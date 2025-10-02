Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финал без аплодисментов: фанаты оплакивают Focus ST как символ ушедшей молодости
Усталость, онемение и шаткая походка: вот как дефицит B12 маскируется под десятки болезней
Болезнь с безобидным названием, которая калечит сердце и мозг: вирус Коксаки вышел из-под контроля
Чистота без розетки: японский способ уборки дарит спокойствие и бережёт энергию
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается
Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому
Кот с замашками аристократа: почему он будет вас игнорировать, но при этом обожать

Хвостики без билета: в Перми запускают акцию, которая говорит о человечности громче слов

4:21
Зоосфера

В начале октября у жителей Пермского края появится уникальная возможность перевезти своих питомцев бесплатно: 4 и 5 октября пригородные поезда региона откроют двери для кошек и собак без оплаты билета. "Пермская пригородная компания" (ППК) подчёркивает: акция направлена не только на удобство пассажиров, но и на привлечение внимания к проблеме бездомных животных.

кошка в поезде
Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
кошка в поезде

Почему это важно

Каждый год после дачного сезона в садовых товариществах остаются десятки домашних животных. Хозяева по разным причинам не забирают их в город. С наступлением холодов брошенные питомцы оказываются один на один с голодом и отсутствием крова.

"Это более человечный поступок, чем просто бросить четвероногого друга на произвол судьбы", — подчеркнули в компании.

В ППК напоминают: оставлять животных в садоводческих кооперативах — значит обречь их на гибель.

Как воспользоваться акцией

  • Бесплатный проезд действует только 4 и 5 октября.
  • Владельцы должны соблюдать правила перевозки: питомцы должны находиться в переносках или на поводке и в наморднике (для собак).
  • Важно обеспечить животному комфорт и безопасность во время поездки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить кошку или собаку на даче, думая, что "как-нибудь выживут".
  • Последствие: гибель животного.
  • Альтернатива: перевезти в город или обратиться в приют.
  • Ошибка: попытка продать или отдать питомца в спешке "кому угодно".
  • Последствие: риск, что животное попадёт к недобросовестным людям.
  • Альтернатива: искать проверенные приюты и волонтёрские организации.

Советы шаг за шагом: как правильно поступить с питомцем после дачного сезона

  1. Заранее продумайте, как будете перевозить питомца в город.
  2. Используйте переноску для кошек и мелких собак, крупным животным обеспечьте поводок и намордник.
  3. Если не можете содержать животное в городской квартире, обратитесь в ближайший приют.
  4. Рассмотрите временную передержку через зооволонтёров.
  5. Не откладывайте решение на последний момент.

Плюсы и минусы перевозки животных в электричках

Плюсы Минусы
Бесплатный проезд в указанные даты Ограниченные сроки акции
Возможность взять питомца в город Необходимость соблюдать правила перевозки
Снижение числа брошенных животных Для крупных собак дорога может быть стрессовой

FAQ

Нужно ли брать документы на животное?

Нет, для поездки в пригородном поезде они не требуются.

Можно ли перевозить сразу несколько животных?

Да, но каждое должно находиться в отдельной переноске или на поводке.

Что делать, если некуда девать питомца?

Обратитесь в приют или к волонтёрам — это гуманнее, чем бросить.

Мифы и правда

  • Миф: животное может выжить в садоводстве само.
  • Правда: без пищи и укрытия осенью и зимой шансов почти нет.
  • Миф: приюты переполнены, туда всё равно не возьмут.
  • Правда: многие приюты сотрудничают с волонтёрами и ищут новые семьи.

А что если акция станет регулярной?

Эксперты считают, что подобные инициативы помогут снизить количество брошенных питомцев и привить культуру ответственного отношения к животным. Если бесплатный проезд для хвостатых станет традицией, у людей появится больше мотивации забрать их домой.

3 интересных факта

  1. В Европе практика бесплатного или льготного проезда для животных действует в нескольких странах — например, в Германии и Чехии.
  2. По статистике зоозащитников, осенью число брошенных животных в России увеличивается в полтора раза.
  3. Многие питомцы, оставленные в садоводствах, становятся жертвами диких животных или болезней в течение первых недель.

Ответственность за питомца не заканчивается с последними тёплыми днями. Животное — это не часть дачного сезона, а член семьи, которому нужны забота и внимание круглый год. Бесплатный проезд в электричках лишь помогает напомнить о простом, но важном: оставлять верного друга нельзя.

 

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается
Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому
Кот с замашками аристократа: почему он будет вас игнорировать, но при этом обожать
Мышцы не растут, хоть вы тренируетесь: вот три ошибки, которые крадут результат
Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы
Honda задела струны прошлого: ретро-байк вернулся, чтобы снова стать культовым
Скандальная история с родами в туалете: Мария Погребняк встаёт на защиту здравого смысла
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.