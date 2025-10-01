Человеческая музыка — кошачий кошмар: но стоит сменить трек — и кошка замирает от удовольствия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кошки действительно любят музыку — но не ту, что нравится нам. Человеческие мелодии для них чаще раздражительны, а вот специальные композиции способны расслабить и заинтересовать питомца.

Кошка слушает музыку в наушниках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка слушает музыку в наушниках

Что показало исследование

Учёные из университетов Висконсина и Мэриленда (США) проанализировали реакцию 47 домашних кошек. Им включали как привычные для людей мелодии, так и специально созданные треки.

Результат был очевидным: человеческая музыка почти не вызвала реакции, а "кошачьи" треки стали предметом неподдельного интереса.

Какие звуки приятны кошкам

Ключ к созданию правильной музыки оказался простым: нужно использовать звуки, которые кошки слышат в своей естественной среде. Это:

  • мурлыканье,
  • писк котят,
  • шелест листвы,
  • стрекотание кузнечиков,
  • пение птиц.

На основе этих сигналов музыкант Дэвид Тей, солист Национального симфонического оркестра, создал альбом Music for Cats.

Таблица: музыка для кошек и для людей

Характеристика Музыка для людей Музыка для кошек
Частоты 20-20 000 Гц Более высокие, ближе к кошачьему слуху
Основные звуки Инструменты, вокал Мурлыканье, писк котят, природные шумы
Влияние на кошек Раздражение, стресс Успокоение, интерес, ориентация на звук
Эмоциональный эффект Для людей — радость, грусть Для кошек — расслабление, снижение тревожности
Подходит для повседневного прослушивания Да Только эпизодически, не постоянно

Что вошло в кошачий плейлист

  • "Опус для Оливера"
  • "Мелодия Мориса"
  • "Прикосновение Фостога"

Эти композиции представляют собой классические инструментальные переливы, дополненные кошачьим мурлыканьем и природными звуками. Получается музыка без слов, но близкая по вибрациям к тому, что кошки воспринимают как безопасное и приятное.

Почему человеческая музыка не подходит

Наши мелодии для кошек слишком резкие. Рок, поп или даже классика воспринимаются ими как хаотичный шум. Чуткий слух животных делает громкие акценты источником стресса, а не удовольствия.

Нужно ли включать музыку кошкам постоянно

Учёные считают, что питомцы больше всего ценят тишину. Включать "кошачьи треки" можно время от времени, чтобы помочь животному расслабиться, например, при визите гостей или во время поездки. Но постоянные концерты им не нужны.

Музыка для кошек — это не маркетинговый трюк, а реальный способ снизить стресс у питомцев. Главное — помнить, что она должна быть написана специально для них и использоваться дозированно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
