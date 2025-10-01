Уникальная мордочка как отпечаток пальца: как ИИ узнаёт питомцев на фото и возвращает их домой

Искусственный интеллект в Подмосковье помог найти уже более 1300 потерянных домашних животных. Такой результат показал сервис "Поиск домашних животных", работающий на базе технологий NtechLab и интегрированный в портал госуслуг Московской области.
Владельцы могут загрузить фотографию пропавшего питомца в систему. Алгоритм мгновенно сопоставляет снимок с базой данных изображений, которые пополняются благодаря фото найденных животных, сделанных неравнодушными жителями региона. Помимо поиска по фото, сервис учитывает и дополнительные параметры: пол, возраст, породу, окрас и наличие чипа.
"Уникальность внешнего вида животных сопоставима с человеческой, ИИ способен быстро находить совпадения, что делает процесс поиска гораздо эффективнее. Первоначально мы запускали проект как социальный эксперимент, но он показал высокий спрос среди жителей", — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.
Поиск потерянных питомцев — процесс эмоционально тяжёлый и часто затянутый. Теперь владельцам не нужно расклеивать объявления или просматривать сотни постов в соцсетях: система подбирает наиболее похожие карточки за секунды. Для тех, кто нашёл животное на улице, сервис также упрощает задачу — достаточно загрузить фото.
|Для владельцев
|Для нашедших животных
|Быстрый поиск по фото
|Простая загрузка изображения
|Возможность фильтрации по породе, окрасу, возрасту
|Автоматическое сопоставление с базой
|Высокая точность совпадений
|Помощь в возвращении питомца домой
|Доступ через портал госуслуг
|Возможность участия в добром деле
По данным министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник, ИИ-функция поиска по фото за время работы была успешно задействована более 1,3 тысячи раз. В ближайшие месяцы компания планирует внедрить этот сервис ещё как минимум в одном российском регионе.
Искусственный интеллект стал реальным инструментом помощи в поиске домашних животных. Благодаря ИИ сотни семей в Подмосковье уже воссоединились со своими питомцами, а в будущем география проекта расширится, сделав такие технологии доступными для ещё большего числа владельцев животных.
