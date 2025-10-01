Живой товар: кто наживается на контрабанде экзотических животных в России и как это остановить

Контрабандная торговля животными — это скрытая и жестокая индустрия, которая приносит огромные прибыли преступникам, но сопровождается страшной ценой: гибелью большинства перевозимых питомцев.
По данным фонда "Забытые животные", смертность при нелегальных перевозках достигает 90%. Животных держат без воды и еды, прячут в контейнеры, трубы или под одежду, заклеивают им клювы и пасти скотчем. Такие методы превращают поездку в пытку, а выживает лишь один из десяти.
Как сообщает издание "Постньюс", нелегальный рынок в России оценивается в сотни миллионов рублей. В него вовлечены не только экзотические виды, но и привычные домашние питомцы — попугаи, хорьки, черепахи. Высокий спрос формируют коллекционеры, торговцы на "птичьих рынках", а также частные лица, желающие завести необычное животное.
"Животных контрабандой перевозят в ужасающих условиях: заклеенные скотчем клювы, запиханные в трубы или за пазуху, в тесные контейнеры без еды и воды", — сказала президент фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина.
В сентябре вступил в силу запрет на содержание диких животных в домашних условиях. Если этот закон будет строго соблюдаться, масштабы нелегального рынка могут снизиться. Однако эксперты предупреждают: пока спрос существует, контрабанда будет сохраняться. Поэтому важны не только законы, но и информированность общества.
Как выбрать питомца без риска?
Покупайте только у официальных заводчиков, проверяйте документы и условия содержания.
Сколько стоит животное из лицензированного питомника?
Цена выше, чем у нелегальных продавцов, но вы получаете здорового питомца с документами и гарантией.
Что лучше: экзотика или традиционные животные?
Для семьи безопаснее и проще содержать кошек, собак, морских свинок или попугаев волнистых. Экзотические животные требуют особого ухода и часто запрещены для дома.
Уточнения
Контраба́нда (итал. contrabando от contra "против" + bando "правительственный указ") — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, и контрабанда - товар, ценности и иные предметы, перевезённые таким образом тайно.
