф: "Если животное дешевле на рынке — это выгодная покупка".
    Правда: чаще всего это контрабанда с высоким риском болезней и гибели.
  • Миф: "Все продавцы в интернете проверенные".
    Правда: многие объявления маскируют незаконную торговлю.
  • Миф: "Дикие животные хорошо адаптируются к жизни дома".
    Правда: большинство таких питомцев страдают от стресса и болезней.

3 факта о рынке животных

  • Самыми популярными у контрабандистов остаются попугаи, экзотические рептилии и обезьяны.
  • За редкие виды на чёрном рынке просят сотни тысяч рублей.
  • Чаще всего контрабанду выявляют в аэропортах и на границе.

Исторический контекст

  • Нелегальная торговля животными существовала всегда: в XIX веке в Россию ввозили попугаев и обезьян и прочую экзотику для аристократии.
  • В советское время контроль был жёстким, поэтому рынок почти отсутствовал.
  • Сегодня же, в эпоху онлайн-торговли, контрабанда стала доступнее, что создаёт новые вызовы для государства.

Уточнения

Контраба́нда (итал. contrabando от contra "против" + bando "правительственный указ") — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, и контрабанда - товар, ценности и иные предметы, перевезённые таким образом тайно.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Последние материалы
Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света
В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно
Конфликт на пределе: в Финляндии потребовали срочно начинать мирные переговоры
Дмитрий Быков* заочно приговорён к 7 годам колонии — в чём обвинили писателя
Лекарство или яд? Что скрывают популярные народные методы лечения
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Россиян предупреждают о шестидневке: ноябрь начнётся не с отдыха
Уникальная мордочка как отпечаток пальца: как ИИ узнаёт питомцев на фото и возвращает их домой
Длина не прибавляется, пока кожа головы задыхается: ошибки, которые блокируют рост волос
Балкон вместо зимнего сада: хитрый способ спасти лимон и сохранить урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.