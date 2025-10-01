Уникальная мордочка как отпечаток пальца: как ИИ узнаёт питомцев на фото и возвращает их домой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:16
Зоосфера

Искусственный интеллект в Подмосковье помог найти уже более 1300 потерянных домашних животных. Такой результат показал сервис "Поиск домашних животных", работающий на базе технологий NtechLab и интегрированный в портал госуслуг Московской области.

Собака и кошка с ошейниками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака и кошка с ошейниками

Как работает сервис

Владельцы могут загрузить фотографию пропавшего питомца в систему. Алгоритм мгновенно сопоставляет снимок с базой данных изображений, которые пополняются благодаря фото найденных животных, сделанных неравнодушными жителями региона. Помимо поиска по фото, сервис учитывает и дополнительные параметры: пол, возраст, породу, окрас и наличие чипа.

"Уникальность внешнего вида животных сопоставима с человеческой, ИИ способен быстро находить совпадения, что делает процесс поиска гораздо эффективнее. Первоначально мы запускали проект как социальный эксперимент, но он показал высокий спрос среди жителей", — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Зачем это нужно

Поиск потерянных питомцев — процесс эмоционально тяжёлый и часто затянутый. Теперь владельцам не нужно расклеивать объявления или просматривать сотни постов в соцсетях: система подбирает наиболее похожие карточки за секунды. Для тех, кто нашёл животное на улице, сервис также упрощает задачу — достаточно загрузить фото.

Таблица: преимущества ИИ-сервиса

Для владельцев Для нашедших животных
Быстрый поиск по фото Простая загрузка изображения
Возможность фильтрации по породе, окрасу, возрасту Автоматическое сопоставление с базой
Высокая точность совпадений Помощь в возвращении питомца домой
Доступ через портал госуслуг Возможность участия в добром деле

Результаты и планы

По данным министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник, ИИ-функция поиска по фото за время работы была успешно задействована более 1,3 тысячи раз. В ближайшие месяцы компания планирует внедрить этот сервис ещё как минимум в одном российском регионе.

Советы шаг за шагом: что делать, если пропал питомец

  1. Сразу загрузите фото в сервис "Поиск домашних животных" — это увеличит шанс, что совпадение найдётся быстро.
  2. Сообщите о пропаже на портале госуслуг и в соцсетях — чем больше информации, тем выше вероятность отклика.
  3. Разместите объявления в своём районе: у подъездов, в зоомагазинах, у ветеринарных клиник.
  4. Обратитесь в приюты и ветеринарные службы — иногда найденных животных доставляют туда.
  5. Проверьте наличие чипа: если у вашего питомца он есть, шансы на возвращение значительно выше.
  6. Сохраняйте спокойствие и не прекращайте поиск — практика показывает, что даже через несколько дней или недель питомцы находились.

Мифы и правда о потерянных животных

  • Миф: если питомец убежал, он всегда сам вернётся домой.
  • Правда: многие животные теряются и не находят дорогу, особенно в новых местах или при сильном стрессе.
  • Миф: собаку или кошку легче всего найти в первые часы, потом шансов почти нет.
  • Правда: поиски могут быть успешными даже через недели — главное не прекращать их.
  • Миф: чипирование бесполезно, всё равно животное не вернут.
  • Правда: наличие чипа существенно повышает шанс воссоединения, особенно если питомца нашли и отвели к ветеринару.
  • Миф: объявления в интернете малоэффективны.
  • Правда: именно соцсети и специализированные сервисы помогают быстрее находить животных, особенно в связке с ИИ-технологиями.

Искусственный интеллект стал реальным инструментом помощи в поиске домашних животных. Благодаря ИИ сотни семей в Подмосковье уже воссоединились со своими питомцами, а в будущем география проекта расширится, сделав такие технологии доступными для ещё большего числа владельцев животных.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
