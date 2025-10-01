Живой товар: кто наживается на контрабанде экзотических животных в России и как это остановить

Контрабандная торговля животными — это скрытая и жестокая индустрия, которая приносит огромные прибыли преступникам, но сопровождается страшной ценой: гибелью большинства перевозимых питомцев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ экзотические животные

По данным фонда "Забытые животные", смертность при нелегальных перевозках достигает 90%. Животных держат без воды и еды, прячут в контейнеры, трубы или под одежду, заклеивают им клювы и пасти скотчем. Такие методы превращают поездку в пытку, а выживает лишь один из десяти.

Контрабанда животных: масштабы и последствия

Как сообщает издание "Постньюс", нелегальный рынок в России оценивается в сотни миллионов рублей. В него вовлечены не только экзотические виды, но и привычные домашние питомцы — попугаи, хорьки, черепахи. Высокий спрос формируют коллекционеры, торговцы на "птичьих рынках", а также частные лица, желающие завести необычное животное.

"Животных контрабандой перевозят в ужасающих условиях: заклеенные скотчем клювы, запиханные в трубы или за пазуху, в тесные контейнеры без еды и воды", — сказала президент фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина.

Советы шаг за шагом: как действовать при выборе питомца

Покупайте животных только в лицензированных питомниках или у сертифицированных продавцов. Проверяйте документы: ветеринарный паспорт, справки о происхождении. Обращайте внимание на состояние животного — оно должно быть активным, с чистыми глазами и шерстью. Избегайте стихийных рынков и сомнительных онлайн-объявлений. Если есть подозрение на контрабанду — сообщайте в природоохранные органы.

А что если запретить полностью?

В сентябре вступил в силу запрет на содержание диких животных в домашних условиях. Если этот закон будет строго соблюдаться, масштабы нелегального рынка могут снизиться. Однако эксперты предупреждают: пока спрос существует, контрабанда будет сохраняться. Поэтому важны не только законы, но и информированность общества.

FAQ

Как выбрать питомца без риска?

Покупайте только у официальных заводчиков, проверяйте документы и условия содержания.

Сколько стоит животное из лицензированного питомника?

Цена выше, чем у нелегальных продавцов, но вы получаете здорового питомца с документами и гарантией.

Что лучше: экзотика или традиционные животные?

Для семьи безопаснее и проще содержать кошек, собак, морских свинок или попугаев волнистых. Экзотические животные требуют особого ухода и часто запрещены для дома.

Мифы и правда

Миф: "Если животное дешевле на рынке — это выгодная покупка".

Правда: чаще всего это контрабанда с высоким риском болезней и гибели.

Миф: "Все продавцы в интернете проверенные".

Правда: многие объявления маскируют незаконную торговлю.

Миф: "Дикие животные хорошо адаптируются к жизни дома".

Правда: большинство таких питомцев страдают от стресса и болезней.

3 факта о рынке животных

Самыми популярными у контрабандистов остаются попугаи, экзотические рептилии и обезьяны.

За редкие виды на чёрном рынке просят сотни тысяч рублей.

Чаще всего контрабанду выявляют в аэропортах и на границе.

Исторический контекст

Нелегальная торговля животными существовала всегда: в XIX веке в Россию ввозили попугаев и обезьян и прочую экзотику для аристократии.

В советское время контроль был жёстким, поэтому рынок почти отсутствовал.

Сегодня же, в эпоху онлайн-торговли, контрабанда стала доступнее, что создаёт новые вызовы для государства.

Уточнения

Контраба́нда (итал. contrabando от contra "против" + bando "правительственный указ") — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, и контрабанда - товар, ценности и иные предметы, перевезённые таким образом тайно.

