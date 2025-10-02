Хвостики без билета: в Перми запускают акцию, которая говорит о человечности громче слов

В начале октября у жителей Пермского края появится уникальная возможность перевезти своих питомцев бесплатно: 4 и 5 октября пригородные поезда региона откроют двери для кошек и собак без оплаты билета. "Пермская пригородная компания" (ППК) подчёркивает: акция направлена не только на удобство пассажиров, но и на привлечение внимания к проблеме бездомных животных.

Почему это важно

Каждый год после дачного сезона в садовых товариществах остаются десятки домашних животных. Хозяева по разным причинам не забирают их в город. С наступлением холодов брошенные питомцы оказываются один на один с голодом и отсутствием крова.

"Это более человечный поступок, чем просто бросить четвероногого друга на произвол судьбы", — подчеркнули в компании.

В ППК напоминают: оставлять животных в садоводческих кооперативах — значит обречь их на гибель.

Как воспользоваться акцией

Бесплатный проезд действует только 4 и 5 октября.

Владельцы должны соблюдать правила перевозки: питомцы должны находиться в переносках или на поводке и в наморднике (для собак).

Важно обеспечить животному комфорт и безопасность во время поездки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить кошку или собаку на даче, думая, что "как-нибудь выживут".

Последствие: гибель животного.

Альтернатива: перевезти в город или обратиться в приют.

Ошибка: попытка продать или отдать питомца в спешке "кому угодно".

Последствие: риск, что животное попадёт к недобросовестным людям.

Альтернатива: искать проверенные приюты и волонтёрские организации.

Советы шаг за шагом: как правильно поступить с питомцем после дачного сезона

Заранее продумайте, как будете перевозить питомца в город. Используйте переноску для кошек и мелких собак, крупным животным обеспечьте поводок и намордник. Если не можете содержать животное в городской квартире, обратитесь в ближайший приют. Рассмотрите временную передержку через зооволонтёров. Не откладывайте решение на последний момент.

Плюсы и минусы перевозки животных в электричках

Плюсы Минусы Бесплатный проезд в указанные даты Ограниченные сроки акции Возможность взять питомца в город Необходимость соблюдать правила перевозки Снижение числа брошенных животных Для крупных собак дорога может быть стрессовой

FAQ

Нужно ли брать документы на животное?

Нет, для поездки в пригородном поезде они не требуются.

Можно ли перевозить сразу несколько животных?

Да, но каждое должно находиться в отдельной переноске или на поводке.

Что делать, если некуда девать питомца?

Обратитесь в приют или к волонтёрам — это гуманнее, чем бросить.

Мифы и правда

Миф: животное может выжить в садоводстве само.

Правда: без пищи и укрытия осенью и зимой шансов почти нет.

Миф: приюты переполнены, туда всё равно не возьмут.

Правда: многие приюты сотрудничают с волонтёрами и ищут новые семьи.

А что если акция станет регулярной?

Эксперты считают, что подобные инициативы помогут снизить количество брошенных питомцев и привить культуру ответственного отношения к животным. Если бесплатный проезд для хвостатых станет традицией, у людей появится больше мотивации забрать их домой.

3 интересных факта

В Европе практика бесплатного или льготного проезда для животных действует в нескольких странах — например, в Германии и Чехии. По статистике зоозащитников, осенью число брошенных животных в России увеличивается в полтора раза. Многие питомцы, оставленные в садоводствах, становятся жертвами диких животных или болезней в течение первых недель.

Ответственность за питомца не заканчивается с последними тёплыми днями. Животное — это не часть дачного сезона, а член семьи, которому нужны забота и внимание круглый год. Бесплатный проезд в электричках лишь помогает напомнить о простом, но важном: оставлять верного друга нельзя.