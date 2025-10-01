Москва больше не решает: вот какие города стали золотой жилой для бизнеса, оставив столицу позади

Зоосфера

Рынок офисной недвижимости в России прошёл через непростой, но показательно успешный год. С сентября 2024-го по сентябрь 2025-го стоимость квадратного метра в большинстве крупных городов страны выросла, причём наибольшие темпы пришлись вовсе не на Москву и Петербург, а на региональные центры. Там деловая активность продолжает расти, и бизнес всё чаще делает ставку на покупку собственных офисов.

Фото: https://unsplash.com/photos/gMes5dNykus by Patrick Tomasso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стеклянное здание

Почему компании переходят к покупке

Основной фактор — стремительный рост арендных ставок. За год они подскочили на 20-30%, что стало серьёзной нагрузкой для бизнеса. При этом на рынке аренды ощущается дефицит качественных помещений, а оставшиеся блоки раскупаются ещё на этапе строительства.

Компании всё чаще задумываются о том, чтобы зафиксировать расходы и избавиться от риска дальнейшего подорожания. Покупка офиса позволяет не только контролировать издержки, но и приносит дополнительную прибыль: свободные площади можно сдавать в субаренду.

Не стоит забывать и об имиджевой составляющей. Современный офис в собственности становится важным аргументом для привлечения сотрудников и инвесторов. Это уже не просто инвестиция, а стратегическое решение, закрепляющее компанию в выбранной локации.

Как реагирует девелоперский рынок

Структура нового строительства подтверждает тренд: до 97% проектов коммерческой недвижимости сегодня ориентированы именно на продажу, а не на аренду. Основной спрос формируют банки, IT-компании и ритейл. Чаще всего покупают блоки от 500 до 1000 квадратных метров — оптимальный вариант для штаб-квартир и среднего бизнеса.

"Покупка офиса перестает быть исключительно инвестиционным инструментом и превращается в стратегическое решение компаний", — отмечает директор по развитию классифайда "Витрина недвижимости Restate" Евгения Домрачева.

Москва и Петербург: стабильность без рывков

Столица сохраняет статус самого дорогого рынка страны. Средняя цена в Москве достигла 456 475 руб. за "квадрат", что почти на 20% выше прошлогоднего уровня. Диапазон сделок огромный — от 14 млн руб. за компактный офис до 796 млн за крупные объекты.

Уровень вакантности рекордно низкий — 4,7% в среднем и менее 4% в премиальных бизнес-центрах. Новые площади раскупаются задолго до ввода в эксплуатацию. По прогнозам, объём инвестиций в столичные офисы достигнет 100 млрд руб., а проекты с вводом в 2025–2026 гг. уже распроданы более чем на 70%.

В Петербурге ситуация схожая: цена 219 615 руб. за м² (+13,9%), а сделки варьируются от 600 тыс. до 798 млн руб. Северная столица показывает стабильный рост без резких скачков — крупный бизнес традиционно поддерживает высокий спрос.

Регионы: настоящий драйвер рынка

Главные открытия года — Пермь, Омск и Краснодар. Эти города стали лидерами по темпам роста:

Пермь +45,8% (131 299 руб./м²),

Омск +44,5% (123 605 руб./м²),

Краснодар +37,2% (154 546 руб./м²).

Резкий рост объясняется эффектом низкой базы: офисы здесь долго стоили дешевле, чем в других мегаполисах. Появление современных бизнес-центров и активное развитие IT, банковского и логистического секторов резко повысили стоимость квадратного метра.

Средний рост в Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове

Эти города традиционно являются деловыми центрами федеральных округов и сохраняют устойчивый спрос:

Екатеринбург +26,7% (179 549 руб./м²),

Новосибирск +25,5% (117 920 руб./м²), Ростов-на-Дону +28,2% (116 183 руб./м²).

Здесь нет взрывной динамики, как в Перми или Омске, но рост стабилен, а рынок предсказуем.

Где рынок просел

Не обошлось и без аутсайдеров. Уфа показала падение на 21,2% (94 928 руб./м²), а Воронеж — снижение на 3,7% (107 438 руб./м²). Причины разные: в Уфе возможна переоценка прошлых лет и перегретый рынок, в Воронеже — переизбыток предложения.

Цены: от сотен тысяч до сотен миллионов

Разброс стоимости по городам остаётся огромным. В Перми офис можно купить за 100 тыс. руб., в Новосибирске — от 400 тыс., а в Москве или Петербурге цена объекта исчисляется сотнями миллионов. Это подтверждает многослойность рынка: он открыт и для малого бизнеса, и для крупных корпораций.

Итоги года

За 12 месяцев рост цен зафиксирован в 13 из 16 крупнейших городов страны. Москва и Петербург удерживают лидерство по стоимости, но по темпам их обгоняют регионы. Перми, Омску и Краснодару удалось показать рост свыше 35%, а падение в Уфе и Воронеже остаётся скорее исключением.

Рынок офисной недвижимости России вступил в этап активного развития. Если раньше центр деловой активности был сосредоточен в двух столицах, то теперь всё больше возможностей открывается именно в регионах. Для инвесторов и бизнеса это означает расширение горизонтов и появление новых стратегических точек роста.